Новостройки в Муратпаше, Турция

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Продажа новостроек в Муратпаша

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Жилой комплекс Allure
Жилой комплекс Allure
Муратпаша, Турция
от
€236,456
Площадь 46–68 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! ALLURE - новый жилой комплекс, разработанный по концепции отеля со всеми удобствами. Запланирован сервис до пляжа, от жилого комплекса до моря - 8 минут на авто. Строительство ведётся в микрорайоне Алтынташ, площадью 12700 кв.м. ⁣⁣⠀ Алтынташ является частью большого района Анталии Аксу, который расположен с восточной стороны города. Недалеко от района Алтынташ с западной стороны находится международный аэропорт Анталии, с южной стороны, со стороны моря расположен район Лара, и та часть Лары, где как раз есть прекрасные широкие песчаные пляжи, с юго-восточной стороны расположен район Кунду, береговая линия которого заполнена прекрасными люксовыми отелями 5 звезд. Инфраструктура:⁣⁣⠀ - Большой открытый бассейн; - Закрытый бассейн⁣⁣; - Открытая и закрытая парковка⁣⁣; - Ресепшен; ⁣⁣⠀ - Тренажёрный зал⁣⁣; - Охрана 24/7⁣⁣; - Видеонаблюдение⁣⁣; - Парковая зона;⠀ - Беседки; - Детские игровые площадки⁣⁣. ⁣⁣⠀ Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Новые апартаменты «под ключ» с видом на море и город, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты «под ключ» с видом на море и город, Анталия, Турция
Муратпаша, Турция
от
€171,625
Агентство: TRANIO
Новый строящийся комплекс премиум-класса в элитном районе Анталии. В жилом комплексе 70 квартир с различными планировками: лофт-апартаменты и стандартные квартиры. У квартир отличный дизайн, панорамные окна с видом на море и город. Площадь квартир - от 42 до 234 м2. Квартиры сдаются готовыми к заселению, они оснащены бытовой техникой и мебелью. Расположение и объекты поблизости Новый район Алтинас (Лара) занимает лидирующие позиции на рынке продаж недвижимости Анталии и активно привлекает иностранных инвесторов. Всего 15 минут езды до международного аэропорта. Расстояние до моря - 3 км.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, Анталия, Турция
Муратпаша, Турция
от
€175,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженным садом, зонами отдыха, детскими площадками, пешеходными дорожками, круглосуточной охраной, бассейном 240 м2, детским бассейном, кафе, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, гаражом. Окончание строительства - май 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится между Международным аэропортом Анталии и пляжами Лара. Пляжи Лара - 6 км (5 минут) Международный аэропорт Анталии - 6,5 км (5 минут) Больница - 7 км Торговый центр - 9 км (7 минут) Парк Дюден - 9 км Старый город (Калеичи) - 15 км Центр города - 16 км Поля для гольфа - 20 км
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и террасами, Аксу, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и террасами, Аксу, Турция
Муратпаша, Турция
от
€266,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном 194 м2, ухоженным садом, фитнес-центром, сауной, крытой парковкой, охраной, беседкой и террасами. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 6,3 км Песчаные пляжи - 7 км Торговый центр - 8,7 км Древний город Перге - 12,8 км
Жилой комплекс ЖК на этапе строительства в популярном районе Анталии - Муратпаша
Жилой комплекс ЖК на этапе строительства в популярном районе Анталии - Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
€168,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 40 до 111 м2. Расстояние до моря 5 км. Муратпаша - популярный район Анталии, в состав которого входят 56 микрорайонов. Здесь проживают не менее 500 000 человек. В этом районе расположено русское посольство и аэропорт Анталии. Большая часть побережья Муратпаша - скалистые и живописные пляжи. Некоторые спуски к воде обустроены деревянными настилами и лестницами для купания.Однако в пределах района находится гордость Анталии и центр притяжения туристов со всего мира - пляж Lara Beach. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату.Древний город Калеичи - особая достопримечательность района. Первые жилые поселения старого города датируются четвертым веком до нашей эры. Именно здесь можно собственными глазами увидеть ход истории и пройтись по улочкам одного из самых старинных поселений древней Анатолии. Прогуливаясь по Калеичи, вы попадете в настоящий временной туннель и приобщитесь к эпохам римлян, сельджуков и османов. Множество туристов съезжаются в Муратпаша, чтобы увидеть Дюденский водопад. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни.3 самых больших ТРЦ Анталии расположены именно в этом районе. Кроме того, в Муратпаша открыты: государственная больница, археологический музей, спортивный комплекс с бесплатными кружками и секциями, государственные и частные школы, русская школа, детские сады, школы изобразительного искусства и музыки. Развитость транспортной сети и удобное местоположение района позволяет быстро добраться в любую локацию Анталии. Муратпаша - один из наиболее престижных и дорогих районов Анталии. Первая линия домов этого района имеет вдохновляющий вид на горы и морские пейзажи. Удобство расположения, близость аэропорта, развитая инфраструктура района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества наделяют недвижимость района максимальным арендным потенциалом и привлекательностью с точки зрения приобретения инвестиционной недвижимости. Недвижимость в Муратпаша подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Квартиры различных планировок на этапе строительства в Анталии
Жилой комплекс Квартиры различных планировок на этапе строительства в Анталии
Муратпаша, Турция
от
€127,963
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 63 до 124 м2. Расстояние до моря 1,3 км. Муратпаша - популярный район Анталии, в состав которого входят 56 микрорайонов. Здесь проживают не менее 500 000 человек. В этом районе расположено русское посольство и аэропорт Анталии. Большая часть побережья Муратпаша - скалистые и живописные пляжи. Некоторые спуски к воде обустроены деревянными настилами и лестницами для купания.Однако в пределах района находится гордость Анталии и центр притяжения туристов со всего мира - пляж Lara Beach. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату.Древний город Калеичи - особая достопримечательность района. Первые жилые поселения старого города датируются четвертым веком до нашей эры. Именно здесь можно собственными глазами увидеть ход истории и пройтись по улочкам одного из самых старинных поселений древней Анатолии. Прогуливаясь по Калеичи, вы попадете в настоящий временной туннель и приобщитесь к эпохам римлян, сельджуков и османов. Множество туристов съезжаются в Муратпаша, чтобы увидеть Дюденский водопад. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни.3 самых больших ТРЦ Анталии расположены именно в этом районе. Кроме того, в Муратпаша открыты: государственная больница, археологический музей, спортивный комплекс с бесплатными кружками и секциями, государственные и частные школы, русская школа, детские сады, школы изобразительного искусства и музыки. Развитость транспортной сети и удобное местоположение района позволяет быстро добраться в любую локацию Анталии. Муратпаша - один из наиболее престижных и дорогих районов Анталии. Первая линия домов этого района имеет вдохновляющий вид на горы и морские пейзажи. Удобство расположения, близость аэропорта, развитая инфраструктура района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества наделяют недвижимость района максимальным арендным потенциалом и привлекательностью с точки зрения приобретения инвестиционной недвижимости. Недвижимость в Муратпаша подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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