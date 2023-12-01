Проект состоит из 5 блоков, с квартирами с 1-3 спальнями.
Жилой комплекс с большой инфраструктурой и различными удобствами, в том числе бассейны, аквапарк, баня, баскетбольная, футбольная, волейбольная, теннисная площадки, открытая площадка для йоги, кафе, сад для домашних животных, искусственное озеро, мини-маркет, конференц-зал, кинотеатр.
Возможна 50% предоплата и рассрочка на 24 месяца.
Расположение и объекты поблизости
Набережная: 7 км
ТЦ SOLI CENTER: 1,8 км
ТЦ SAYAPARK: 6,5 км
Больница: 500 м
Школа: 550 м
Автострада: 3 км
Университет Тороса: 1 км, Унивеситет Мерсина: 7 км