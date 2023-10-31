Modern and Elegant Project in Bayraklı

Махмутлар центр, Турция

Цена по запросу

Сдача в: 2023

Жилой комплекс Nordic Art Жилой комплекс NORDIC ART состоит из 45 квартир различных планировок и 4 коммерческих помещений. Проект концентрирует последние достижения в области архитектуры, строительства и дизайна. Жилой комплекс NORDIC ART расположен в экологически чистом районе Алании Каргыджак, окруженном сосновым лесом, расположенном на предгорьях Торосских гор. NORDIC ART – это концепция современного комфортабельного высокофунционального жилья сегмента премиум. Слушайте шум прибоя и пение птиц, ощутите соленый бриз и аромат цветущих Средиземноморских садов, любуйтесь видами на бескрайнее лазурное море и величественные горы, выбрав квартиру в проекте NORDIC ART. Расстояние до района Махмутлар: 300 м Расстояние до моря: 10м - первая береговая линия Преимущества Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property. Разработка авторского архитектурного проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном. Уникальное расположение в экологически чистом районе Алании Каргыджак на первой береговой линии. Инфраструктура - безграничная свобода: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, ресторан, бильярд, детская игровая комната и другое. Высокие потолки - 3 м Квартиры реализуется с финишной отделкой премиум класс и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой, кондиционерами, а также системой "Умный дом" в базовой комплектации. Подогрев пола в санузлах уже включен в цену. В комплексе имеется подземный паркинг и места для хранения, включенные в стоимость недвижимости. Мы предлагаем удобный план оплаты, доступный каждому: первоначальный внос составляет лишь 30%, остальная сумма оплачивается в рассрочку до 31.10.2023 Из каждой квартиры открывается вид на море Характеристики квартир В основе концепции жилого комплекса, разработанного ведущим архитектурным бюро – выдержанные критерии жилья класса люкс: авторский архитектурный проект, просторный внутренний двор, вместительный подземный паркинг, продуманные просторные и функциональные планировки, строительные и отделочные материалы последнего поколения. Жилье реализуется с финишной отделкой класса премиум: Панорамное остекление. Окна: тройной стеклопакет, алюминиевый профиль Высокие потолки Стальные входные двери с тройной степенью защиты Ламинированные межкомнатные двери Покрытие пола: керамогранит и керамическая плитка Покрытие стен: моющаяся краска Кухонный гарнитур: МДФ Столешница и кухонный фартук из натурального камня Высококачественная сантехника в санузлах Высококачественная бытовая техника: духовая печь, микроволновая печь, варочная панель, вытяжка, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер в каждой комнате Душевые кабины Проточный электрический водонагреватель Подогрев полов в санузлах Инфраструктура NORDIC ART представляет широкий выбор объектов инфраструктуры, которая сделает Вашу жизнь на побережье Средиземного моря яркой и многогранной, удобной и комфортной: Открытый плавательный бассейн Крытый бассейн с подогревом Бильярд Сауна Турецкая баня (хамам) Римская парная Массажные комнаты Лобби Детская игровая комната Ресторан Крытый паркинг Места для хранения Сад с ландшафтным дизайном Генератор