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Жилой комплекс DESİRE

Аксу, Турция
от
$192,000
BTC
2.2838018
ETH
119.7038154
USDT
189 827.4251195
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
24
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ID: 38167
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аксу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Проект находится в районе Алтынташ — одном из самых перспективных районов Антальи.
Расстояние до аэропорта — 3 км, до моря — 3,5 км.
Комплекс включает 127 премиум-апартаментов: 73 резиденции и 54 квартиры с гарантированной арендой по договору с международной сетью отелей Best Western Hotels (соглашение с 1 декабря 2023 г.).
Строительство до 6-го этажа завершено.
Сдача — в 1 квартале 2026 года.
Особенность проекта — образ жизни в стиле 5-звёздочного отеля и потенциальный доход от аренды 7–12% в год.

Уровень — международный 5★ стандарт.
Проект ориентирован на комфорт, престиж и максимальную загрузку:
• Открытые бассейны, лаунж-зоны на крыше, барбекю-площадки
• SPA-комплекс, wellness-зона, сауна
• Фитнес-зал и Crossfit-площадка на крыше
• Открытый кинотеатр
• Кафе, рецепция, консьерж, клининг-сервис
• Частный шаттл до моря и собственного пляжа
• Собственный частный пляж с сервисом
• Крытая парковка с зарядками для электромобилей
• Генератор, видеонаблюдение, круглосуточная охрана
• Детская площадка, отдельные зоны отдыха

Парковочное место закрепляется за каждой единицей собственности.
У каждого авто — своё парковочное место и зарядка для электромобилей.
Типы квартир:
1+1, 1+1 с террасой и джакузи, 1+1 с садом, 2+1, 2+1 с террасой и джакузи, 2+1 с садом, 2+1 и 3+1 пентхаусы.
В каждом блоке — лифты (всего 7).
Гибкие условия оплаты: 50% сразу + рассрочка на 12 месяцев.
Возможности: проживание, инвестиции, участие в отельном бизнесе.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0
Цена за м², USD 3,840
Цена квартиры, USD 192,000

Местонахождение на карте

Аксу, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Транспорт
Досуг

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Жилой комплекс DESİRE
Аксу, Турция
от
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