Квартира в новостройке Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе

Недвижимость на берегу моря с видом на горы и море в Махмутларе

Махмутлар привлекает инвесторов и тех, кто ищет летний дом, благодаря своим природным пляжам и туристическим достопримечательностям.

Недвижимость на продажу в Аланье расположена недалеко от кафе, ресторанов, рынков, магазинов, парков, базара и автобусных остановок. Проект на берегу моря находится в 12 км от центра Аланьи и в 34 км от аэропорта.

Жилой комплекс состоит из двух блоков со 174 квартирами и имеет удобный доступ к морю. Для жителей доступны пляж с пирсом, просторный сад, поле для мини-гольфа, пешеходные и беговые дорожки, детские площадки, крытые и открытые парковки, баскетбольная площадка, крытый и открытый бассейны, детский бассейн, сауна, турецкая баня, джакузи, массажный кабинет, паровая баня, тренажерный зал, кафе и бар. Также в комплексе предоставляются услуги смотрителя и ресепшена, есть генератор, лобби, круглосуточное видеонаблюдение и охрана.

Квартиры включают гостиную, отдельную кухню или кухню открытой планировки, ванную комнату и балкон. Некоторые квартиры имеют ванную комнату при спальне, а дуплексы — собственные террасы.

AYT-01450