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Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция

Yaylali, Турция
от
€314,000
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20
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, тренажерным залом, сауной и парной, парковкой, зонами отдыха, беспроводным интернетом, круглосуточным видеонаблюдением.

Окончание строительства - 30 сентября 2023 года.

Особенности квартир
  • Центральная спутниковая система
  • Пластиковые окна с двойными стеклопакетами
  • Точечные светильники
  • Стальная входная дверь
  • Кухонная мебель
  • Гранитная столешница
  • Плиточный пол
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в живописном зеленом районе, рядом с пляжами.

  • Море - 750 метров
  • Центра города Аланья - 6 км
  • Ближайший аэропорт - 35 км
  • Аэропорт Антальи - 120 км
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Yaylali, Турция
от
€314,000
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