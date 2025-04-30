Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зоной отдыха и круглосуточной охраной, Оба, Аланья, Турция

Качественный проект от надёжного застройщика! Компания уже завершила строительство и сдал 6 проектов. В настоящее время более 13 проектов находятся в стадии строительства. Каждый реализованный проект повышает ценность города и полностью удовлетворяет потребности клиентов в современном жилье.

Особенности комплекса:

открытый бассейн

зона отдыха

зона барбекю

круглосуточная система безопасности

парковка

зеленая зона

фитнес-центр

детская игровая комната

лобби

джакузи

хамам

кинотеатр

Кухонная мебель

Двойные стеклопакеты

Стальная дверь

Душевая кабина

Удобства и оснащение в домеПреимущества

План оплаты:

10% первоначальный взнос

рассрочка на 60 месяцев

Расположение и объекты поблизости

Оба — спокойный курортный район, расположенный в 3 км от центра Аланьи. Это один из самых зелёных районов Аланьи. Здесь много парков с цветами и деревьями, фонтанами и садами. Район Оба считается элитным и экологически чистым.