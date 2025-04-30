Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Стамбул, Турция

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Информация об учреждении Расположен в Махмутларе, на необольшомском холме. Это новый новый проект красиво располчен, в котором есть 800 человек. Проект статуэтки в 2017 году и будет завершен 31.12.2018. Проект от 2 больших клоков по 12 этажей и 86 больших квартир. Особености проэкта -Мы рад…
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Комплекс состоит из четырех пятиэтажных зданий, где представлены 97 квартир, 2-х-, 3-х, и 4-х комнатные апартаменты-дуплексы. 1+1 60м2 2+1 100м2 2+1 пентхаус 135м2 3+1 пентхаус 210м2 Инфраструктура комплекса: • Открытый бассейн• Детский бассейн• Крытый бассейн• Беседка • Закрытая парко…