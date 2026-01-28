  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS

Аланья, Турция
от
$200,003
;
11
ID: 1966
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Алания, Оба
До пляжа : 3.000 м
Этажей: ground + 4
Начало строительства:март 2023
Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024

?Инфраструктура комплекса: 
* детский бассейн 
* детская площадка 
* кинотеатр под открытым небом 
* зоны отдыха 
* место для занятия йогой 
* working space 
* библиотека 
* бильярд 
* настольный теннис 
* закрытый бассейн 
* турецкая баня 
* сауна 
* соляная комната 
* паровая 
* джакузи 
* зона отдыха 
* тренажёрныйл зал 
* детская игровая комната 
* кафе 
* открытый бассейн (700 м²), джакузи

?Особенности комплекса:
-шатл до моря
-огороженная территория
-закрытая парковка ( 252 парковочных места )
-Wi-Fi
-спутниковое TV
-подстветка территории и фасадов
-электрогенератор

?Апартаменты:
1+1 - 51m2 от 184.000€

2+1 Дуплекс - 99 - 108m2 276.000€

3+1 Дуплекс 104m2 + Сад 35m2 430.000€

Комплектация апартаментов: 
?входная стальная дверь, видеодомофон
?встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах
?встроенный шкаф в коридоре
?полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина )
?кондиционер в каждой комнате
?подогрев полов в ванной комнате
?душевые кабины
?сантехника
?электрический водонагреватель

? Подходит для получения гражданства Турции
Рассрочка платежа -0%
Первоначальный взнос -50%
Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!

Квартира в Алании. Квартира в Анталии. Квартира в Стамбуле. Квартира в Мерсине. Квартира в Измире. Квартира Анталья. Квартира Аланья. Недвижимость Турция. Недвижимость в Турции.
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Планируете покупку недвижимости в Турции? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

