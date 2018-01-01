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Элитные апартаменты в центре райрона Мезитли, Мерсин, Турция

Kuzucu, Турция
от
€290,000
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7
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О комплексе

Проект, состоящий из 2 блоков. В проекте квартиры с 5 спальнями.

Жилой комплекс в 10 минутах ходьбы от моря, с зонами отдыха.

Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев.

Местонахождение новостройки
Kuzucu, Турция

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Элитные апартаменты в центре райрона Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucu, Турция
от
€290,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, детская игровая площадка, баскетбольное поле, магазины, кафе, ресторан, спортивные площадки, СПА-зона, кинотеатр. Преимущества При полной оплате - 10% скидка. Проект инвестируется и реализуется государственным страховым фондом TMSF под контролем администрации города. Жилой комплекс расположен рядом с недавно построенным международным финансовым центром IIFC. Планируется, что в IIFC будут работать более 50 тысяч сотрудников. Поэтому проект имеет хороший запас по спросу на аренду. Расположение и объекты поблизости Проект находится в районе Аташехир — центре азиатской части города, при этом до моря всего 15 минут на машине. Благодаря расположению в самом центре города, легко добраться до любого места на общественном транспорте. Рядом с проектом расположены торговые центры, больницы, кафе и рестораны. Расстояние до некоторых мест: 1,2 км до Metropol - один из крупнейших ТЦ 1,5 км до Стамбульского финансового центра 1,5 км до шоссе E80, которое идет от границы с Ираном, через центр Стамбула до Болгарии 2 км до больницы Флоренс Найтингейл 3 км до шоссе E5, по которому идет метробус, соединяющий азиатскую и европейскую части 4 км до леса Кайышдаги 5,5 км до университета Йедитепе 6,5 км до набережной
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