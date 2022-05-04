Istanbul Buyukcekmece sea apartments project

Почему это свойство؟
Жилой комплекс в привилегированном месте на дороге между линиями E5 и E80.
Площадь проекта близка к наиболее важным инвестиционным проектам в Турции, таким как Стамбульский канал.
360-градусный панорамный вид на Мраморное море для всех апартаментов.
Титульный акт готов к отправке и подходит для получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Проект Çeşme расположен недалеко от всемирно известных заливов Çeşme, пляжей и пристаней для яхт. Folkart Boyalık Çeşme - это место, где вы можете наслаждаться жизнью в полной мере.
Расстояние до :
BOYALIK пляж ...... 300 м
Марина АЛТИН ЮНУС ..... 1 км
AQUA TOY CITY .... 2 км
Бухта AYAYORGİ ..... 2 км
Марина ЧЕМЕ ..... 3,5 км
Пляж ILICA ...... 4 км
Отель ШЕРАТОН ...... 4 км
ALAÇATI рынок ...... 5 км
PAŞALİMANI залив ...... 9 км
Порт ALACATI ..... 9 км
Социальная инфраструктура:
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- кафетерий
- Крытая автостоянка
- Пилатес центр, фитнес-центр, комната для йоги
- Спа и сауна
- Лобби и гостиный уголок
- 24-часовая охрана
- Система видеонаблюдения
Дополнительная инфраструктура:
- Встроенные приборы
- Система отопления и охлаждения VRV
- Счетчики воды и электричества
- Парковочное место на одну машину для квартир 1 + 1
- Два парковочных места для квартир 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1
- Генератор
- Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров
Общественные услуги:
- Интеллектуальная домашняя система с 10-дюймовым сенсорным экраном, IP-видео-домофоном у входов в резиденцию, а также у консьержа и обслуживания жилого комплекса.
- Управление освещением, кондиционером и шторами, разработанное в соответствии с личными предпочтениями жителей
- Пульт дистанционного управления системой комфорта и безопасности с использованием мобильных устройств
- Передача данных на мобильные устройства с использованием почтовых услуг и push-уведомлений
- Система управления кондиционером с технологией дистанционного управления
- Удаленный мониторинг с помощью камер 3G через мобильные устройства, сенсорный экран и интерфейс телефонии
- Folkart Boyalık Çeşme использует систему управления 4, поддерживающую IP, Wi-Fi, RF и KNX
Folkart Boyalık Çeşme состоит из 66 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.
Квартира отснятая
1 + 1
166,9 м2 брутто
2 + 1
171,3 м2 брутто
3 + 1
310,3 м2 брутто
4 + 1
316,3 м2 брутто
The Superior Suites ⎯ часть жилого комплекса Батышехир. Батышехир - жилой комплекс с коммерческими помещениями, резиденциями отелей известных брендов, офисами и местами для развлечений.
Проект The Superior Suites - это новый 15-этажный апарт-отель на 175 номеров. Включает меблированные апартаменты с разными планировками и видами на сад, городские кварталы и шоссе. В каждой квартире есть выход на балкон или террасу.
Удобства и оснащение в доме
В комплексе также есть 5 конференц-залов с видом на сад отеля, сауна, турецкая баня, парная, кафе, рестораны, бары.
Преимущества
Доходность 6% с гарантией на 2 года
При покупке апартаментов данного комплекса инвестор платит половину налога - 2%. Налог при покупке недвижимости в Турции составляет 4%.
Полный гостиничный сервис
Возможность быстро получить документ о праве собственности
Если гражданство Турции получено через покупку этих квартир, через 3 года их можно продать и реинвестировать капитал, в том числе вывести в другую страну. Гражданство Турции при этом сохранится для всех членов семьи.
Расположение и объекты поблизости
Отель расположен в растущем районе Стамбула - Багджылар.
До станции метро "Источ" - 8 мин
ТЦ Mall of Istanbul - 8 мин
До выставки TUYAP - 40 мин
Новый аэропорт Стамбула - 25 мин
До центра Стамбула - 20 мин
До района Енибосна - 15 мин
До Голубой Мечети - 30 мин
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Коньяалты - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 171 м2. Расстояние до моря 1700 м.Коньялты - стремительно развивающийся район Анталии. В его состав входят 39 микрорайонов, 5 из которых близки к побережью. Свободный вход на пляж, пологий заход в море, шезлонги на каждом шагу и ларьки с приятными ценами - все это притягивает туристов. Мелкая галька приятно обжигает ступни, а разнообразие досуга не перестает расти. Перед жителями Коньялты открывается множество возможностей времяпрепровождения: любоваться морем, гулять по современной набережной, заняться водным видом спорта ли увидеть всю Анталию, поднявшись на фуникулере Тенектепе. Купить квартиру в районе КоньяалтыРайон подойдет для дальновидных инвесторов или тех, кто давно мечтает свить собственное гнездышко у моря. Коньялты интересен не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания. Доступные цены на жилье, удобное расположение между историческим центром города и популярным курортом Кемер, море с присвоенным ему Голубым флагом и развитая инфраструктура приводят в Коньялты множество иностранцев. На территории района расположена русская школа, большая часть местных жителей говорит на русском. Жилье в Коньялты остается доступным: именно здесь можно приобрести как скромные апартаменты для сезонного пребывания, так и элитную недвижимость. Актуальная недвижимость в Коньяалты представлена в базе нашего агентства. Оставьте заявку, и мы подберем для вас наиболее подходящий вариант!