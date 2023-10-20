Новостройки в Чешме, Турция

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Продажа новостроек в Cesme

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Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Гуардамар, Испания
от
€812,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает кафе, спа-центром, фитнес-залом, подземной парковкой, бассейнами, детской площадкой, системой безопасности. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от причала для яхт, кафе и ресторанов. Причал Чешме - 2 км Пляж - 11 км Больница - 6 км Порт - 16 км
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Гуардамар, Испания
от
€943,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парковкой, бассейнами, садами, детскими площадками, фитнес-центром, спа. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школой, детским садом, супермаркетом, больницей. Пляж - 300 метров Больница - 6 км Порт - 9 км
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