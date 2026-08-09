Новостройки в Милясе, Турция

Bozbuk, Турция

Продается дом для отпуска в комплексе на берегу моря в Бозбуке недалеко от Акбука, ТурцияНедвижимость на продажу в Дидиме, расположенном на потрясающем живописном и тихом курорте Бозбук недалеко от Акбука на западном побережье Турции.Бозбук расположен примерно в 10 км от Акбука, на входе в з…