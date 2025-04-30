Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и торговой улицей рядом со станциями метро, Стамбул, Турция

Предлагаются уникальные комфортабельные апартаменты.
Резиденция располагает торговой улицей, ресторанами и кафе, ухоженными зелеными зонами, крытым бассейном, детской площадкой, крытой парковкой, тренажерным залом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - июнь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в двух шагах от станций метро и метробуса, автобусных остановок, рядом с отелями и торговыми центрами, университетами и медицинскими учреждениями.