Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция

Инжекум, Турция

от €100,000

Сдача в: 2025

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! New Level Premium - новый жилой комплекс класса люкс с первоклассной собственной инфраструктурой, расположен в живописном курортном районе Авсаллар под Аланией, где песчаные пляжи сочетаются с обилием сосновых и эвкалиптовых лесов и развитой инфраструктурой. Проект занимает площадь 52 тыс. кв. м и находится всего в 900 м от знаменитого пляжа на побережье – Инджекум, который неоднократно награждался сертификатом «Голубой флаг» за чистоту и безопасность. Все квартиры сдаются полностью в готовом виде, "под ключ". В стоимость всех квартир входит высококачественная чистовая отделка, встроенная корпусная мебель в кухонных зонах, а также полностью укомплектованные санузлы. Инфраструктура: На территории комплекса будут: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка с приятным мелким насыпным песком, теннисный корт, мини-гольф, световые и музыкальные фонтаны, аквапарк, амфитеатр, мини-клуб и многое другое. Расстояния: До центра Авсаллара - 3 км. До центра Алании - 25 км. До аэропорта Газипаша - 70 км. До аэропорта Анталии - 100 км. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!