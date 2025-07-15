  1. Realting.com
  2. Турция
  Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.

Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.

Rifat Danisman Sokagi, Турция
от
$315,000
BTC
3.7468623
ETH
196.3890721
USDT
311 435.6193367
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
ID: 27546
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.09.2025

Местонахождение

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Недвижимость для получения Гражданства Турции!
Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок!

Комплекс расположенный в районе Атанехир на Азиатской части Стамбула недалеко от финансового района FİNANS MERKEZİ, на общей площади в 8.000 м2, состоит и одного 16-и этажного блока в виде бабочки, всего 66 квартир, планировок 2+1 до 3+1, площадью от 92 м2 до 163 м2.

Стратегически комплекс расположен между районами Умранье и Аташехир, обеспечивая удобство и легкий доступ к основным транспортным магистралям. Всего в 3 минутах езды от шоссе E-6 и всего в 10 минутах от моста 15 TEMMUZ, в 1 км. станция метро Altinşehir.

Вокруг проекта Вы найдете множество коммерческих центров и торговых комплексов, таких как Metropol AVM, медицинские
учреждения, включая Acibadem Hospital, а также престижные университеты, такие как Fenerbahçe Üniversite и Yeditepe
Üniversite, а также школы.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня и будет включать систему "Умный дом" и центральное отопление.


Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Фитнес - центр
  • СПА
  • Сауна
  • Турецкая баня
  • Зона отдыха
  • Кафе и Ресторан
  • Парковка
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Rifat Danisman Sokagi, Турция
Образование
Здравоохранение

Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
