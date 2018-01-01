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Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция

Сарыер, Турция
от
€459,452
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на Белградский лес, садами на крыше и большими террасами в уникальном проекте, который даёт возможность жить в загородном доме в центре мегаполиса.

Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, турецкими банями, джакузи, массажными кабинетами, кафе и ресторанами, кинотеатром на открытом воздухе.

Окончание строительства - 2024 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в деловом районе с банками, бизнес-центрами и небоскребами, рядом с торговыми центрами, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой.

  • Торговый центр - 4 минуты
  • Университет - 7 минут
  • Босфор - 7 минут
  • Парк - 5 минут
  • Белградский лес - 8 минут
  • Новый аэропорт Стамбул - 25 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 10 минут
  • Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты
Местонахождение новостройки
Сарыер, Турция

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Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Сарыер, Турция
от
€459,452
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