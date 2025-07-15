Квартира в новостройке Nordic Sky

Nordic Sky это изысканный проект класса люкс в фирменном стиле компании Nordic Property construction. Он отвечает запросам самых избирательных ценителей недвижимости на Аланийском побережье и отличаться лаконичной архитектурой и комфортабельностью элитного пятизвездочного отеля.
На участке 6678 м2 будет расположено 3 жилых блока на 135 квартир. Больша территория и разнообразие мест для времяпровождения способстует комфортному отдыху без постоянного ощущения многолюдности.
Nordic Sky идеально подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания, ведь мы уделили особое внимание комфортабельности квартир от грамотных планировок, до дополнительной звокоизоляции.
На выбор предлагается следующие варианты планировок: 1+1 (58-59,5 м2), 2+1 (98-102 м2), дуплексов 2+1 (114,5 м2), дуплексов 3+1 (151-160 м2), дуплексов 4+1 (231,5-242 м2) .
Яркий и современный жилой комплекс Nordic Sky расположен в районе Тосмур – достаточно близком к центру Алании, всего 6 км, и, при этом, не таком шумном как центр города. Тосмур - один из самых холмистых районов. Между Тосмуром и Кестелем протекает река Дим, а чуть дальше в горах расположена сталактитовая пещера Дим. Это достаточно густонаселенный район, но в то же время не слишком шумный. Расстояние до аэропорта Анталия составит 130 км, а до аэропорта Газипаша - 35 км.
Жизнь в Тосмуре не останавливается ни на минуту, повсюду расположены супермаркеты, овощные, продуктовые и сувенирные лавки, аптеки, банкоматы, пекарни, а также другая необходимая инфраструктура. До фермерского рынка всего 800м. Песчаные пляжи Тосмура считаются одними из лучших в регионе. Торопливая зимой и более неспешная в летнее время горная река Дим Чай привносит освежающие нотки и создает особую атмосферу в этом районе.
Жилой комплекс Nordic Sky имеет большую территорию и превосходную собственную инфраструктуру для отдыха и комфортабельного проживания, разнообразие объектов которой не оставит вас равнодушными, ведь тут вы найдете:
Жилые блоки Nordic Sky возведены в соответствии с европейскими стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке.
Характеристики квартир:
Рассрочка:
В жилом комплексе Nordic Sky мы предлагаем беспроцентную рассрочку с первоначальным взносом лишь 30 % от полной стоимости недвижимости.