Новостройки в Чешме, Турция

Предлагаются квартиры с видом на море.
Резиденция располагает кафе, спа-центром, фитнес-залом, подземной парковкой, бассейнами, детской площадкой, системой безопасности.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от причала для яхт, кафе и ресторанов.
Причал Чешме - 2 км
Пляж - 11 км
Больница - 6 км
Порт - 16 км
Резиденция располагает парковкой, бассейнами, садами, детскими площадками, фитнес-центром, спа.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со школой, детским садом, супермаркетом, больницей.
Пляж - 300 метров
Больница - 6 км
Порт - 9 км