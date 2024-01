Istanbul Buyukcekmece sea apartments project

Мраморноморский регион, Турция

The Superior Suites ⎯ часть жилого комплекса Батышехир. Батышехир - жилой комплекс с коммерческими помещениями, резиденциями отелей известных брендов, офисами и местами для развлечений. Проект The Superior Suites - это новый 15-этажный апарт-отель на 175 номеров. Включает меблированные апартаменты с разными планировками и видами на сад, городские кварталы и шоссе. В каждой квартире есть выход на балкон или террасу. Удобства и оснащение в доме В комплексе также есть 5 конференц-залов с видом на сад отеля, сауна, турецкая баня, парная, кафе, рестораны, бары. Преимущества Доходность 6% с гарантией на 2 года При покупке апартаментов данного комплекса инвестор платит половину налога - 2%. Налог при покупке недвижимости в Турции составляет 4%. Полный гостиничный сервис Возможность быстро получить документ о праве собственности Если гражданство Турции получено через покупку этих квартир, через 3 года их можно продать и реинвестировать капитал, в том числе вывести в другую страну. Гражданство Турции при этом сохранится для всех членов семьи. Расположение и объекты поблизости Отель расположен в растущем районе Стамбула - Багджылар. До станции метро "Источ" - 8 мин ТЦ Mall of Istanbul - 8 мин До выставки TUYAP - 40 мин Новый аэропорт Стамбула - 25 мин До центра Стамбула - 20 мин До района Енибосна - 15 мин До Голубой Мечети - 30 мин