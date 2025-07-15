  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  4. Квартира в новостройке Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии

Квартира в новостройке Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии

Муратпаша, Турция
от
$822,882
;
28
Оставить заявку
ID: 27715
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в комплексе на берегу моря в Махмутларе, Аланья

Махмутлар — один из самых динамично развивающихся районов Аланьи. Благодаря высокому уровню сервиса и современной инфраструктуре, район стал первым выбором как для иностранных покупателей, так и для местных жителей. Махмутлар привлекает своей благоустроенностью, безопасной атмосферой и вниманием к деталям в организации городской среды. Широкие освещённые улицы, разнообразие кафе, ресторанов и магазинов известных брендов создают комфортную и активную среду для жизни и отдыха. Район уверенно укрепляет свой статус одного из самых востребованных мест на побережье Аланьи.

Квартиры в Аланье, Анталия, расположены в проекте на первой береговой линии. Проект выгодно расположен вблизи всех необходимых повседневных и социальных объектов: всего в 450 метрах находится крупный торговый центр, в 7,8 км — государственная больница, до центра Аланьи — 12 км, а до аэропорта Газипаша — всего 27 км.

В проекте, состоящем из двух блоков, находится 109 квартир. На общей территории имеются крытый и открытый бассейны, игровая площадка для детей, тренажерный зал, турецкая баня, сауна, камера видеонаблюдения, генератор, центральная спутниковая система, парковка, зона барбекю и охрана.

В продаже представлены квартиры с различными планировками, каждая из которых выполнена с использованием качественных материалов и современного дизайна. В отделке используются полы из керамической плитки первого класса, кухни оснащены столешницами из натурального гранита и встроенной мебелью из МДФ. В ванных комнатах установлены современные душевые кабины, а также предусмотрены проточные водонагреватели.


AYT-04546

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом SAN MARİA SEASON
Elvanli, Турция
от
$40,872
Жилой квартал Апартаменты с двумя спальнями в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$176,175
Резиденция ПРОЕКТ АТАШЕХИР 2+1 3+1 4+1
Аташехир, Турция
от
$450,000
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Tsi Obagöl в 350 метрах от моря.
Оба, Турция
от
$143,964
Жилой комплекс Новый комплекс хоум-офисов с круглосуточной охраной на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$472,549
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Муратпаша, Турция
от
$822,882
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Type A_45
Жилой комплекс Type A_45
Жилой комплекс Type A_45
Жилой комплекс Type A_45
Сарыер, Турция
от
$440,235
Год сдачи 2025
Европейская сторона - Levent Этот проект построен на земле с площадью 103 000 м2, 85 % из которых - зеленая зона. Проект будет готов к реализации в 2025 году, и будут доступны номера с одной-четыреми спальнями. Этот проект находится в центре Стамбула с полным социальным оборудованием. Цен…
Застройщик
Majd International Company
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$346,347
Резиденция располагает пешеходной дорожкой, крытым бассейном, детской площадкой, спа-зоной и сауной, турецкой баней, парной, фитнес-центром, охраной, видеонаблюдением, баскетбольной площадкой. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость наход…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Новые Квартиры в Тихих Окрестностях Аланьи Оба
Жилой квартал Новые Квартиры в Тихих Окрестностях Аланьи Оба
Жилой квартал Новые Квартиры в Тихих Окрестностях Аланьи Оба
Жилой квартал Новые Квартиры в Тихих Окрестностях Аланьи Оба
Жилой квартал Новые Квартиры в Тихих Окрестностях Аланьи Оба
Показать все Жилой квартал Новые Квартиры в Тихих Окрестностях Аланьи Оба
Жилой квартал Новые Квартиры в Тихих Окрестностях Аланьи Оба
Оба, Турция
от
$249,849
Оба это спокойный тихий прекрасно развивающийся район города, с богатой социальной инфраструктурой, многочисленными магазинами, банками, супермаркетами, барами, ресторанами, школами, общественным транспортом. Этот престижный район расположен всего в 3 км. от центра города и имеет множество п…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации