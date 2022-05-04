Asian Istanbul apartments project

Почему это свойство؟
По данным Forbes, самые высокие стандарты размещения и самый высокий потенциальный возврат инвестиций в регионе.
Стратегическое расположение на азиатской стороне Стамбула, легкий транспорт.
Богатая среда жизненно важных объектов, таких как торговые центры, спортивные центры, кинотеатры и парки.
Интегрированные модельные кварталы, что делает его первым проектом такого рода в азиатском Стамбуле.
Титулы готовы, в соответствии с требованиями турецкого гражданства, и готовы к заселению.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Проект DAP TERAS KULE расположен в районе Картал в азиатской части Стамбула. Район считается одним из самых активных районов Стамбула.
Инфраструктура:
- Охрана;
- Сад;
- Открытый бассейн;
- Теннисный корт;
- Баскетбольная площадка;
- Рестораны;
- Кафе;
- Тренажерный зал;
- Парковка.
Безусловно, одним из самых важных преимуществ этого проекта является его превосходное расположение в центре Картала, где вы можете легко получить доступ ко всем необходимым объектам, таким как больницы, школы, рестораны, торговые центры.
22 минуты до аэропорта Сабиха Гёкчен;
7 минуты до Картальского районного отдела полиции;
6 минут до Стамбульского университета Гедик;
7 минут до стоматологической поликлиники Картал;
5 минут до Научно-исследовательской больницы доктора Лютфи Кирдара в Картале;
6 минут до государственной больницы Картал Явуз Селим;
12 мин до государственной больницы Пендик.
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Представляем вашему вниманию Новый жилой комплекс в Махмутларе на 90 квартир. Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и спортивные площадки, школы, детские садики. Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость. Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга. Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.
Комплекс располагается на территории площадью 2 935м2. где есть вся необходимая социальная инфраструктура. Расстояние до моря составляет 850 метров, до центра Алании 10 км.
На продажу представлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.
Первоначальный взнос 40%, остальная часть распределяется равными частями до конца строительства апрель 2024 года.
Обзор:
Совершенно новый комплекс под названием Ferko Line Residence расположен в Кагитане, в самом сердце Стамбула. Проект расположен в тихом районе между деловыми зданиями и отелем. Подходит для гражданства. Благодаря современной эстетике, он привлекает множество инвесторов.
Зачем покупать эту недвижимость:
Подходит для небольших домохозяйств.
Способен стать гражданином.
Щедрые квартиры со встроенными – Удобный доступ к ключевым областям.
Расположение:
Проект Ferko Line Residence расположен в районе Кагитане на европейской стороне Стамбула. Он находится недалеко от набережной реки Кагитане, где быстро происходят городские преобразования, а также Маслак, Левент и Мецидиекой. Проект расположен в районе с эффективными транзитными системами.
Шоссе TEM и E-5 в этом районе позволяет местным жителям легко передвигаться по Стамбулу. Жители Кагитане путешествуют на такси, небольших автобусах, автобусах метро и небольших автобусах.
Цены и доступность:
1 + 1 имеет площадь, начинающуюся с 81m2, и стоит $ 410.000 USD.
1,5 + 1 с начальной ценой 420 000 долларов США и размером, начинающимся с 92 м2.
2 + 1 с начальной ценой 534 000 долларов США и размером, начинающимся с 118 м2.
3 + 1, начиная с 1.117.000 долларов США и измеряя от 265м2.