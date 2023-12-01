Akdeniz, Турция

от €69,000

Проект состоит из 5 блоков, с квартирами с 1-3 спальнями. Жилой комплекс с большой инфраструктурой и различными удобствами, в том числе бассейны, аквапарк, баня, баскетбольная, футбольная, волейбольная, теннисная площадки, открытая площадка для йоги, кафе, сад для домашних животных, искусственное озеро, мини-маркет, конференц-зал, кинотеатр. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 24 месяца. Расположение и объекты поблизости Набережная: 7 км ТЦ SOLI CENTER: 1,8 км ТЦ SAYAPARK: 6,5 км Больница: 500 м Школа: 550 м Автострада: 3 км Университет Тороса: 1 км, Унивеситет Мерсина: 7 км