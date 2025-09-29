Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1), площадью 120 м2 на 4-ом этаже.

В квартире два застекленных балкона, две ванных комнаты.

Yekta Plaza - жилой комплекс с удобствами 5* отеля, находится в спокойном районе в курортном городе Махмутлар, прекрасно подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания в 400 метрах от моря.

Рядом с комплексом множество кафе, ресторанов, магазинов, супермаркетов, парков с детскими площадками, есть отделения банков и банкоматы, почта, пункты медицинской помощи. Четыре раза в неделю проходят продуктовые и вещевые базары.



Инфраструктура:

Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном

В местах общего пользования - улучшенная отделка качественными материалами

Лестницы облицованы мрамором

Современные лифты

Консьерж-сервис

Открытый плавательный бассейн

Аквапарк

Крытый бассейн с подогревом

Спутниковое ТВ

Wi-Fi-интернет

Фитнес-центр

Сауна

Турецкая баня

Паровая комната

Бильярд

Настольный теннис

Детская игровая комната

Детская площадка

Зона барбекю с беседками

Генератор

Охрана 24/7

Смотритель комплекса

Паркинг



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.