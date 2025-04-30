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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция

Муратпаша, Турция
от
$283,809
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20
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Описание Описание
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ID: 21706
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391551
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

О комплексе

Инфраструктура комплекса:

  • открытый бассейн
  • детская площадка
  • зона отдыха
  • зона барбекю
  • парковка
  • детская игровая комната
  • фитнес-центр
  • джакузи
  • сауна
  • лобби
Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель
  • Двойные стеклопакеты
  • Стальная дверь
Расположение и объекты поблизости

Джикджилли – спокойный курортный район в горной части Алании. Его отличительными чертами является удаленность от городской суеты и хорошо развитая инфраструктура.

  • Море - 1,8 км
  • Больница - 2,8 км
  • Центр Алании - 3,3 км
  • Анталия — 125 км
  • Аэропорта Газипаша — 35 км

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$283,809
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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