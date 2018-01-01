Резиденция с бассейном и детской площадкой, Оба, Турция

Авсаллар, Турция

от €86,000

Сдача в: 2023

Новый проект будет расположен на земельном участке площадью 2155м2. в экологически чистом и спокойном районе Авсаллар, в 1,5 км от популярного пляжа Инжекум. В пешей доступности от проекта располагается вся необходимая городская инфраструктура: супермаркеты, кафе, рестораны, пекарня, школа, фруктовый и овощной рынок. Здесь также хорошо развита транспортная развязка, за счет чего можно с легкостью добраться во все районы Алании. Проект будет состоять из одного 5 этажного блока, который включает в себя 45 квартир, из них: 32 квартиры 1+1 - 44 м2, 7 квартир 2+1 дуплексы – 80 м2. Со всех окон будет открываться прекрасный вид на море, бассейн и природу. Инфраструктура - открытый бассейн, фитнес, сауна, детская площадка, парковка, генератор электроэнергии и трансфер до моря. Способ оплаты - 40% первый взнос, рассрочка до конца строительства. Дата начала и окончания строительства 11.2022г. - 12.2023г.