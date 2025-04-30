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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зоной отдыха и круглосуточной охраной, Оба, Аланья, Турция

Оба, Турция
от
$397,332
;
14
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 23352
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417737
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

О комплексе

Качественный проект от надёжного застройщика! Компания уже завершила строительство и сдал 6 проектов. В настоящее время более 13 проектов находятся в стадии строительства. Каждый реализованный проект повышает ценность города и полностью удовлетворяет потребности клиентов в современном жилье.

Особенности комплекса:

  • открытый бассейн
  • зона отдыха
  • зона барбекю
  • круглосуточная система безопасности
  • парковка
  • зеленая зона
  • фитнес-центр
  • детская игровая комната
  • лобби
  • джакузи
  • хамам
  • кинотеатр
Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель
  • Двойные стеклопакеты
  • Стальная дверь
  • Душевая кабина
Преимущества

План оплаты:

  • 10% первоначальный взнос
  • рассрочка на 60 месяцев
Расположение и объекты поблизости

Оба — спокойный курортный район, расположенный в 3 км от центра Аланьи. Это один из самых зелёных районов Аланьи. Здесь много парков с цветами и деревьями, фонтанами и садами. Район Оба считается элитным и экологически чистым.

  • Анталия — 135 км
  • Аэропорта Газипаша — 42 км

Местонахождение на карте

Оба, Турция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зоной отдыха и круглосуточной охраной, Оба, Аланья, Турция
Оба, Турция
от
$397,332
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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