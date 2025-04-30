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Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City

Etimesgut, Турция
от
$137,330
;
11 1
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ID: 1588
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Центральная Анатолия
  • Город
    Etimesgut

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    21

О комплексе

Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее
подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир
на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном.
Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецкая баня и сауна. Наш проект имеет
круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в комплексе есть множество зон
активности, таких как спа, крытый бассейн, массажные кабинеты, фитнес, крытые и
открытые детские игровые площадки, йога, пилатес и кафе-лаунж в качестве общих
зон.

Местонахождение на карте

Etimesgut, Турция

Видеообзор жилой комплекс Zeray Future Deluxe City

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Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Турция
от
$137,330
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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