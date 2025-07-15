Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.

Недвижимость для получения Гражданства Турции!

Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок!

Комплекс расположенный в районе Атанехир на Азиатской части Стамбула недалеко от финансового района FİNANS MERKEZİ, на общей площади в 8.000 м2, состоит и одного 16-и этажного блока в виде бабочки, всего 66 квартир, планировок 2+1 до 3+1, площадью от 92 м2 до 163 м2.

Стратегически комплекс расположен между районами Умранье и Аташехир, обеспечивая удобство и легкий доступ к основным транспортным магистралям. Всего в 3 минутах езды от шоссе E-6 и всего в 10 минутах от моста 15 TEMMUZ, в 1 км. станция метро Altinşehir.

Вокруг проекта Вы найдете множество коммерческих центров и торговых комплексов, таких как Metropol AVM, медицинские

учреждения, включая Acibadem Hospital, а также престижные университеты, такие как Fenerbahçe Üniversite и Yeditepe

Üniversite, а также школы.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня и будет включать систему "Умный дом" и центральное отопление.



Инфраструктура:

Бассейн

Фитнес - центр

СПА

Сауна

Турецкая баня

Зона отдыха

Кафе и Ресторан

Парковка

Охрана 24/7



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.