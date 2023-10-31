Modern and Elegant Project in Bayraklı

Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Университет Эге .................................................................. .7,3 км
Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км
Яшарский университет .................................. 5,5 км
Международная больница Medicana ............... 500 м
Ege City Частная больница ............................. 2.0 км
Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км
Парк культуры ............................. 2,0 км
Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км
Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км
Алакати Чесме .................................................. 55 минут
Urla.................................................. ...............................40 мин
Маниса .............................................................................................................................................................................................................................................................
Айдын .................................................. .........................55 мин
Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- кафетерий
- Закрытая парковка
- Фитнес, пилатес и центры йоги
- Спа и сауна
- раздевалки для мужчин и женщин
- Лобби и гостиный уголок
- Библиотека
- игры
- Мини кинотеатр
- Офис
- Безопасность 24 часа
- Система видеонаблюдения
ОБОРУДОВАНИЕ
- Встроенная техника
- Система отопления и охлаждения VRV
- Счетчики воды и электричества
- Генератор
- Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров
- Террасы
- Частный сад на первом этаже квартир
- Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах
БЕЗОПАСНОСТЬ
- Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах
- Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения
- Пожарные шкафы на этажах
- охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах
Проект состоит из 3 блоков из 843 квартир с различными вариантами планировки от 1 + 1 до 4 + 1.
Квартира отснятая
1 + 1
79,1 м2 брутто
2 + 1
130,3 м2 брутто
3 + 1
204,5 - 278,9 м2 брутто
4 + 1
252,7 - 339,6 м2 брутто