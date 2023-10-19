Новостройки в Каш, Турция

Ulugoel, Турция

от €650,000

Предлагаются меблированные виллы с саунами, джакузи и турецкими банями, видом на море, парковочными местами, садами, крытыми и открытыми бассейнами, зонами барбекю. Окончание строительства - 2024 год. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, туалет, терраса с бассейном. Второй этаж: две спальни с собственными ванными комнатами и общим балконом с видом на море. Основная спальня имеет джакузи и гардеробную. Третий этаж: основная спальня с ванной комнатой, джакузи и террасой на крыше. Цокольный этаж: две спальни с ванными комнатами, бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал, кинотеатр, прачечная, помещение для хранения, туалет. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Камин ТВ Кухонная бытовая техника (встроенный духовой шкаф, варочная панель, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина) Стиральная машина Полы с подогревом