Элитные апартаменты в центре райрона Мезитли, Мерсин, Турция

Мраморноморский регион, Турция
Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, детская игровая площадка, баскетбольное поле, магазины, кафе, ресторан, спортивные площадки, СПА-зона, кинотеатр.
Преимущества
При полной оплате - 10% скидка.
Проект инвестируется и реализуется государственным страховым фондом TMSF под контролем администрации города.
Жилой комплекс расположен рядом с недавно построенным международным финансовым центром IIFC. Планируется, что в IIFC будут работать более 50 тысяч сотрудников. Поэтому проект имеет хороший запас по спросу на аренду.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится в районе Аташехир — центре азиатской части города, при этом до моря всего 15 минут на машине. Благодаря расположению в самом центре города, легко добраться до любого места на общественном транспорте. Рядом с проектом расположены торговые центры, больницы, кафе и рестораны. Расстояние до некоторых мест:
1,2 км до Metropol - один из крупнейших ТЦ
1,5 км до Стамбульского финансового центра
1,5 км до шоссе E80, которое идет от границы с Ираном, через центр Стамбула до Болгарии
2 км до больницы Флоренс Найтингейл
3 км до шоссе E5, по которому идет метробус, соединяющий азиатскую и европейскую части
4 км до леса Кайышдаги
5,5 км до университета Йедитепе
6,5 км до набережной