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Istanbul Buyukcekmece sea apartments project

Мраморноморский регион, Турция
от
€163,209
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14
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О комплексе

Почему это свойство؟ Жилой комплекс в привилегированном месте на дороге между линиями E5 и E80. Площадь проекта близка к наиболее важным инвестиционным проектам в Турции, таким как Стамбульский канал. 360-градусный панорамный вид на Мраморное море для всех апартаментов. Титульный акт готов к отправке и подходит для получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Мраморноморский регион, Турция
от
€163,209
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 279 м²
1 объект 1
Проект Çeşme расположен недалеко от всемирно известных заливов Çeşme, пляжей и пристаней для яхт. Folkart Boyalık Çeşme - это место, где вы можете наслаждаться жизнью в полной мере.   Расстояние до : BOYALIK пляж ...... 300 м Марина АЛТИН ЮНУС ..... 1 км AQUA TOY CITY .... 2 км Бухта AYAYORGİ ..... 2 км Марина ЧЕМЕ ..... 3,5 км Пляж ILICA ...... 4 км Отель ШЕРАТОН ...... 4 км ALAÇATI рынок ...... 5 км PAŞALİMANI залив ...... 9 км Порт ALACATI ..... 9 км   Социальная инфраструктура: - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Крытая автостоянка - Пилатес центр, фитнес-центр, комната для йоги - Спа и сауна - Лобби и гостиный уголок - 24-часовая охрана - Система видеонаблюдения   Дополнительная инфраструктура: - Встроенные приборы - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Парковочное место на одну машину для квартир 1 + 1 - Два парковочных места для квартир 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров   Общественные услуги: - Интеллектуальная домашняя система с 10-дюймовым сенсорным экраном, IP-видео-домофоном у входов в резиденцию, а также у консьержа и обслуживания жилого комплекса. - Управление освещением, кондиционером и шторами, разработанное в соответствии с личными предпочтениями жителей - Пульт дистанционного управления системой комфорта и безопасности с использованием мобильных устройств - Передача данных на мобильные устройства с использованием почтовых услуг и push-уведомлений - Система управления кондиционером с технологией дистанционного управления - Удаленный мониторинг с помощью камер 3G через мобильные устройства, сенсорный экран и интерфейс телефонии - Folkart Boyalık Çeşme использует систему управления 4, поддерживающую IP, Wi-Fi, RF и KNX   Folkart Boyalık Çeşme состоит из 66 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 166,9 м2 брутто   2 + 1 171,3 м2 брутто   3 + 1 310,3 м2 брутто 4 + 1 316,3 м2 брутто  
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
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The Superior Suites ⎯ часть жилого комплекса Батышехир. Батышехир - жилой комплекс с коммерческими помещениями, резиденциями отелей известных брендов, офисами и местами для развлечений. Проект The Superior Suites - это новый 15-этажный апарт-отель на 175 номеров. Включает меблированные апартаменты с разными планировками и видами на сад, городские кварталы и шоссе. В каждой квартире есть выход на балкон или террасу. Удобства и оснащение в доме В комплексе также есть 5 конференц-залов с видом на сад отеля, сауна, турецкая баня, парная, кафе, рестораны, бары. Преимущества Доходность 6% с гарантией на 2 года При покупке апартаментов данного комплекса инвестор платит половину налога - 2%. Налог при покупке недвижимости в Турции составляет 4%. Полный гостиничный сервис Возможность быстро получить документ о праве собственности Если гражданство Турции получено через покупку этих квартир, через 3 года их можно продать и реинвестировать капитал, в том числе вывести в другую страну. Гражданство Турции при этом сохранится для всех членов семьи. Расположение и объекты поблизости Отель расположен в растущем районе Стамбула - Багджылар. До станции метро "Источ" - 8 мин ТЦ Mall of Istanbul - 8 мин До выставки TUYAP - 40 мин Новый аэропорт Стамбула - 25 мин До центра Стамбула - 20 мин До района Енибосна - 15 мин До Голубой Мечети - 30 мин
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый проект в самом сердце Анталии - Коньяалты
Жилой комплекс Новый проект в самом сердце Анталии - Коньяалты
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Год сдачи 2024
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Коньяалты - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 171 м2. Расстояние до моря 1700 м.Коньялты - стремительно развивающийся район Анталии. В его состав входят 39 микрорайонов, 5 из которых близки к побережью. Свободный вход на пляж, пологий заход в море, шезлонги на каждом шагу и ларьки с приятными ценами - все это притягивает туристов. Мелкая галька приятно обжигает ступни, а разнообразие досуга не перестает расти. Перед жителями Коньялты открывается множество возможностей времяпрепровождения: любоваться морем, гулять по современной набережной, заняться водным видом спорта ли увидеть всю Анталию, поднявшись на фуникулере Тенектепе. Купить квартиру в районе КоньяалтыРайон подойдет для дальновидных инвесторов или тех, кто давно мечтает свить собственное гнездышко у моря. Коньялты интересен не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания. Доступные цены на жилье, удобное расположение между историческим центром города и популярным курортом Кемер, море с присвоенным ему Голубым флагом и развитая инфраструктура приводят в Коньялты множество иностранцев. На территории района расположена русская школа, большая часть местных жителей говорит на русском. Жилье в Коньялты остается доступным: именно здесь можно приобрести как скромные апартаменты для сезонного пребывания, так и элитную недвижимость. Актуальная недвижимость в Коньяалты представлена в базе нашего агентства. Оставьте заявку, и мы подберем для вас наиболее подходящий вариант!
Застройщик
Stay Property
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