Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

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Жилой комплекс Divan Residence представляет собой 50-этажное здание высотой 173 метра, включающее различные апартаменты с 1-4 спальнями. От знакового архитектурного понимания жилых помещений, от качества используемых материалов до элегантных деталей, отражающих тщательность Divan Residence, …
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Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Больница - 2,2 км
Университет - 6,7 км
Центр города - 2,8 км
Автобусная остановка - 450 метров