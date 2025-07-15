Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.

Комнат: 3+2

Этажность: 3

Ванные комнаты: 2

Балкон: 3

Площадь виллы: 170 м2

Меблированная вилла с тремя спальнями и собственным бассейном с видом на море и крепость.

Вилла состоит из 3 этажей. Совмещенная гостиная и кухня на 1-м этаже, 3 спальни на 2-м этаже и пентхаус на верхнем этаже.

Комплекс расположен в районе Джикджилли выше центральной Алании, на взгорье массива Таурус, в районе с прекрасно развитой инфраструктурой, здесь есть все необходимое для комфортной жизни - магазины, рестораны, кафе, торговый центр и гипермаркет, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

До центра Алании и моря - около 2 км. по лучшей дороге.

На территории красивый ландшафтный сад, консьерж-сервис, бассейн с детскими отделениями, бар у бассейна, фитнес-центр, бильярдный зал, парковка, садовник и многое другое.

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