  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бакыркёй
  4. Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с причалом для яхт, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с причалом для яхт, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция

Бакыркёй, Турция
от
$999,503
14.04.2025
$993,330
13.04.2025
$993,913
12.04.2025
$997,614
11.04.2025
$1,02 млн
10.04.2025
$1,02 млн
09.04.2025
$1,03 млн
08.04.2025
$1,03 млн
06.04.2025
$1,03 млн
05.04.2025
$1,02 млн
04.04.2025
$1,03 млн
03.04.2025
$1,05 млн
02.04.2025
$1,04 млн
01.04.2025
$1,04 млн
30.03.2025
$1,04 млн
29.03.2025
$1,05 млн
28.03.2025
$1,05 млн
27.03.2025
$1,05 млн
26.03.2025
$1,04 млн
25.03.2025
$1,04 млн
24.03.2025
$1,04 млн
;
7
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23659
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418252
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бакыркёй

О комплексе

Резиденция с гаванью для мега-яхт построена с использованием современных элементов дизайна и имеет большие открытые пространства, площади и ландшафтный дизайн, чтобы стать примером морского образа жизни.

Городской многоуровневый дизайн здания на берегу Мраморного моря украсит не только район Атакей и его окрестности, но и весь Стамбул, благодаря великолепным условиям для отдыха, отличному транспортному сообщению и зеленым зонам.

Комплекс предлагает различные варианты жилья: от квартир с 1-5 спальнями до двух- и трехуровневых апартаментов.

  • фитнес-центр
  • сауна
  • кафе
  • парковка
  • крытый бассейн
  • круглосуточная система безопасности
Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт Стамбула - 40 минут
  • Тоннель Евразия - 10 минут
  • Таксим - 25 минут

Местонахождение на карте

Бакыркёй, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$1,65 млн
Многоквартирный жилой дом Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Кадыкёй, Турция
от
$298,959
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-комплексом недалеко от моря, Авсаллар, Турция
Махмутлар, Турция
от
$203,207
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Аланьи, Турция
Оба, Турция
от
$561,941
Жилой квартал Квартира с видом на море в Каргыджаке, Аланья
Каргыджак, Турция
от
$128,128
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с причалом для яхт, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Бакыркёй, Турция
от
$999,503
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция
Калкан, Турция
от
$1,42 млн
Предлагаются виллы с видом на море, хаммамами, саунами, джакузи, фитнес-залами, барами, кинотеатрами, открытыми инфинити-бассейнами и крытыми бассейнами с подогревом, садами. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Первый этаж: современная кухня, гостиная с видом на…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Резиденция Modern Residence,Kadıköy
Резиденция Modern Residence,Kadıköy
Кадыкёй, Турция
от
$1,65 млн
Год сдачи 2023
Площадь 204–246 м²
2 объекта недвижимости 2
Этот проект, расположенный в Кадыкёе, предлагает множество возможностей как для транспорта, так и для различных мероприятий.
Агентство
Property Advisor Turkey
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$518,742
Проект состоит из двух зданий, построенных на площади 4000 м2, 80% которой занимают зеленые насаждения, и включает в себя 120 квартир различных планов, от квартир с одной спальней и одной гостиной до апартаментов с двумя гостиными и четырьмя спальнями. Проект включает в себя множество услуг,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации