  Турция
  Аланья
  Квартира в новостройке Nordic Sky

Квартира в новостройке Nordic Sky

Тосмур, Турция
от
$308,860
;
58 1
ID: 16202
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Тосмур

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Nordic Sky это изысканный проект класса люкс в фирменном стиле компании Nordic Property construction. Он отвечает запросам самых избирательных ценителей недвижимости на Аланийском побережье и отличаться лаконичной архитектурой и комфортабельностью элитного пятизвездочного отеля.

На участке 6678 м2 будет расположено 3 жилых блока на 135 квартир. Больша территория и разнообразие мест для времяпровождения способстует комфортному отдыху без постоянного ощущения многолюдности. 

Nordic Sky идеально подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания, ведь мы уделили особое внимание комфортабельности квартир от грамотных планировок, до дополнительной звокоизоляции. 

На выбор предлагается следующие варианты планировок: 1+1 (58-59,5 м2), 2+1 (98-102 м2), дуплексов 2+1 (114,5 м2), дуплексов 3+1 (151-160 м2),  дуплексов 4+1 (231,5-242 м2) .

Яркий и современный жилой комплекс Nordic Sky расположен в районе Тосмур – достаточно близком к центру Алании, всего 6 км, и, при этом, не таком шумном как центр города. Тосмур - один из самых холмистых районов.  Между Тосмуром и Кестелем протекает река Дим, а чуть дальше в горах расположена сталактитовая пещера Дим. Это достаточно густонаселенный район, но в то же время не слишком шумный. Расстояние до аэропорта Анталия составит 130 км, а до аэропорта Газипаша - 35 км.

Жизнь в Тосмуре не останавливается ни на минуту, повсюду расположены супермаркеты, овощные, продуктовые и сувенирные лавки, аптеки, банкоматы, пекарни, а также другая необходимая инфраструктура. До фермерского рынка всего 800м. Песчаные пляжи Тосмура считаются одними из лучших в регионе. Торопливая зимой и более неспешная в летнее время горная река Дим Чай привносит освежающие нотки и создает особую атмосферу в этом районе.

Жилой комплекс Nordic Sky имеет большую территорию и превосходную собственную инфраструктуру для отдыха и комфортабельного проживания, разнообразие объектов которой не оставит вас равнодушными, ведь тут вы найдете:  

  • Открытый плавательный бассейн (370 м2) с горками;
  • Детский бассейн (37 м2);
  • Крытый бассейн с подогревом (54 м2) и джакузи;
  • Тренажерный зал (92 м2);
  • Турецкий хамам;
  • Сауна;
  • Римская парная;
  • Массажные комнаты;
  • Лобби и лаунж-зона с баром;
  • Игровая с бильярдом и настольным теннисом;
  • Зона для игр плестейшн;
  • Мини-кинотеатр;
  • Детская площадка;
  • Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами;
  • Теннисный корт;
  • Открытая парковка;
  • Крытая парковка, в том числе для велосипедов;
  • Кладовые;
  • По 2 лифта в каждом блоке;
  • Спутниковая антенна;
  • Генератор электричества;
  • Круглосуточное видеонаблюдение, смотритель, охрана.

 

Жилые блоки Nordic Sky возведены в соответствии с европейскими стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке.

Характеристики квартир:

  • Высота потолков 3 м;
  • Стальная входная дверь, качественные лакированные межкомнатные двери;
  • Стены окрашены моющейся краской;
  • Окна с двойным остеклением и алюминиевым профилем;
  • Покрытие пола – керамогранит/керамическая плитка;
  • Кухонный гарнитур из шпонированного МДФ с гранитной столешницей;
  • Качественная сантехника;
  • Полностью оборудованные санузлы с душевыми кабинами;
  • Электрический подогрев пола в санузлах;
  • Подводка для установки системы отопления;
  • Видеодомофон, розетки для интернета и IP телевидения;
  • Внешние блоки кондиционеров вынесены в технические помещения на торце здания;
  • Система «Умный дом» в базовой комплектации;
  • Дополнительная система фильтрации воды на жилой комплекс;

Рассрочка:

В жилом комплексе Nordic Sky мы предлагаем беспроцентную рассрочку с первоначальным взносом лишь 30 % от полной стоимости недвижимости.

Местонахождение на карте

Тосмур, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Видеообзор многоквартирный жилой дом Nordic Sky

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
