Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 51 до 149 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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ORANGE CENTRUM - новый проект в новом районе в г. Финике. Квартиры имеют роскошный вид на море, горы и реку.
Социальная инфраструктура:
- Бассейн;
- Видеонаблюдение;
- Охрана;
- Парковка;
- Фитнес-зал;
- Сауна;
- Детские игровые площадки;
- Спортивные воркаут зоны;
- Баскетбольная площадка;
- Беговая дорожка.
Расположение:
- до песчаного пляжа 300 м.
- до гос больницы г. Финике- 100 м.
- до Марины (порт)- 100 м.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Почему выгодно работать с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
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- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
- Поможем с переездом.
- Покажем объект лично в Турции или онлайн.
- Поможем с получением статуса резидента.
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Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и море.
Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, трехуровневой подземной парковкой, фитнес-центром, спа-зоной с сауной, хамамом и джакузи, конференц-залом, зоной отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, открытыми бассейнами для взрослых и детей, консьерж-сервисом.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна
Полы с подогревом
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 35 км
Школа - 2 км
Университет - 3 км
Центр города - 14 км
Пляж - 1 км
Торговые центры - 4 км
Основные автомагистрали - 1 км
Мосты - 12 км