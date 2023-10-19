Новостройки в Каш, Турция

Предлагается высококачественная вилла с большим садом и беседкой, открытым бассейном и крытым бассейном с подогревом, видом на море, просторной террасой и детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Камин
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Мини-маркет - 750 метров
Ресторан - 750 метров
Пляж - 9 км
Автобусная остановка - 9 км
Аэропорт Даламан - 120 км
Аэропорт Антальи - 220 км
Предлагаются меблированные виллы с саунами, джакузи и турецкими банями, видом на море, парковочными местами, садами, крытыми и открытыми бассейнами, зонами барбекю.
Окончание строительства - 2024 год.
Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, кухня, туалет, терраса с бассейном.
Второй этаж: две спальни с собственными ванными комнатами и общим балконом с видом на море. Основная спальня имеет джакузи и гардеробную.
Третий этаж: основная спальня с ванной комнатой, джакузи и террасой на крыше.
Цокольный этаж: две спальни с ванными комнатами, бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал, кинотеатр, прачечная, помещение для хранения, туалет.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Камин
ТВ
Кухонная бытовая техника (встроенный духовой шкаф, варочная панель, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина)
Стиральная машина
Полы с подогревом
Предлагаются виллы с парковочными местами и подземными гаражами, крытыми и открытыми бассейнами, джакузи, саунами и турецкими банями, видами на море, зонами барбекю, детскими площадками
Окончание строительства - июнь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Плиточный пол
Интернет
Камин
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от центра города.
Минимаркет - 600 метров
Ресторан - 600 метров
Автобусная остановка - 650 метров
Море - 1,2 км
Больница - 1,2 км
Центр города - 1,2 км
Аэропорт Даламан - 120 км
Аэропорт Антальи - 220 км
Предлагается вилла с панорамным видом на море, открытым бассейном, крытым бассейном с подогревом, джакузи, хаммамом и сауной, большим садом и детской площадкой, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых фешенебельных районов Калкана.
Предлагается современная вилла со спортивной площадкой, крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, хаммамом, сауной и джакузи, большим садом, террасой, беседкой, зоной барбекю и обеденной зоной на открытом воздухе, детской площадкой, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Сигнализация
Предлагаются виллы с видом на море, хаммамами, саунами, джакузи, фитнес-залами, барами, кинотеатрами, открытыми инфинити-бассейнами и крытыми бассейнами с подогревом, садами.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Особенности квартир
Первый этаж: современная кухня, гостиная с видом на море, терраса с бассейном, двухместная спальня с ванной комнатой.
Второй этаж: две двухместные спальни с ванными комнатами и балконами.
Цокольный этаж: двухместная спальня с ванной комнатой и джакузи, двухместная спальня с ванной комнатой, бассейн с подогревом, хаммам, сауна, зона отдыха, фитнес-зал, кинотеатр, прачечная.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, духовой шкаф, варочная панель)
ТВ
Кондиционеры
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе.
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море
Окончание строительства - июль 2023 года.
Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня.
Второй этаж: две спальни с балконами и ванными комнатами, одна из которых оборудована джакузи.
Третий этаж: гостиная с камином, кухня, терраса с зоной отдыха и джакузи.
Цокольный этаж: хамам, сауна, бассейн, фитнес-зал, туалет, двухместная спальня с ванной комнатой.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Камин
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника (холодильник, морозильник, посудомоечная машина, духовой шкаф и плита)
ТВ