Резиденция с бассейном и детской площадкой, Оба, Турция

Новый проект будет расположен на земельном участке площадью 2155м2. в экологически чистом и спокойном районе Авсаллар, в 1,5 км от популярного пляжа Инжекум. В пешей доступности от проекта располагается вся необходимая городская инфраструктура: супермаркеты, кафе, рестораны, пекарня, школа, фруктовый и овощной рынок. Здесь также хорошо развита транспортная развязка, за счет чего можно с легкостью добраться во все районы Алании.
Проект будет состоять из одного 5 этажного блока, который включает в себя 45 квартир, из них:
32 квартиры 1+1 - 44 м2, 7 квартир 2+1 дуплексы – 80 м2.
Со всех окон будет открываться прекрасный вид на море, бассейн и природу.
Инфраструктура - открытый бассейн, фитнес, сауна, детская площадка, парковка, генератор электроэнергии и трансфер до моря.
Способ оплаты - 40% первый взнос, рассрочка до конца строительства.
Дата начала и окончания строительства 11.2022г. - 12.2023г.
Жилой комплекс с завораживающей архитектурой.
Жилой комплекс на территории общей площадью 10 000 м2. С ландшафтным дизайном, зелеными расстениями и зонами для отдыха.
Квартиры с шикарным видом. Современной планировкой 1+1. В чистовой отделке «под ключ». Также во всех квартирах полы с подогревом.
ИНФРАСТРУКТУРА:
- Двухъярусный бассейн;
- Фитнесс зона;
- Детский бассейн;
- Игровая детская площадка;
- Сауна / Турецкая баня;
- Кафе / Бар;
- Беседки;
- Зона для барбекю;
- Ресепшн;
- Охрана и видеонаблюдение.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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Представляем вам новый жилой комплекс в центре г. Алания общей площадью 3200 м2. В комплексе 2 блока состоящий из 6 этажей. Богатая инфраструктура комплекса: открытый/крытый бассейн, турецкая баня (хамам), сауна, спортивный зал, комната отдыха, детская площадка, мини клуб, зимний сад, настольный теннис.
Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней и шкафами, межкомнатными и входными дверями, сантехникой, кондиционеры в каждой комнате, электронагреватель в ванной комнате.
Расстояние до пляжа Клеопатра составит всего 600 метров, магазины и рестораны находятся на расстоянии 100 метров.