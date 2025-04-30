Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и зонами отдыха рядом с автомагистралями и морем, Стамбул, Турция

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Новый инновационный проект находится на возвышенной горной местности района Кепез - Masa Dağı - Gocerler и открывает удивительный панорамный вид на город Анталии.
Данный комплекс состоит из 4 жилых блоков, где общее количество квартир составляет - 126, (54 квартиры 1+1; 74 квартиры 2+1).
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