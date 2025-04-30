Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с причалом для яхт, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция

Резиденция с гаванью для мега-яхт построена с использованием современных элементов дизайна и имеет большие открытые пространства, площади и ландшафтный дизайн, чтобы стать примером морского образа жизни.

Городской многоуровневый дизайн здания на берегу Мраморного моря украсит не только район Атакей и его окрестности, но и весь Стамбул, благодаря великолепным условиям для отдыха, отличному транспортному сообщению и зеленым зонам.

Комплекс предлагает различные варианты жилья: от квартир с 1-5 спальнями до двух- и трехуровневых апартаментов.

фитнес-центр

сауна

кафе

парковка

крытый бассейн

круглосуточная система безопасности

Система "умный дом"

Аэропорт Стамбула - 40 минут

Тоннель Евразия - 10 минут

Таксим - 25 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости