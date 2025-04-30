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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция

Багджылар, Турция
от
$231,731
18.05.2025
$231,731
17.05.2025
$230,877
16.05.2025
$231,030
14.05.2025
$232,890
13.05.2025
$230,407
11.05.2025
$229,909
10.05.2025
$230,677
09.05.2025
$228,804
08.05.2025
$227,971
07.05.2025
$228,759
14.04.2025
$227,734
13.04.2025
$227,867
12.04.2025
$228,716
11.04.2025
$233,886
10.04.2025
$234,840
09.04.2025
$236,018
08.04.2025
$235,871
06.04.2025
$236,011
05.04.2025
$233,861
04.04.2025
$236,984
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 15938
ID новостройки на Realting
In CRM: 2357419
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Багджылар

О комплексе

Предлагаются уникальные комфортабельные апартаменты.

Резиденция располагает торговой улицей, ресторанами и кафе, ухоженными зелеными зонами, крытым бассейном, детской площадкой, крытой парковкой, тренажерным залом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в двух шагах от станций метро и метробуса, автобусных остановок, рядом с отелями и торговыми центрами, университетами и медицинскими учреждениями.

Местонахождение на карте

Багджылар, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$231,731
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