Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS

Алания, Оба
До пляжа : 3.000 м
Этажей: ground + 4
Начало строительства:март 2023
Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024
?Инфраструктура комплекса:
* детский бассейн
* детская площадка
* кинотеатр под открытым небом
* зоны отдыха
* место для занятия йогой
* working space
* библиотека
* бильярд
* настольный теннис
* закрытый бассейн
* турецкая баня
* сауна
* соляная комната
* паровая
* джакузи
* зона отдыха
* тренажёрныйл зал
* детская игровая комната
* кафе
* открытый бассейн (700 м²), джакузи
?Особенности комплекса:
-шатл до моря
-огороженная территория
-закрытая парковка ( 252 парковочных места )
-Wi-Fi
-спутниковое TV
-подстветка территории и фасадов
-электрогенератор
?Апартаменты:
1+1 - 51m2 от 184.000€
2+1 Дуплекс - 99 - 108m2 276.000€
3+1 Дуплекс 104m2 + Сад 35m2 430.000€
Комплектация апартаментов:
?входная стальная дверь, видеодомофон
?встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах
?встроенный шкаф в коридоре
?полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина )
?кондиционер в каждой комнате
?подогрев полов в ванной комнате
?душевые кабины
?сантехника
?электрический водонагреватель
? Подходит для получения гражданства Турции
Рассрочка платежа -0%
Первоначальный взнос -50%
