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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Багджылар, Турция
от
$147,142
14.04.2025
$146,234
13.04.2025
$146,319
12.04.2025
$146,864
11.04.2025
$150,184
10.04.2025
$150,796
09.04.2025
$151,552
08.04.2025
$151,458
06.04.2025
$151,548
05.04.2025
$150,168
04.04.2025
$152,173
03.04.2025
$153,860
02.04.2025
$153,538
01.04.2025
$153,190
30.03.2025
$152,721
29.03.2025
$153,862
28.03.2025
$154,422
27.03.2025
$153,882
26.03.2025
$153,785
25.03.2025
$153,259
24.03.2025
$152,734
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23635
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418280
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Багджылар

О комплексе

Проект состоит из 10 зданий, включающих апартаменты с 1-3 спальнями.

Особенности:

  • сады
  • зеленые зоны
  • пешеходные и беговые дорожки
  • бассейн
  • тренажерный зал
  • детская площадка
  • парковка

Окончание строительства - март 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 650 метров
  • Торговый центр - 2,9 км
  • Больница - 750 метров
  • Международная школа - 4,7 км
  • Университет - 2,9 км

Местонахождение на карте

Багджылар, Турция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$147,142
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