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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и зонами отдыха рядом с автомагистралями и морем, Стамбул, Турция

Пендик, Турция
от
$259,344
29.05.2025
$259,344
28.05.2025
$257,452
18.05.2025
$262,947
17.05.2025
$261,976
16.05.2025
$262,152
14.05.2025
$264,261
13.05.2025
$261,444
11.05.2025
$260,880
10.05.2025
$261,752
09.05.2025
$259,625
08.05.2025
$258,681
07.05.2025
$259,575
14.04.2025
$258,410
13.04.2025
$258,562
12.04.2025
$259,525
11.04.2025
$265,392
10.04.2025
$266,474
09.04.2025
$267,810
08.04.2025
$267,644
06.04.2025
$267,803
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 17655
ID новостройки на Realting
In CRM: 2366428
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Пендик

О комплексе

Резиденция располагает спортивными и детской площадками, бассейном, зоной барбекю, зонами отдыха, пешеходными дорожками, фитнес-центром, кафе и рестораном, парковкой, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Автомагистраль Е5 - 5 минут
  • Прибрежная дорога - 5 минут
  • Мраморное море - 8 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Торговый центр - 7 минут
  • Босфорский мост - 20 минут
  • Ближайший аэропорт - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула - 60 минут

Местонахождение на карте

Пендик, Турция

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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и зонами отдыха рядом с автомагистралями и морем, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$259,344
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