Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме

  2. Турция
  3. Чешме
  Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме

Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме

Чешме, Турция
от
$782,857
;
46
ID: 27800
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Чешме

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с панорамным видом на море в комплексе в Чешме, Измир

Чешме, расположенный в западной части Турции, известен как популярное место для отдыха, славящееся своим чистым воздухом и пляжами, удостоенными голубого флага. Благодаря своей природной красоте, многочисленным ресторанам, уникальной кухне, яхтенной пристани, а также богатому историческому и архитектурному наследию, Чешме является одним из самых престижных и роскошных курортных районов страны.

Этот уникальный проект создан для того, чтобы соединить лучшие моменты жизни с бескрайними просторами моря. Он предлагает совершенно новое жилое пространство, где можно насладиться великолепием Чешме. В этом проекте вы сможете ощущать комфорт современной жизни в окружении природы. Проект не только эстетичен, но и является примером функциональности и удобства. Уникальный дизайн квартир позволяет создать многоуровневую структуру, которая идеально соответствует естественному уклону земли. Такая планировка обеспечивает каждой квартире прямой вид на море.

Квартиры в Измире с видом на море находятся на побережье, всего в 3 км от пристани для яхт, ресторанов, магазинов и аптек, в 4 км от больницы, в 19 км от центра серфинга Alaçatı Port и в 86 км от аэропорта Аднана Мендереса.

Комплекс построен на площади 16 850 м² и включает в себя дуплексы на уровне сада и стандартные квартиры на верхнем этаже. На территории проекта есть открытые и отдельные парковки, спортивные и развлекательные площадки, общие бассейны, турецкая баня, сауна, кафе, бар у бассейна, лобби и ресепшен. Дополнительные удобства включают генератор, резервуар для воды, круглосуточную охрану и камеры видеонаблюдения.

Квартиры состоят из гостиной, кухни открытой планировки, спален, ванной комнаты, балкона, террасы и садовой террасы. Они оснащены стальной входной дверью, окнами с алюминиевым профилем, теплоизоляционными окнами, полами из керамической плитки и ламината, лакированными кухонными шкафами и межкомнатными дверями, системой «умный дом», электрическими жалюзи и кондиционером на обогрев и охлаждение.


ADB-00107

Местонахождение на карте

Чешме, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вы просматриваете
