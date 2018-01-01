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Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция

Toroslar, Турция
от
€67,000
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8
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О комплексе

В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, аквапарк, беседки, баскетболльная площадка и т. д.

В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями.

Расположение и объекты поблизости

Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.

Местонахождение новостройки
Toroslar, Турция

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Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€67,000
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