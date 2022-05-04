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Asian Istanbul apartments project

Мраморноморский регион, Турция
от
€286,034
;
20
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О комплексе

Почему это свойство؟ По данным Forbes, самые высокие стандарты размещения и самый высокий потенциальный возврат инвестиций в регионе. Стратегическое расположение на азиатской стороне Стамбула, легкий транспорт. Богатая среда жизненно важных объектов, таких как торговые центры, спортивные центры, кинотеатры и парки. Интегрированные модельные кварталы, что делает его первым проектом такого рода в азиатском Стамбуле. Титулы готовы, в соответствии с требованиями турецкого гражданства, и готовы к заселению.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Asian Istanbul apartments project
Мраморноморский регион, Турция
от
€286,034
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Жилой Комплекс с развитой инфраструктурой
Жилой комплекс Жилой Комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
от
€124,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Представляем вашему вниманию Новый жилой комплекс в Махмутларе на 90 квартир. Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и спортивные площадки, школы, детские садики. Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость. Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга.  Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси. Комплекс располагается на территории площадью 2 935м2. где есть вся необходимая социальная инфраструктура. Расстояние до моря составляет 850 метров, до центра Алании 10 км. На продажу представлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1 и 3+1. Первоначальный взнос 40%, остальная часть распределяется равными частями до конца строительства апрель 2024 года.
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
Языки общения
English
Резиденция Apartment in the Business center of Istanbul
Резиденция Apartment in the Business center of Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€373,472
Варианты отделки С отделкой
Обзор: Совершенно новый комплекс под названием Ferko Line Residence расположен в Кагитане, в самом сердце Стамбула. Проект расположен в тихом районе между деловыми зданиями и отелем. Подходит для гражданства. Благодаря современной эстетике, он привлекает множество инвесторов.    Зачем покупать эту недвижимость: Подходит для небольших домохозяйств.  Способен стать гражданином.  Щедрые квартиры со встроенными – Удобный доступ к ключевым областям.   Расположение: Проект Ferko Line Residence расположен в районе Кагитане на европейской стороне Стамбула. Он находится недалеко от набережной реки Кагитане, где быстро происходят городские преобразования, а также Маслак, Левент и Мецидиекой. Проект расположен в районе с эффективными транзитными системами.  Шоссе TEM и E-5 в этом районе позволяет местным жителям легко передвигаться по Стамбулу. Жители Кагитане путешествуют на такси, небольших автобусах, автобусах метро и небольших автобусах.  Цены и доступность: 1 + 1 имеет площадь, начинающуюся с 81m2, и стоит $ 410.000 USD.  1,5 + 1 с начальной ценой 420 000 долларов США и размером, начинающимся с 92 м2.  2 + 1 с начальной ценой 534 000 долларов США и размером, начинающимся с 118 м2.  3 + 1, начиная с 1.117.000 долларов США и измеряя от 265м2.
Агентство
W Estates
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Агентство
W Estates
Языки общения
English
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