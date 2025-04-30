Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция

Babacan Beşiktaş выделяется как выдающийся проект, предлагающий все

возможности современного жилья в динамичном и престижном районе

Бешикташ в Стамбуле. Разработанный компанией Babacan Yapı, этот проект будет завершен в декабре 2026 года. Проект Babacan Beşiktaş расположен в одном из самых востребованных районов Бешикташа, в центре современного городского образа жизни, в окружении природы и культуры.

Проект состоит из одного жилого блока, охватывающего общую площадь 10 000 м², и предлагает квартиры типа 1+1 , 2+1 и 3+1. Всего в нескольких шагах от живой и динамичной атмосферы Бешикташа, проект обеспечивает комфортное и спокойное жилое пространство без компромиссов в динамичном городском стиле жизни. Современная архитектура и высококачественные социальные объекты, такие как выделенные парковочные места, гарантируют комфортное проживание.

Особенности

спа

тренажерный зал

парковка

Окончание строительства - 30 декабря 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Близость проекта к культурным богатствам Бешикташа, торговым и гастрономическим районам добавляет ценности проекту. Кроме того, транспортные сети района обеспечивают легкий доступ к другим важным точкам Стамбула. Babacan Beşiktaş представляет собой идеальное место для бизнеса и социальной жизни, предлагая отличный выбор для тех, кто ищет сочетание комфорта и эстетики.