  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.

Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.

Махмутлар, Турция
от
$186,003
BTC
2.2124691
ETH
115.9649664
USDT
183 898.3236854
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20 1
Оставить заявку
ID: 32741
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1), площадью 120 м2 на 4-ом этаже.

В квартире два застекленных балкона, две ванных комнаты.

Yekta Plaza - жилой комплекс с удобствами 5* отеля, находится в спокойном районе в курортном городе Махмутлар, прекрасно подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания в 400 метрах от моря.

Рядом с комплексом множество кафе, ресторанов, магазинов, супермаркетов, парков с детскими площадками, есть отделения банков и банкоматы, почта, пункты медицинской помощи. Четыре раза в неделю проходят продуктовые и вещевые базары.


Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном
  • В местах общего пользования - улучшенная отделка качественными материалами
  • Лестницы облицованы мрамором
  • Современные лифты
  • Консьерж-сервис
  • Открытый плавательный бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Спутниковое ТВ
  • Wi-Fi-интернет
  • Фитнес-центр
  • Сауна 
  • Турецкая баня
  • Паровая комната
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Зона барбекю с беседками
  • Генератор
  • Охрана 24/7
  • Смотритель комплекса
  • Паркинг 


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Видеообзор жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Высококачественная квартира в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$170,837
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе, Суадие, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$557,109
Жилой комплекс Kurt Suıte 20
Каргыджак, Турция
от
$166,514
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$339,319
Жилой квартал Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yenisey Residence.
Махмутлар, Турция
от
$140,432
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Махмутлар, Турция
от
$186,003
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$328,296
Резиденция располагает большими зелеными зонами, открытым бассейном, парковкой, системой безопасности и детской площадкой. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 3 минутах ходьбы от …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Меблированная квартира недалеко от знаменитого пляжа Клеопатры в Алании
Жилой квартал Меблированная квартира недалеко от знаменитого пляжа Клеопатры в Алании
Жилой квартал Меблированная квартира недалеко от знаменитого пляжа Клеопатры в Алании
Жилой квартал Меблированная квартира недалеко от знаменитого пляжа Клеопатры в Алании
Жилой квартал Меблированная квартира недалеко от знаменитого пляжа Клеопатры в Алании
Показать все Жилой квартал Меблированная квартира недалеко от знаменитого пляжа Клеопатры в Алании
Жилой квартал Меблированная квартира недалеко от знаменитого пляжа Клеопатры в Алании
Аланья, Турция
от
$180,446
Рекомендуем обратить внимание на новое предложение - полностью меблированная квартира с 2 спальнями в знаменитом районе Клеопатры. Всего в нескольких минутах ходьбы от популярного пляжа Клеопатры.Шаговая доступность  от магазинов и ресторановПолностью меблирована Бассейн Детский бассейн Парк…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Показать все Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Яйлалы, Турция
от
$135,602
Данный комплекс будет состоять из одного жилого блока, 5 этажей и всего 10 апартаментов. Для жителей комплекса будет доступна собственная инфраструктура: бассейн, детский бассейн, лифт, зона барбекю, лобби, охрана, фойе, парковка, детская площадка.  Оживленный район обеспечивает превосходную…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Показать все публикации