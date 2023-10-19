Новостройки в Каш, Турция

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Жилой комплекс Вилла с двумя бассейнами, садом и детской площадкой, Калкан, Турция
Жилой комплекс Вилла с двумя бассейнами, садом и детской площадкой, Калкан, Турция
Ulugoel, Турция
от
€900,000
Агентство: TRANIO
Предлагается высококачественная вилла с большим садом и беседкой, открытым бассейном и крытым бассейном с подогревом, видом на море, просторной террасой и детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Камин Сигнализация Расположение и объекты поблизости Мини-маркет - 750 метров Ресторан - 750 метров Пляж - 9 км Автобусная остановка - 9 км Аэропорт Даламан - 120 км Аэропорт Антальи - 220 км
Жилой комплекс Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция
Жилой комплекс Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция
Ulugoel, Турция
от
€650,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные виллы с саунами, джакузи и турецкими банями, видом на море, парковочными местами, садами, крытыми и открытыми бассейнами, зонами барбекю. Окончание строительства - 2024 год. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, туалет, терраса с бассейном. Второй этаж: две спальни с собственными ванными комнатами и общим балконом с видом на море. Основная спальня имеет джакузи и гардеробную. Третий этаж: основная спальня с ванной комнатой, джакузи и террасой на крыше. Цокольный этаж: две спальни с ванными комнатами, бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал, кинотеатр, прачечная, помещение для хранения, туалет. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Камин ТВ Кухонная бытовая техника (встроенный духовой шкаф, варочная панель, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина) Стиральная машина Полы с подогревом
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видами на море, Калкан, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видами на море, Калкан, Турция
Ulugoel, Турция
от
€1,10 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с парковочными местами и подземными гаражами, крытыми и открытыми бассейнами, джакузи, саунами и турецкими банями, видами на море, зонами барбекю, детскими площадками Окончание строительства - июнь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Плиточный пол Интернет Камин Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от центра города. Минимаркет - 600 метров Ресторан - 600 метров Автобусная остановка - 650 метров Море - 1,2 км Больница - 1,2 км Центр города - 1,2 км Аэропорт Даламан - 120 км Аэропорт Антальи - 220 км
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Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция
Деревня калкан, Турция
от
€1,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с панорамным видом на море, открытым бассейном, крытым бассейном с подогревом, джакузи, хаммамом и сауной, большим садом и детской площадкой, парковкой. Удобства и оснащение в доме Камин Сигнализация Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых фешенебельных районов Калкана.
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция
Bezirgan, Турция
от
€750,000
Агентство: TRANIO
Предлагается современная вилла со спортивной площадкой, крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, хаммамом, сауной и джакузи, большим садом, террасой, беседкой, зоной барбекю и обеденной зоной на открытом воздухе, детской площадкой, парковкой. Удобства и оснащение в доме Камин Сигнализация
Жилой комплекс Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция
Ulugoel, Турция
от
€1,25 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с видом на море, хаммамами, саунами, джакузи, фитнес-залами, барами, кинотеатрами, открытыми инфинити-бассейнами и крытыми бассейнами с подогревом, садами. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Первый этаж: современная кухня, гостиная с видом на море, терраса с бассейном, двухместная спальня с ванной комнатой. Второй этаж: две двухместные спальни с ванными комнатами и балконами. Цокольный этаж: двухместная спальня с ванной комнатой и джакузи, двухместная спальня с ванной комнатой, бассейн с подогревом, хаммам, сауна, зона отдыха, фитнес-зал, кинотеатр, прачечная. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, духовой шкаф, варочная панель) ТВ Кондиционеры Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе.
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Ulugoel, Турция
от
€800,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море Окончание строительства - июль 2023 года. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня. Второй этаж: две спальни с балконами и ванными комнатами, одна из которых оборудована джакузи. Третий этаж: гостиная с камином, кухня, терраса с зоной отдыха и джакузи. Цокольный этаж: хамам, сауна, бассейн, фитнес-зал, туалет, двухместная спальня с ванной комнатой. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Камин Кондиционеры Кухонная бытовая техника (холодильник, морозильник, посудомоечная машина, духовой шкаф и плита) ТВ
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