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Кафе и рестораны в Турции

Эгейский регион
6
Измир
6
Борнова
6
Ресторан, кафе Удалить
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7 объектов найдено
Ресторан, кафе 251 м² в Борнова, Турция
Ресторан, кафе 251 м²
Борнова, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 251 м²
Этаж 1/38
Коммерческая недвижимость в высотном проекте в Измире, Борнова Коммерческие помещения в Изми…
$2,38 млн
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Ресторан, кафе 263 м² в Борнова, Турция
Ресторан, кафе 263 м²
Борнова, Турция
Площадь 263 м²
Этаж 1/28
Коммерческая недвижимость на главной дороге в Борнове, Измир Коммерческая недвижимость в Изм…
$843,878
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Ресторан, кафе 163 м² в Борнова, Турция
Ресторан, кафе 163 м²
Борнова, Турция
Площадь 163 м²
Этаж 1/16
Коммерческая недвижимость в комплексе в Измире, Борнова Коммерческая недвижимость расположен…
$859,241
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Ресторан, кафе 202 м² в Борнова, Турция
Ресторан, кафе 202 м²
Борнова, Турция
Площадь 202 м²
Этаж 1/16
Коммерческая недвижимость в комплексе в Измире, Борнова Коммерческая недвижимость расположен…
$1,11 млн
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Ресторан, кафе 310 м² в Борнова, Турция
Ресторан, кафе 310 м²
Борнова, Турция
Площадь 310 м²
Этаж 1/12
Коммерческая недвижимость в проекте в Измире, Борнова Магазины находятся на главной улице Бо…
$1,14 млн
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Ресторан, кафе 347 м² в Борнова, Турция
Ресторан, кафе 347 м²
Борнова, Турция
Площадь 347 м²
Этаж 1/12
Коммерческая недвижимость в проекте в Измире, Борнова Магазины находятся на главной улице Бо…
$1,22 млн
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Ресторан, кафе 175 м² в Фатих, Турция
Ресторан, кафе 175 м²
Фатих, Турция
Площадь 175 м²
Количество этажей 4
Видовое Кафе на Оживленной Улице Стамбула в Фатихе, Балат. Кафе на продажу в Фатихе, Стамбул…
$2,23 млн
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