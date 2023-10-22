Новостройки в Милясе, Турция

Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, парковкой, консьерж-сервисом.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухня
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 15 минутах от аэропорта Бодрума и в 30 минутах от центра города.
В проекте несколько вилл, расположены в небольшом рыбацком городе Гюллюк. В 8 км от аэропорта Бодрум/Милас. В 40 км от города Бодрум.
В каждом доме есть бассейны, парковочные места, террасы для отдыха, гостиная и кухня, 2-4 спальни, 2-3 ванные комнаты. В некоторых есть прачечная.
Расположение и объекты поблизости
Гюллюк - город в гавани, с красивыми видами на Эгейское море.
Школа: 1.5 км
Аэропорт: 8 км
Пляж: 1 км
Больница: 19,5 км
Магазины и рынки: 1.5 км
Центр города: 2 км
Роскошный и комфортабельный комплекс, построенный на участке площадью 72 тыс. м² со 194 домами. Проект сочетает в себе современную архитектуру и уникальность, каждая вилла имеет вид на море, 2 большие террасы, 4 комнаты, 3 ванные комнаты и просторную гостиную.
Комплекс предлагает частный ресторан, закрытый пляж и пристань для яхт, огромный общий бассейн и аквапарк, предназначенный как для взрослых, так и для детей, кинотеатр под открытым небом, бар, СПА, спортивный клуб.
Стойка регистрации и услуги консьержа доступны круглосуточно и без выходных, чтобы сделать вашу жизнь проще, есть обслуживание и уборка на уровне 5-звездочного отеля, трансфер до Бодрума и аэропорта.
Расположение и объекты поблизости
Бодрум — туристический курорт Турции. Он расположен на западе Турции вдоль Эгейского моря. Находится на полуострове Бодрум в 270 км к югу от Измира, во времена Геродота, который проживал здесь, назывался Галикарнас.
В городе около 33 000 жителей, большинство из которых живут за счет рыболовства, судостроения, производства ковров и туризма. Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.
Предлагаются просторные уютные виллы с бассейнами, садами и обеденными зонами на открытом воздухе, живописным видом на холмы, оливковые рощи и море, парковочными местами.
Площадь сада - от 1 000 м2 до 3 700 м2.
Резиденции фактически относятся к бренду Six Senses Residences Kaplankaya, и отель предлагает владельцам полный спектр услуг за дополнительную плату. Резиденция располагает 7 пляжами (4 полностью обслуживаемых, 3 уединенных), клубом, 5 ресторанами и магазинами, спортивными сооружениями, большим спа-центром на территории отеля Six Senses, круглосуточным консьерж-сервисом, фитнес-центром, крытыми и открытыми бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Дубовый паркет
Мраморный пол
Ванны Villeroy and Boch
Бытовая техника хорошего бренда
Кухонная мебель
Кондиционеры Daikin и Mitsubishi
Спутниковая система
Wi-Fi
Двойные стеклопакеты
Система "умный дом"
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах от пляжа.
Предлагаются виллы с каминами и большими садами.
Резиденция располагает зоной для проведения мероприятий, рестораном, бассейнами, аквапарком, спортивной площадкой, зонами барбекю, тренажерным залом, детскими площадками.
Окончание строительства - май 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт Бодрума - 4 минуты
Центр Бодрума - 30 минут
Гавань - 10 минут
Пляж - 8 минут езды
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены из качественных материалов, будет оборудована система "умный дом". Владельцы смогут через приложение на телефоне или с помощью управляющий компании заказать различные услуги - шаттл в аэропорт, уборку дома, услуги прачечной.
Расположение и объекты поблизости
Всего за 15 минут можно добраться в аэропорт.
Предлагаются виллы с большими садами, бассейнами, парковочными местами, панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает собственным пляжем, баром, студией йоги и пилатеса, охраной, парковкой.
Окончание строительства - июнь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Полы с подогревом
Встроенная кухонная мебель
Кондиционеры
Автоматические жалюзи
Интернет
Спутниковое ТВ
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Пляжи - 300 метров
Гавань - 400 метров
Рестораны - 500 метров
Аэропорт - 9 км
Античный город Баргилия - 19 км
Центр Бодрума - 40 км