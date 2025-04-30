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Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция

Шишли, Турция
от
$461,456
18.05.2025
$461,456
17.05.2025
$459,754
16.05.2025
$460,061
14.05.2025
$463,764
13.05.2025
$458,819
11.05.2025
$457,829
10.05.2025
$459,359
09.05.2025
$455,628
08.05.2025
$453,969
07.05.2025
$455,539
14.04.2025
$453,496
13.04.2025
$453,762
12.04.2025
$455,452
11.04.2025
$465,747
10.04.2025
$467,645
09.04.2025
$469,992
08.04.2025
$469,699
06.04.2025
$469,978
05.04.2025
$465,696
04.04.2025
$471,916
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22392
ID новостройки на Realting
In CRM: 2398258
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Шишли
  • Метро
    Gayrettepe (~ 800 м)
  • Метро
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 900 м)

О комплексе

Babacan Beşiktaş выделяется как выдающийся проект, предлагающий все

возможности современного жилья в динамичном и престижном районе

Бешикташ в Стамбуле. Разработанный компанией Babacan Yapı, этот проект будет завершен в декабре 2026 года. Проект Babacan Beşiktaş расположен в одном из самых востребованных районов Бешикташа, в центре современного городского образа жизни, в окружении природы и культуры.

Проект состоит из одного жилого блока, охватывающего общую площадь 10 000 м², и предлагает квартиры типа 1+1 , 2+1 и 3+1. Всего в нескольких шагах от живой и динамичной атмосферы Бешикташа, проект обеспечивает комфортное и спокойное жилое пространство без компромиссов в динамичном городском стиле жизни. Современная архитектура и высококачественные социальные объекты, такие как выделенные парковочные места, гарантируют комфортное проживание.

Особенности

  • спа
  • тренажерный зал
  • парковка

Окончание строительства - 30 декабря 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Близость проекта к культурным богатствам Бешикташа, торговым и гастрономическим районам добавляет ценности проекту. Кроме того, транспортные сети района обеспечивают легкий доступ к другим важным точкам Стамбула. Babacan Beşiktaş представляет собой идеальное место для бизнеса и социальной жизни, предлагая отличный выбор для тех, кто ищет сочетание комфорта и эстетики.

Местонахождение на карте

Шишли, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом и спа, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$461,456
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