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Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция

, Турция
от
€236,578
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20
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном с баром, фитнес-центром, охраной.

Окончание строительства - май 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Олюдениз - 10 км
  • Набережная Фетхие - 3 км
  • Аэропорта Даламан - 60 км
Местонахождение новостройки
, Турция

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Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
, Турция
от
€236,578
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 51 до 149 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. ORANGE CENTRUM - новый проект в новом районе в г. Финике. Квартиры имеют роскошный вид на море, горы и реку. Социальная инфраструктура: - Бассейн; - Видеонаблюдение; - Охрана; - Парковка; - Фитнес-зал; - Сауна; - Детские игровые площадки; - Спортивные воркаут зоны; - Баскетбольная площадка; - Беговая дорожка. Расположение: - до песчаного пляжа 300 м. - до гос больницы г. Финике- 100 м. - до Марины (порт)- 100 м. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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