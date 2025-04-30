Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция

Проект премиум-класса на первой береговой линии в живописном районе Кестель. Этот уникальный комплекс создан для тех, кто мечтает просыпаться под звуки волн и любоваться потрясающим видом на море из окон своей квартиры.

Комплекс состоит из одного блока с 40 просторными квартирами различных планировок, отвечающих потребностям современных семей и активных людей:

1+1 – уютные апартаменты для комфортного отдыха,

2+1 на одном уровне – идеальные для семейных пар,

2+1 дуплекс и 3+1 дуплекс – для тех, кто ищет ещё больше пространства и уюта.

На территории комплекса, площадью 2350 м², создано всё для полноценного отдыха и комфортного образа жизни. Здесь вы найдете:

открытый бассейн с детской и взрослой зонами,

крытый бассейн для круглогодичного плавания,

зону барбекю для уютных вечеров с семьёй и друзьями,

сауну и фитнес-зал для заботы о здоровье и хорошей физической форме,

открытую парковку для вашего удобства.

Этот комплекс воплощает гармонию уюта и природы, сочетая комфортные современные условия и живописные морские пейзажи.

Преимущества

Удобные планы оплаты для различных типов квартир:

квартиры 1+1

30% - первый взнос

70% - по окончании строительства

квартиры 2+1

25% - первый взнос

75% - по окончании строительства

квартиры 3+1

20% - первый взнос

80% - по окончании строительства

Расположение и объекты поблизости

Эти квартиры находятся в Кестеле, в пешей доступности от пляжа. Это тихий район с множеством кафе, ресторанов и пабов, которые создают идеальную атмосферу для летнего отдыха. Кестель — популярное место с прекрасными природными пейзажами и песчаными пляжами. Кроме того, различные социальные объекты, такие как супермаркеты, аптеки и рестораны, находятся всего в нескольких минутах ходьбы.