Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция

Проект премиум-класса на первой береговой линии в живописном районе Кестель. Этот уникальный комплекс создан для тех, кто мечтает просыпаться под звуки волн и любоваться потрясающим видом на море из окон своей квартиры.
Комплекс состоит из одного блока с 40 просторными квартирами различных планировок, отвечающих потребностям современных семей и активных людей:
На территории комплекса, площадью 2350 м², создано всё для полноценного отдыха и комфортного образа жизни. Здесь вы найдете:
Этот комплекс воплощает гармонию уюта и природы, сочетая комфортные современные условия и живописные морские пейзажи.Преимущества
Удобные планы оплаты для различных типов квартир:
квартиры 1+1
квартиры 2+1
квартиры 3+1
Эти квартиры находятся в Кестеле, в пешей доступности от пляжа. Это тихий район с множеством кафе, ресторанов и пабов, которые создают идеальную атмосферу для летнего отдыха. Кестель — популярное место с прекрасными природными пейзажами и песчаными пляжами. Кроме того, различные социальные объекты, такие как супермаркеты, аптеки и рестораны, находятся всего в нескольких минутах ходьбы.