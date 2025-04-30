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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция

Муратпаша, Турция
от
$215,695
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20
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ID: 23633
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In CRM: 2418378
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

О комплексе

Проект премиум-класса на первой береговой линии в живописном районе Кестель. Этот уникальный комплекс создан для тех, кто мечтает просыпаться под звуки волн и любоваться потрясающим видом на море из окон своей квартиры.

Комплекс состоит из одного блока с 40 просторными квартирами различных планировок, отвечающих потребностям современных семей и активных людей:

  • 1+1 – уютные апартаменты для комфортного отдыха,
  • 2+1 на одном уровне – идеальные для семейных пар,
  • 2+1 дуплекс и 3+1 дуплекс – для тех, кто ищет ещё больше пространства и уюта.

На территории комплекса, площадью 2350 м², создано всё для полноценного отдыха и комфортного образа жизни. Здесь вы найдете:

  • открытый бассейн с детской и взрослой зонами,
  • крытый бассейн для круглогодичного плавания,
  • зону барбекю для уютных вечеров с семьёй и друзьями,
  • сауну и фитнес-зал для заботы о здоровье и хорошей физической форме,
  • открытую парковку для вашего удобства.

Этот комплекс воплощает гармонию уюта и природы, сочетая комфортные современные условия и живописные морские пейзажи.

Преимущества

Удобные планы оплаты для различных типов квартир:

квартиры 1+1

  • 30% - первый взнос
  • 70% - по окончании строительства

квартиры 2+1

  • 25% - первый взнос
  • 75% - по окончании строительства

квартиры 3+1

  • 20% - первый взнос
  • 80% - по окончании строительства
Расположение и объекты поблизости

Эти квартиры находятся в Кестеле, в пешей доступности от пляжа. Это тихий район с множеством кафе, ресторанов и пабов, которые создают идеальную атмосферу для летнего отдыха. Кестель — популярное место с прекрасными природными пейзажами и песчаными пляжами. Кроме того, различные социальные объекты, такие как супермаркеты, аптеки и рестораны, находятся всего в нескольких минутах ходьбы.

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$215,695
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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