Новостройки в Эрдемли, Турция

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Продажа новостроек в Erdemli

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Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Мачулищи, Беларусь
от
€49,000
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в популярном районе Эрдемли, на расстояние 500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно одиннадцатиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Дата начала строительства — 01.10.2022. Дата окончания строительства — 31.03.2024. Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 45 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Система природного газа Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Фитнес-центр Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор Расстояние до моря: всего 500 метров   О районе: Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей. Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Здесь же находится знаменитый Девичий замок (Kız Kalesi), который вносит большой вклад в туристический сектор и является самым подходящим местом для купания, т.к. данный пляж отмечен «Голубым флагом».
Многоквартирный жилой дом Инвестиционный проект в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Инвестиционный проект в Мерсине
Мачулищи, Беларусь
от
€50,000
Площадь 32–125 м²
11 объектов 11
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
ЦЕНЫ ШОК!!! НОВЫЙ ПРОЕКТ 1+1 от 50 000 евро – 65 м2 2+1 от 74 000 евро – 100 м2 5% СКИДКА НА полную ПРЕДОПЛАТУ ОПЛАТА 40% + 12 мес. В РАССРОЧКУ ДАТА НАЧАЛА: 31.03.2023 ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ: 31.05.2024 1 блок 10 этажей Находится в Kocahasanlıdadır, ЗАПАДНЕЕ ЭРДЕМЛИ НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН 2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА 3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 5. КАМЕЛИИ 6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1. ХАММАМ 2. САУНА 3. ФИТНЕС 4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Мачулищи, Беларусь
от
€57,000
Площадь 55–74 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем вашему вниманию новый инвестиционный комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в популярном районе Эрдемли, на расстояние 1000 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно четырнадцатиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Количество квартир — 294. Дата начала строительства — 30.04.2023 Дата окончания строительства — 30.04.2025 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 62 м2 Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 89 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Система природного газа Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Турецкая баня Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор   О районе: Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей. Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Здесь же находится знаменитый Девичий замок (Kız Kalesi), который вносит большой вклад в туристический сектор и является самым подходящим местом для купания, т.к. данный пляж отмечен «Голубым флагом».
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