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  4. Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.

Вилла Меблированная вилла 3+2 с бассейном в комплексе с инфраструктурой.

Аланья, Турция
от
$443,262
BTC
5.2725121
ETH
276.3548991
USDT
438 246.1725551
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27202
ID новостройки на Realting
In CRM: 902
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 01.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комнат: 3+2
Этажность: 3
Ванные комнаты: 2
Балкон: 3
Площадь виллы: 170 м2

Меблированная вилла с тремя спальнями и собственным бассейном с видом на море и крепость.

Вилла состоит из 3 этажей. Совмещенная гостиная и кухня на 1-м этаже, 3 спальни на 2-м этаже и пентхаус на верхнем этаже.

Комплекс расположен в районе Джикджилли выше центральной Алании, на взгорье массива Таурус, в районе с прекрасно развитой инфраструктурой, здесь  есть все необходимое для комфортной жизни - магазины, рестораны, кафе, торговый центр и гипермаркет, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

До центра Алании и моря - около 2 км. по лучшей дороге. 

На территории красивый ландшафтный сад, консьерж-сервис, бассейн с детскими отделениями, бар у бассейна, фитнес-центр, бильярдный зал, парковка, садовник и многое другое.

Для получения более подробной информации в рамках проекта позвоните/напишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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