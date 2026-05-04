Жилой комплекс DESİRE

Проект находится в районе Алтынташ — одном из самых перспективных районов Антальи.

Расстояние до аэропорта — 3 км, до моря — 3,5 км.

Комплекс включает 127 премиум-апартаментов: 73 резиденции и 54 квартиры с гарантированной арендой по договору с международной сетью отелей Best Western Hotels (соглашение с 1 декабря 2023 г.).

Строительство до 6-го этажа завершено.

Сдача — в 1 квартале 2026 года.

Особенность проекта — образ жизни в стиле 5-звёздочного отеля и потенциальный доход от аренды 7–12% в год.

Уровень — международный 5★ стандарт.

Проект ориентирован на комфорт, престиж и максимальную загрузку:

• Открытые бассейны, лаунж-зоны на крыше, барбекю-площадки

• SPA-комплекс, wellness-зона, сауна

• Фитнес-зал и Crossfit-площадка на крыше

• Открытый кинотеатр

• Кафе, рецепция, консьерж, клининг-сервис

• Частный шаттл до моря и собственного пляжа

• Собственный частный пляж с сервисом

• Крытая парковка с зарядками для электромобилей

• Генератор, видеонаблюдение, круглосуточная охрана

• Детская площадка, отдельные зоны отдыха

Парковочное место закрепляется за каждой единицей собственности.

У каждого авто — своё парковочное место и зарядка для электромобилей.

Типы квартир:

1+1, 1+1 с террасой и джакузи, 1+1 с садом, 2+1, 2+1 с террасой и джакузи, 2+1 с садом, 2+1 и 3+1 пентхаусы.

В каждом блоке — лифты (всего 7).

Гибкие условия оплаты: 50% сразу + рассрочка на 12 месяцев.

Возможности: проживание, инвестиции, участие в отельном бизнесе.