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Резиденция с бассейном и детской площадкой, Оба, Турция

Алания, Турция
от
€425,000
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О комплексе

Резиденция располагает открытым бассейном, баром, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом, джакузи, хамамом, парной и сауной, массажным кабинетом, консьержем.

Особенности квартир
  • Видеодомофон
  • Беспроводной интернет
  • Центральная спутниковая система
  • Плиточный пол
  • Двойные стеклопакеты
  • Кухонная мебель
  • Стальная входная дверь
Расположение и объекты поблизости
  • Больницы - 1,5 км
  • Море - 2,5 км
  • Центр города - 5 км
  • Аэропорт - 35 км
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Резиденция с бассейном и детской площадкой, Оба, Турция
Алания, Турция
от
€425,000
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