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Modern and Elegant Project in Bayraklı

Bayrakli, Турция
от
€657,505
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Университет Эге .................................................................. .7,3 км

Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км

Яшарский университет .................................. 5,5 км

Международная больница Medicana ............... 500 м

Ege City Частная больница ............................. 2.0 км

Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км

Парк культуры ............................. 2,0 км

Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км

Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км

Алакати Чесме .................................................. 55 минут

Urla.................................................. ...............................40 мин

Маниса .............................................................................................................................................................................................................................................................

Айдын .................................................. .........................55 мин

Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

 

- Открытый бассейн

- Детский бассейн

- кафетерий

- Закрытая парковка

- Фитнес, пилатес и центры йоги

- Спа и сауна

- раздевалки для мужчин и женщин

- Лобби и гостиный уголок

- Библиотека

- игры

- Мини кинотеатр

- Офис

- Безопасность 24 часа

- Система видеонаблюдения



 

ОБОРУДОВАНИЕ

 

- Встроенная техника

- Система отопления и охлаждения VRV

- Счетчики воды и электричества

- Генератор

- Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров

- Террасы

- Частный сад на первом этаже квартир

- Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах

 

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах

- Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения

- Пожарные шкафы на этажах

- охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах


 

Проект состоит из 3 блоков из 843 квартир с различными вариантами планировки от 1 + 1 до 4 + 1.

 

Квартира отснятая

1 + 1

79,1 м2 брутто

 

2 + 1

130,3 м2 брутто

 

3 + 1

204,5 - 278,9 м2 брутто

4 + 1

252,7 - 339,6 м2 брутто

 

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 204.0
Цена за м², EUR 3,223
Цена квартиры, EUR 657,505
Местонахождение новостройки
Bayrakli, Турция

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Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
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