Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция

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Предлагаются квартиры с балконами.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, сауной, парной и турецкой баней.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится рядом с остановками общественного транспорта, бизнес-центрами, образовательными и медицинскими учрежд…
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, аквапарк, баскетбольная площадка, футбольное поле, сауна и т. д. На территории комплекса также есть пирс.
В комплексе 3 здания с апартаментами с 2–3 спальнями.
Особенности квартир
Характерист…