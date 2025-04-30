Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зоной отдыха и круглосуточной охраной, Оба, Аланья, Турция

Качественный проект от надёжного застройщика! Компания уже завершила строительство и сдал 6 проектов. В настоящее время более 13 проектов находятся в стадии строительства. Каждый реализованный проект повышает ценность города и полностью удовлетворяет потребности клиентов в современном жилье.
Особенности комплекса:
План оплаты:
Оба — спокойный курортный район, расположенный в 3 км от центра Аланьи. Это один из самых зелёных районов Аланьи. Здесь много парков с цветами и деревьями, фонтанами и садами. Район Оба считается элитным и экологически чистым.