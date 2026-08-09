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Новостройки в Милясе, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Gulluk, Турция
от
$1,56 млн
Предлагаются виллы с большими садами, бассейнами, парковочными местами, панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает собственным пляжем, баром, студией йоги и пилатеса, охраной, парковкой. Окончание строительства - июнь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Показать все Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Миляс, Турция
от
$1,49 млн
Роскошный и комфортабельный комплекс, построенный на участке площадью 72 тыс. м² со 194 домами. Проект сочетает в себе современную архитектуру и уникальность, каждая вилла имеет вид на море, 2 большие террасы, 4 комнаты, 3 ванные комнаты и просторную гостиную. Комплекс предлагает частный рес…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Миляс, Турция
от
$805,023
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены …
Агентство
TRANIO
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TekceTekce
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Bogazici, Турция
от
$213,628
Предлагаются апартаменты и виллы с панорамным видом на море, озеро и сады. Резиденция состоит из 132 квартир и 35 вилл и располагает бассейнами, ухоженными зелеными зонами, парковочными местами, торговым центром, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится с …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Показать все Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Gulluk, Турция
от
$617,580
В проекте несколько вилл, расположены в небольшом рыбацком городе Гюллюк. В 8 км от аэропорта Бодрум/Милас. В 40 км от города Бодрум. В каждом доме есть бассейны, парковочные места, террасы для отдыха, гостиная и кухня, 2-4 спальни, 2-3 ванные комнаты. В некоторых есть прачечная. Расположен…
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TRANIO
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Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Gulluk, Турция
от
$541,839
Предлагаются виллы с каминами и большими садами. Резиденция располагает зоной для проведения мероприятий, рестораном, бассейнами, аквапарком, спортивной площадкой, зонами барбекю, тренажерным залом, детскими площадками. Окончание строительства - май 2024 года. Расположение и объекты поблизо…
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TRANIO
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Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Миляс, Турция
от
$425,314
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, парковкой, консьерж-сервисом. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 15 минутах от аэропорта Бодрума и в 30 минутах от центра города
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Миляс, Турция
от
$2,37 млн
Предлагаются просторные уютные виллы с бассейнами, садами и обеденными зонами на открытом воздухе, живописным видом на холмы, оливковые рощи и море, парковочными местами. Площадь сада - от 1 000 м2 до 3 700 м2. Резиденции фактически относятся к бренду Six Senses Residences Kaplankaya, и отел…
Агентство
TRANIO
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Туристический комплекс La Costa Spa and Beach Resort
Туристический комплекс La Costa Spa and Beach Resort
Туристический комплекс La Costa Spa and Beach Resort
Туристический комплекс La Costa Spa and Beach Resort
Туристический комплекс La Costa Spa and Beach Resort
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Туристический комплекс La Costa Spa and Beach Resort
Bozbuk, Турция
от
$280,809
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Продается дом для отпуска в комплексе на берегу моря в Бозбуке недалеко от Акбука, ТурцияНедвижимость на продажу в Дидиме, расположенном на потрясающем живописном и тихом курорте Бозбук недалеко от Акбука на западном побережье Турции.Бозбук расположен примерно в 10 км от Акбука, на входе в з…
Застройщик
Polat Group
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