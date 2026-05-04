Жилой комплекс DESİRE

Проект находится в районе Алтынташ — одном из самых перспективных районов Антальи.
Расстояние до аэропорта — 3 км, до моря — 3,5 км.
Комплекс включает 127 премиум-апартаментов: 73 резиденции и 54 квартиры с гарантированной арендой по договору с международной сетью отелей Best Western Hotels (соглашение с 1 декабря 2023 г.).
Строительство до 6-го этажа завершено.
Сдача — в 1 квартале 2026 года.
Особенность проекта — образ жизни в стиле 5-звёздочного отеля и потенциальный доход от аренды 7–12% в год.
Уровень — международный 5★ стандарт.
Проект ориентирован на комфорт, престиж и максимальную загрузку:
• Открытые бассейны, лаунж-зоны на крыше, барбекю-площадки
• SPA-комплекс, wellness-зона, сауна
• Фитнес-зал и Crossfit-площадка на крыше
• Открытый кинотеатр
• Кафе, рецепция, консьерж, клининг-сервис
• Частный шаттл до моря и собственного пляжа
• Собственный частный пляж с сервисом
• Крытая парковка с зарядками для электромобилей
• Генератор, видеонаблюдение, круглосуточная охрана
• Детская площадка, отдельные зоны отдыха
Парковочное место закрепляется за каждой единицей собственности.
У каждого авто — своё парковочное место и зарядка для электромобилей.
Типы квартир:
1+1, 1+1 с террасой и джакузи, 1+1 с садом, 2+1, 2+1 с террасой и джакузи, 2+1 с садом, 2+1 и 3+1 пентхаусы.
В каждом блоке — лифты (всего 7).
Гибкие условия оплаты: 50% сразу + рассрочка на 12 месяцев.
Возможности: проживание, инвестиции, участие в отельном бизнесе.