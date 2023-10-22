Новостройки в Милясе, Турция

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Продажа новостроек в Milas

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Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Doerttepe, Турция
от
€365,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, парковкой, консьерж-сервисом. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 15 минутах от аэропорта Бодрума и в 30 минутах от центра города.
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Guelluek, Турция
от
€530,000
Агентство: TRANIO
В проекте несколько вилл, расположены в небольшом рыбацком городе Гюллюк. В 8 км от аэропорта Бодрум/Милас. В 40 км от города Бодрум. В каждом доме есть бассейны, парковочные места, террасы для отдыха, гостиная и кухня, 2-4 спальни, 2-3 ванные комнаты. В некоторых есть прачечная. Расположение и объекты поблизости Гюллюк - город в гавани, с красивыми видами на Эгейское море. Школа: 1.5 км Аэропорт: 8 км Пляж: 1 км Больница: 19,5 км Магазины и рынки: 1.5 км Центр города: 2 км
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Meselik, Турция
от
€1,42 млн
Агентство: TRANIO
Роскошный и комфортабельный комплекс, построенный на участке площадью 72 тыс. м² со 194 домами. Проект сочетает в себе современную архитектуру и уникальность, каждая вилла имеет вид на море, 2 большие террасы, 4 комнаты, 3 ванные комнаты и просторную гостиную. Комплекс предлагает частный ресторан, закрытый пляж и пристань для яхт, огромный общий бассейн и аквапарк, предназначенный как для взрослых, так и для детей, кинотеатр под открытым небом, бар, СПА, спортивный клуб. Стойка регистрации и услуги консьержа доступны круглосуточно и без выходных, чтобы сделать вашу жизнь проще, есть обслуживание и уборка на уровне 5-звездочного отеля, трансфер до Бодрума и аэропорта. Расположение и объекты поблизости Бодрум — туристический курорт Турции. Он расположен на западе Турции вдоль Эгейского моря. Находится на полуострове Бодрум в 270 км к югу от Измира, во времена Геродота, который проживал здесь, назывался Галикарнас. В городе около 33 000 жителей, большинство из которых живут за счет рыболовства, судостроения, производства ковров и туризма. Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.
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Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Milas, Турция
от
€2,04 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные уютные виллы с бассейнами, садами и обеденными зонами на открытом воздухе, живописным видом на холмы, оливковые рощи и море, парковочными местами. Площадь сада - от 1 000 м2 до 3 700 м2. Резиденции фактически относятся к бренду Six Senses Residences Kaplankaya, и отель предлагает владельцам полный спектр услуг за дополнительную плату. Резиденция располагает 7 пляжами (4 полностью обслуживаемых, 3 уединенных), клубом, 5 ресторанами и магазинами, спортивными сооружениями, большим спа-центром на территории отеля Six Senses, круглосуточным консьерж-сервисом, фитнес-центром, крытыми и открытыми бассейнами. Удобства и оснащение в доме Дубовый паркет Мраморный пол Ванны Villeroy and Boch Бытовая техника хорошего бренда Кухонная мебель Кондиционеры Daikin и Mitsubishi Спутниковая система Wi-Fi Двойные стеклопакеты Система "умный дом" Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах от пляжа.
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Guelluek, Турция
от
€373,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с каминами и большими садами. Резиденция располагает зоной для проведения мероприятий, рестораном, бассейнами, аквапарком, спортивной площадкой, зонами барбекю, тренажерным залом, детскими площадками. Окончание строительства - май 2024 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Бодрума - 4 минуты Центр Бодрума - 30 минут Гавань - 10 минут Пляж - 8 минут езды
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Meselik, Турция
от
€768,183
Агентство: TRANIO
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены из качественных материалов, будет оборудована система "умный дом". Владельцы смогут через приложение на телефоне или с помощью управляющий компании заказать различные услуги - шаттл в аэропорт, уборку дома, услуги прачечной. Расположение и объекты поблизости Всего за 15 минут можно добраться в аэропорт.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Guelluek, Турция
от
€1,34 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с большими садами, бассейнами, парковочными местами, панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает собственным пляжем, баром, студией йоги и пилатеса, охраной, парковкой. Окончание строительства - июнь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Встроенная кухонная мебель Кондиционеры Автоматические жалюзи Интернет Спутниковое ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Пляжи - 300 метров Гавань - 400 метров Рестораны - 500 метров Аэропорт - 9 км Античный город Баргилия - 19 км Центр Бодрума - 40 км
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