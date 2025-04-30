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  4. Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция

Бейликдюзю, Турция
от
$230,885
14.04.2025
$229,459
13.04.2025
$229,594
12.04.2025
$230,449
11.04.2025
$235,658
10.04.2025
$236,619
09.04.2025
$237,806
08.04.2025
$237,658
06.04.2025
$237,799
05.04.2025
$235,633
04.04.2025
$238,780
03.04.2025
$241,427
02.04.2025
$240,921
01.04.2025
$240,375
30.03.2025
$239,639
29.03.2025
$241,429
28.03.2025
$242,310
27.03.2025
$241,460
26.03.2025
$241,310
25.03.2025
$240,483
24.03.2025
$239,662
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15
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23657
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418274
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Особенности проекта:

  • вид на море
  • крытая парковка
  • крытый бассейн
  • тренажерный зал
Расположение и объекты поблизости
  • Гавань West Istanbul Marina - 1,2 км
  • Метробус - 5,9 км
  • Новый аэропорт - 34 км

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

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Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$230,885
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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