Элитные апартаменты в центре райрона Мезитли, Мерсин, Турция

Мраморноморский регион, Турция

от €434,343

Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, детская игровая площадка, баскетбольное поле, магазины, кафе, ресторан, спортивные площадки, СПА-зона, кинотеатр. Преимущества При полной оплате - 10% скидка. Проект инвестируется и реализуется государственным страховым фондом TMSF под контролем администрации города. Жилой комплекс расположен рядом с недавно построенным международным финансовым центром IIFC. Планируется, что в IIFC будут работать более 50 тысяч сотрудников. Поэтому проект имеет хороший запас по спросу на аренду. Расположение и объекты поблизости Проект находится в районе Аташехир — центре азиатской части города, при этом до моря всего 15 минут на машине. Благодаря расположению в самом центре города, легко добраться до любого места на общественном транспорте. Рядом с проектом расположены торговые центры, больницы, кафе и рестораны. Расстояние до некоторых мест: 1,2 км до Metropol - один из крупнейших ТЦ 1,5 км до Стамбульского финансового центра 1,5 км до шоссе E80, которое идет от границы с Ираном, через центр Стамбула до Болгарии 2 км до больницы Флоренс Найтингейл 3 км до шоссе E5, по которому идет метробус, соединяющий азиатскую и европейскую части 4 км до леса Кайышдаги 5,5 км до университета Йедитепе 6,5 км до набережной