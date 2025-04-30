Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City

Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее

подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир

на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном.

Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецкая баня и сауна. Наш проект имеет

круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в комплексе есть множество зон

активности, таких как спа, крытый бассейн, массажные кабинеты, фитнес, крытые и

открытые детские игровые площадки, йога, пилатес и кафе-лаунж в качестве общих

зон.