Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS

Алания, Оба

До пляжа : 3.000 м

Этажей: ground + 4

Начало строительства:март 2023

Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024

?Инфраструктура комплекса:

* детский бассейн

* детская площадка

* кинотеатр под открытым небом

* зоны отдыха

* место для занятия йогой

* working space

* библиотека

* бильярд

* настольный теннис

* закрытый бассейн

* турецкая баня

* сауна

* соляная комната

* паровая

* джакузи

* зона отдыха

* тренажёрныйл зал

* детская игровая комната

* кафе

* открытый бассейн (700 м²), джакузи

?Особенности комплекса:

-шатл до моря

-огороженная территория

-закрытая парковка ( 252 парковочных места )

-Wi-Fi

-спутниковое TV

-подстветка территории и фасадов

-электрогенератор

?Апартаменты:

1+1 - 51m2 от 184.000€

2+1 Дуплекс - 99 - 108m2 276.000€

3+1 Дуплекс 104m2 + Сад 35m2 430.000€

Комплектация апартаментов:

?входная стальная дверь, видеодомофон

?встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах

?встроенный шкаф в коридоре

?полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина )

?кондиционер в каждой комнате

?подогрев полов в ванной комнате

?душевые кабины

?сантехника

?электрический водонагреватель

? Подходит для получения гражданства Турции

Рассрочка платежа -0%

Первоначальный взнос -50%

Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону.

