Новостройки в Мерсине, Турция

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Продажа новостроек в Мерсин

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Многоквартирный жилой дом EMERALD STAR TECE
Многоквартирный жилой дом EMERALD STAR TECE
Мерсин, Турция
от
€64,000
Площадь 71–91 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Well Homes Gayrimenkul
НЕДВИЖИМОСТЬ ТУРЦИЯ / МЕРСИН Продаётся квартира Количество комнат: 2+1 Площадь: A blok - 71 м2 брутто/ 60 м2 нетто В, С blok - 91 м2 брутто/ 73м2 нетто Адрес: район Мезитли, Тедже Этаж: А, В, С блоки по 14 этажей Окончание строительства в октябре 2023 Общая территория 9 190 м2 На этаже 4 квартиры в В, С блоках На этаже 8 квартир в А блоке Закрытая территория Бассейн Аквапарк Открытая спортивная площадка Охрана 24/7 Видеонаблюдение Детская площадка Зона для барбекю Беседки для отдыха Баскетбольная площадка Теннисный корт Сауна Хамам Лифт Генератор Газифицирован Автопаркинг Море 400 м Стоимость: 71 м2 от 64 000 91 м2 от 79 000 Предоплата - 50% Рассрочка на 12 месяцев. Цены необходимо уточнять у специалистов По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия W/a:
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Мерсин, Турция
от
€38,000
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI
ЖК: ELEXUS. Адрес: Турция, г. Мерсин, провинция Мезитли, район Тедже. Средиземное море: 300 м. До Mersin Marina всего 25 мин. на авто. Начало строительства: май 2021 года Окончание строительства: июнь 2023 года Стоимость: 1+1 60 кв.м от 38.000€ 2+1 83 кв.м от 58.000€ 1+1 110 кв.м. от 67.000€ видовые этажи с большой террасой Стоимость зависит от выбранного этажа. В наличии квартиры на всех этажах. Особенности проекта: состоит из 3-х блоков по 13 этажей; территория 9800 м.кв.; крытый фитнес зал; аквапарк; 6 беседок барбекю; спортивная площадка; детская площадка; зоны отдыха; открытый бассейн; генератор; газ; охрана; видеонаблюдение 24/7; ландшафтный дизайн территории; Особенности квартиры: видео домофон, лифт: 2, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей, подвесной потолок, окраска стен силиконовой краской, на полу плитка, многослойный ламинат 10 мм + плинтуса, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, застекленные перила, металлическая входная дверь, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле, сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса. Для более детальной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру: Александр
Жилой комплекс MNZ MERSINA LUX
Жилой комплекс MNZ MERSINA LUX
Elvanli, Турция
от
€103,000
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Mersina Lux - новый проект от застройщика MNZ Başaran в районе Томюк. Инфраструктура: - Территория с ландшафтным дизайном; - Бассейн с аквапарком; - Открытый паркинг; - Хаммам и сауна; - Спортивные площадки; - Зоны отдыха; - Барбекю; - Детская игровая площадка; - Баскетбольная площадка; - Круглосуточная охрана. Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!
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Многоквартирный жилой дом CONCEPT OASİS
Многоквартирный жилой дом CONCEPT OASİS
Мерсин, Турция
от
€36,000
Площадь 32–47 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Realt Go
Застройщик: Alioğlu inşaat
Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин Окончание строительства: 30/12/2025 Квартиры 1+0, площадь 32 м2, 1+1, площадь 47м2 Цена 1+0 от 36000 евро, 1+1 от 49000 евро Рассрочка без процентов до 30.06.2025 г., первый взнос 50% Цена от застройщика При покупке вы получаете постпродажный сервис бесплатно!!! Запросить прайс лист можно написав в личные сообщения или по ватсап ОПИСАНИЕ КВАРТИРЫ Керамика в мокрых зонах и на балконе Ламинат в комнатах Шкаф в прихожей Кухонный гарнитур из МДФ В ванных комнатах: душевая кабина, раковина, керамическое покрытие пола и стен, осветительные приборы Выводы под кондиционеры во всех комнатах Потолки из гипсокартона Cтальная входная дверь ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН ХАМАМ САУНА АКВАПАРК               ЗОНА БАРБЕКЮ         ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ ГЕНЕРАТОР БЕСЕДКИ ОХРАНА 24/7
Жилой комплекс ILKEM CENTER
Жилой комплекс ILKEM CENTER
Мерсин, Турция
от
€41,065
Площадь 70 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в популярном Мерсине, в районе Тарус. Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой в нейтральных тонах. Современной планировкой 1+1, 2+1 от 70 до 120 кв.м. В квартирах предусмотрены панорамные окна, с красивым видом на город. Комплекс создан в ультрасовременном стиле из 7 блоков, с большой территорией закрытой территорией и развитой инфраструктурой. Инфраструктура: - открытый плавательный бассейн; - открытая и закрытая парковка; - открытая детская площадка; - беседки; - баскетбольная площадка; - закрытый спортивный зал; - кафе и рестораны; - прогулочная зона; - открытые и закрытые торговые точки. Вокруг строящегося комплекса, находится много достопримечательностей и исторических памятников, а также развитая городская инфраструктура: кафе, бары, рестораны, магазины, торговые центры, аптеки, парки, больницы, школы. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс ILKEM VEGAS
Жилой комплекс ILKEM VEGAS
Мерсин, Турция
от
€55,000
Сдача в: 2026
Агентство: Realt Go
Застройщик: ILKEM YAPI
Участок площадью 17.203 m2 ERDEMLİ / TOMUK 500 метр до море 4 блока и виллы, квартиры 1+1, 2+1 Первоначальный взнос 50% - возможность рассрочки на 24 месяца. НАЧАЛО ПРОЕКТА : 31.12.2023 КОНЕЦ : 31.12.2026 Особенности интерьера: Подвесные потолки Кухонный гарнитур, столешница Гардеробные шкафы Шкафы в санузлах Стальная входная дверь Окна  ПВХ Сантехника 1 класса Душевая кабина 1 класса Ламинат 10мм    Общие характеристики: Система природного газа Блоки BIMS Интеллектуальная лифтовая система Детектор пожара  Генератор Системы видеонаблюдения   Особенности социальной сферы: Открытый бассейн  ( 850 M2 ) Аквапарк Открытая парковка Открытая детская игровая площадка Фитнес Баня Баскетбольная, футбольная, волейбольная, теннисная площадки Детская площадка Открытая площадка для йоги Кафе Хобби – сад для домашних животных Зона барбекю и отдыха Автостоянка Пешеходная зона Мини-маркет Конференц-зал Кинотеатр
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Мерсин, Турция
от
€73,000
Площадь 70–160 м²
338 объектов 338
Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: Alioğlu inşaat
Lavinya Premium (г.Мерсин/Эрдемли, район Томюк) 100 метров от моря!!! Цена: от 73 000 евро. Первоначальный взнос: 50%, далее рассрочка до июня 2024г. Срок сдачи: декабрь 2024 Квартиры 1+1 (брутто 70-75 кв.м.) Квартиры 2+1 (брутто 100-108 кв.м.) Квартиры 3+1 (брутто 160 кв.м.) Также представлены квартиры 1+1 дуплексы, а также квартиры 1+1 и 2+1 с террасами. Внешняя инфраструктура: баскетбольная,теннисная и детская площадки, бассейн с аквапарком, кафетерий, парковка, зона барбекю, генератор, беседки, прогулочные дорожки, велопарковка, Внутренняя инфраструктура: хамам, сауна, крытый бассейн, тренажерный зал, кинотеатр. Примечание: от моря 100м, керамические полы в прихожей, ванной и на балконах, ламинат в комнатах, шкаф в прихожей, кухонный гарнитур из мдф, в ванной комнате (душевая кабинка, раковина, керамическое покрытие пола и стен, осветительные приборы, выводы под кондиционеры, гипсокартонные потолки, стальная дверь, панорамные окна в пол из алюминия, противопожарная система, охрана 24/7, видеонаблюдение. Строительная компания ALIOĞLU INŞAAT начала свою деятельность в 1998 году. Строим дома в г.Мерсин Опыт работы: - тысячи построенных и проданных квартир - за 2022 год запущено строительство более 800 квартир Мы гарантируем: -лучшее качество -сдачу объектов в срок -беспроцентную рассрочку до 2 лет -полное сопровождение сделки от консультации до получения ТАПУ -гарантийный срок после сдачи дома 2 года -бесплатный осмотр наших объектов Счастливыми обладателями наших квартир стали жители со всего мира: Россия, Турция, Казахстан, Украина, Беларусь, Канада, США, Великобритания и т.д.  
Жилой комплекс CONCEPT
Жилой комплекс CONCEPT
Мерсин, Турция
от
€73,000
Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: Alioğlu inşaat
Новый комплекс в Мерсине, Тедже Расположен в 600 метрах от моря Квартиры 1+1 и 2+1, коммерческие площади Три блока Этажность 14 Площадь 1+1 - 62 м2 брутто Площадь 2+1 - 100 м2 брутто Есть планировки квартир 2+1 100 м2 + терраса 76,5 м2 Подходит для получения Вида на жительство Начало строительства : 30.12.2022. Окончание строительства - 30.12.2024 Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства Квартиры 1+1 от 73.000 евро Квартиры 2+1 от 98.000 евро Общие особенности: Напольное газовое отопление Встроенная мебель Каменная столешница на кухне Разводка под кондиционеры Двойные стеклопакеты ПВХ Сан.узлы в плитке Вся сан.техника 1-го класса Пол в жилых зонах – ламинат Стальная наружная дверь Подвесной потолок Умная лифтовая система Инфраструктура комплекса: Охрана, видеонаблюдение Парковка Генератор Хамам, сауна Открытые бассейны Аквапарк Фитнес-зал Детская игровая площадка Баскетбольная площадка Зона барбекю Ландшафтный дизайн
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA ROOF
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA ROOF
Мерсин, Турция
от
€49,000
Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: Özmen inşaat
Новый комплекс в Тедже, Мерсин Комплекс состоит из 1 блока на 12 этажей Земин кат + 11 этажей  380 м до моря Окончание строительства: 31/12/2024 Квартиры 1+0, площадь 35 м2 нетто Цена 1+0 от 43.000 евро Рассрочка без процентов на 10 месяцев, первый взнос 50% При полной оплате скидка 5% Цена от застройщика Комиссия агентсва включена При покупке вы получаете постпродажный сервис бесплатно!!! Общие характеристики: Все материалы первого класса Центральная система природного газа Термостойкие БИМы Умная система лифта Генератор полного цикла Гидро-теплоизоляция крыш Система видеонаблюдения Характеристики квартиры: Кухонные шкафы Гардероб Шкафы для ванной Гранитная кухонная скамья Окна ПВХ Светильники первого класса Душ первого класса Напольное покрытие 8 мм Железные перила Импортная краска на силиконовой основе Установка кондиционера воздуха Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Открытый паркинг Детская площадка Беседки Закрытый бассейн с подогревом Ресторан бар на крыше с видом на море Хамам Сауна Настольный теннис
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Erdemli, Турция
от
€55,000
Агентство: TRANIO
Проект, состоящий из 4 блоков. В проекте квартиры с 1-4 спальнями. Жилой комплекс в 5 минутах ходьбы от моря, с зонами отдыха: аквапарк, баня, футбольная, воллейбольная, баскетбольная площадки, площадка для йоги, сад для домашних животных, мини-маркет, конференц-зал, кинотеатр. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 24 месяца. Расположение и объекты поблизости Район Эрдемли — это один из самых перспективных районов Мерсина с городской инфраструктурой, туристической атмосферой и роскошными пляжами, а также множеством современных новостроек и жилых комплексов. В самом центре Эрдемли располагается широкая прогулочная набережная с пляжами и большим количеством кафе и ресторанчиков с видом на море.
Жилой комплекс GALA
Жилой комплекс GALA
Yenisehir, Турция
от
€46,000
Площадь 60–80 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2022
Застройщик: ILKEM YAPI
ЖК: GALA. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Енишехир. Центр города. В комплексе 1 блок, газифицирован, централизованное отопление, противопожарная система. Начало строительства: ноябрь 2021 г. Окончание строительства: ноябрь 2022 г. Стоимость зависит от выбранного этажа. В наличии квартиры на всех этажах. Стоимость: 1+1 60 кв.м от 46.000€ 2+1 80 кв.м от 58.000€ Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка 0% на оставшиеся месяцы до сдачи объекта=ноябрь 2022 г.; От застройщика: паркет, чистовая отделка, плитка на кухне и санузлах, кухонный гарнитур и барная стойка, гардероб в прихожей, сантехника и душевая кабина. В пешей доступности: выездной рынок, магазины, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, школы, банки, остановки общественного транспорта, трасса D400. Для более детальной информации пишите звоните на любой месенджер: Александр
Жилой комплекс LAVİNYA QUEEN
Жилой комплекс LAVİNYA QUEEN
Мерсин, Турция
от
€83,000
Площадь 75–138 м²
88 объектов 88
Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: Alioğlu inşaat
Новостройка в Мерсине, Томюк Два блока на 13 этажей (подземный паркинг, нулевой этаж + 13 этажей) Квартиры 1+1 и 2+1 Площади 1+1 - 75 м2 брутто, 49 м2 нетто Площади 2+1 - 120 м2 брутто, 85 м2 нетто Начало строительства - 30.06.2022 Окончание строительства - 30.05.2024 Расстояние до моря - 450 метров Расстояние до центра Эрдемли - 7 км Клиника семейная - 1000м Базар, Супермаркет Мигрос - 70 м Начальная школа - 100 м Ресторан - 50 м Пекарня - 50 м Все квартиры будут иметь систему умный дом Между квартирами будет звукоизоляция На этаже 2 лифта, 2 лестницы Блок А - 5 квартир на этаже Блок В - 6 квартир на этаже Цена 1+1 от 83.000 евро Цена 2+1 от 116.500 евро 40% первый платеж, рассрочка 16 месяцев   Характеристики квартиры Разводка под кондиционеры Разводка под отопление Перспектива газификации Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Детали квартиры: Подвесной потолок Кухонные шкафы МДФ с каменной столешницей Шкаф в прихожей Шкаф в гардеробной Шкафчики для ванной Стальная наружная дверь Двойные стекла пвх с функцией теплового стекла Стены окрашены водостойкой краской В ванных комнатах будут душевые кабины, раковина HILTON, керамическое покрытие стен и светильники Душевая кабина 1-го класса Пол в жилых зонах - ламинат - 8 мм., в сан.узле, балконах и коридоре - плитка Инфраструктура комплекса: Генератор Охрана Видеонаблюдение Парковка для авто открытая Парковка подземная Парковка для велосипедов Бассейн крытый Бассейн открытый Детский бассейн Аквапарк Детская площадка открытая Детская игровая комната Песочница Баскетбольная площадка Зона барбекю Беседки Фитнес площадка на открытом воздухе Дорожки для прогулок Ландшафтный дизайн Теннисный корт Хамам (2 шт) Сауна (2 шт) Шок-комната Крытый фитнес зал Настольный теннис Бильярд
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Мерсин, Турция
от
€54,000
Площадь 80 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI
ЖК: ROYAL TERRACE расположен в новом развивающемся спальном районе, который выбрали многие рускоязычные семьи. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже. Мерсин Марина в 20 минутах езды на авто. Начало строительства: январь 2022 года Окончание строительства: январь 2023 года Стоимость: 2+1 80 кв.м от 54.000€ Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства; От застройщика: видео домофон, лифт: 2, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей, подвесной потолок, окраска стен силиконовой краской, на полу плитка и многослойный ламинат 10 мм + плинтуса, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, застекленные перила, металлическая входная дверь, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле, сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса. Особенности проекта: закрытая территория, видеонаблюдение, охрана, автопарковка (открытая), бассейн (открытый), детская площадка (открытая), беседки для отдыха, зона барбекю, генератор. Для более подробной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру: Александр
Жилой комплекс EMERALD RİVA
Жилой комплекс EMERALD RİVA
Мерсин, Турция
от
€57,000
Площадь 46 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! EMERALD RIVA - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, в 600 м от берега моря. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Детская игровая площадка; - Парковка; - Зона отдыха с беседками; - Волейбол/Баскетбольная площадка; - Сауна; - Хамам; - Кинотеатр; - Спортзал. Расстояния: - Море и пляж: 600 м. - Аэропорт: 35 км. - Расстояние до центра Мерсина: 15 км. Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Мерсин, Турция
от
€40,000
Площадь 70 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI
ЖК: TÖMÜK PANAROMA расположен в экологически чистом районе с широкой песчаной линией пляжей и культурной набережной. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Томюк. Мерсин Марина в 30 минутах езды на авто. Начало строительства: апрель 2021 года. Окончание строительства: март 2023 года. Стоимость: 1+1 65 кв.м от 40.000€ 2+1 110 кв.м от 52.000€ Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства; От застройщика: паркет, чистовая отделка, плитка на кухне и санузлах, кухонный гарнитур и барная стойка, гардероб в прихожей, сантехника и душевая кабина. Особенности проекта: аквапарк, открытый детский и взрослый бассейн, детская площадка, беседки для барбекю и релакса, электрогенератор, тренажерная площадка на свежем воздухе, видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории. Для более подробной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру: Александр
Жилой комплекс AURA
Жилой комплекс AURA
Merdivenlikuyu, Турция
от
€100,381
Площадь 64–88 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Emerald Aura — жилой комплекс премиум класса, расположенный на береговой линии средиземного моря, в курортном районе Аяш (Эрдемли). Проект рассчитан для тех, кто мечтал жить в тишине с шикарным видом на море. А главной особенностью проекта является закрытый пляж и собственный выход к морю. Комплекс расположен в одном из знаменитых курортных районов Мерсина, где расположены знаменитые памятники архитектуры Кызкалеси и множество пляжей с голубыми флагами. Для комфортного проживания дом будет оборудован: двумя лифтами, бассейном, прогулочными зонами, местами для отдыха и барбекю. Помимо того, что все квартиры будут иметь свой вид на море, также предусмотрены дизайнерское решение на крыше с полноценной зоной отдыха. Оснащение квартир: - Подвесной потолок; - Кухонный гарнитур; - Шкаф в прихожей: - Мебель в ванной комнате; - Стальная усиленная дверь; - Оконные стеклопакеты; - Окраска стен водостойкой краской. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите, мы подберем для Вас объекты по самым выгодным условиям!  
Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Mezitli, Турция
от
€185,000
Площадь 245 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: ILKEM YAPI
НОВЫЙ ПРОЕКТ от ILKEM YAPI - ЖК ILKEM DİAMOND 💎 ▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли (центр города) ▪️Начало строительства: 2022 год ▪️Окончание строительства: май 2024 год ▪️Количество блоков: 2 ▪️Блок А этажей: 18 ▪️Блок B этажей: 18 ▪️Все квартиры планировки: 5+1 ▪️Количество квартир на этаже: 2 ▪️В каждом блоке по 3 лифта 🔲Основные характеристики квартиры 5+1 ▪️Брутто (m²): 245; ▪️Нетто (m²): 175; ▪️Отдельная кухня ▪️Количество санузлов: 4 ▪️Количество балконов: 2 ▪️Прихожая (m²):15,00 ▪️Гостиная (m²): 35,00 ▪️Кухня (m²): 27,00 ▪️Детская комната 1 (m²): 11,10 ▪️Детская комната 2 (m²): 12,00 ▪️Спальная комната (m²): 15,00 ▪️Гардеробная (m²): 3,50 ▪️Ванная комната 1 (m²): 4,50 ▪️Хозяйская спальня (m²): 20,00 ▪️Ванная комната хозяйская (m²): 6,00 ▪️Гардеробная хозяйская 2(m²): 9,00 ▪️Ванная комната 3 (m²): 5,00 ▪️Туалет (m²): 3,00 ▪️Балкон 1 (m²): 3,25 ▪️Балкон 2 (m²): 3,30 💶 Стоимость: от 185.000€ ◼️Возможна рассрочка платежа! 🔲Особенности квартиры: ▪️Центральное спутниковое ТВ в каждой квартире (бесплатно) ▪️Видео домофон ▪️Лифт: 3 ▪️Пожарная сигнализация ▪️Кухонный гарнитур с гранитной столешницей ▪️Шкаф в прихожей ▪️Подвесной потолок из гипсокартона ▪️Окраска стен силиконовой водостойкой краской ▪️На полу плитка, многослойный ламинат 10 мм + плинтуса ▪️Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом ▪️Металлическая входная дверь с дополнительными замками ▪️Отделка санузла керамической плиткой ▪️Шкафы и тумбы в санузле ▪️Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса 🔲Особенности территории: ▪️Закрытая территория ▪️Видеонаблюдение ▪️Охрана ▪️Автопарковка (открытая) ▪️Автопарковка (закрытая) ▪️Бассейн (открытый) ▪️Спортивная площадка (открытая) ▪️Фитнес салон ▪️Детская площадка (открытая) ▪️Беседки для отдыха ▪️Парковая зона ▪️Зона Барбекю ▪️Генератор 🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ 🟢WhatsApp: https://wa.me/ 🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33 🟣Viber: https://viber.click/905385416639 📶Телефон + все мессенджеры: ▶️YouTube Live Канал: https://www.youtube.com/c/AlexStepane... ⏏️Telegram канал: t.me/turkeyrealestatealexstepanenko ⏹️Instagram: https://www.instagram.com/mersinregio... 🚻Facebook: https://www.facebook.com/Stepanenko33 📩E-mail: 🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com 🚹Alex
Жилой комплекс VIP PANORAMA
Жилой комплекс VIP PANORAMA
Мерсин, Турция
от
€73,004
Площадь 57 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой на первой береговой линии, расположен в микрорайоне Тедже в Мезитли. Квартиры оборудованы стальной входной дверью, подвесной потолок, гардероб, кухонные шкафы, шкафы для ванной комнаты, стеклянные балконные перегородки. В комплексе есть вся инфраструктура для комфортного проживания: открытый бассейн с водными горками, детский бассейн, детская площадка, баскетбольная площадка, беседки, зоны для отдыха и барбекю, собственный сад, открытая парковка. В пешей доступности кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Доступная беспроцентная рассрочка. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Для проживания и для инвестиций !
Жилой комплекс Для проживания и для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€73,000
Площадь 114 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
РАСПОЛОЖЕНИЕ: ТОМЮК/ЭРДЕМЛИ/МЕРСИН 1+1 46-53М2, 70-75 М2 2+1 72-80М2 100-108 М2 3+1 117М2 160М2 Комплекс состоит из 1-Я ЭТАП СОСТОИТ ИЗ БЛОК А и B. Также в комплексе будет 4 ВИЛЛЫ  2 БЛОКА ВСЕГО БУДЕТ 357, 15 этажный комплекс. В 1 КВАРТИРЕ БУДЕТ ВСЕГО 201 КВАРТИРА. ПОДВАЛ+ПЕРВЫЙ ЭТАЖ+15 ЭТАЖ И цоколь НА ЭТАЖЕ БУДЕТ 6 коммерческих мест  (МАГАЗИНЫ). РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 150 метров  Рядом: магазин, базар, аптека, школа, детский сад. СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА (ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ) 250 метров На территории КРЫТЫЙ ФИТНЕС БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ Бассейн закрытый КАФЕТЕРИЙ У БАССЕЙНА ТЕННИСНЫЙ КОРТ КИНОЗАЛ АКВАПАРК БАНЯ (2 шт.) – САУНА (2 шт.) ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ГЕНЕРАТОР -7/24 БЕЗОПАСНОСТЬ - СИСТЕМА КАМЕР Зоны отдыха, мангальная зона ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА ПАРКОВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ ЗОНА ОТДЫХА Первый  ВЗНОС 50% рассрочка беспроцентная до июня 2024 г.   ДАТА РАБОТЫ: 01.12.2022 г. ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 30.12.2024 г. Звоните прямо чейчас !!!!  WhatsApp    
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Tarsus, Турция
от
€53,000
Агентство: TRANIO
Проект, состоящий из 7 блоков. В проекте квартиры с 1-2 спальнями. Жилой комплекс с разными зонами отдыха: кафе, рестораны, магазины, беседки, баскетбольная площадка и др. Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%. Расположение и объекты поблизости До аэропорта – 7 км (10 минут) Д о ТЦ «TARSU» - 20 м. (1 минутf) До пляжа - 10 км (10 минут)
Жилой комплекс EMERALD HOMES
Жилой комплекс EMERALD HOMES
Мерсин, Турция
от
€62,054
Площадь 70–92 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Emerald Homes - это новый проект который удачно объединил всё необходимое для комфортного проживания. Комплекс расположен в молодом и самом перспективном районе Томюк. Благодаря продуманному проекту каждая квартира имеет удобную планировку. Одна из главных изюминок Emerald Homes наличие квартир с огромной террасой, откуда открывается шикарный вид на море. Если вы искали тихое и спокойное место, с красивыми пейзажами на море и на горы, то этот проект точно для вас. Комплекс состоит из одного блока, с планировкой квартир 1+1, 2+1. Расстояние до моря, с чистейшим пляжем и набережной составляет всего двести метров. Все планировки в комплексе спроектированы для комфортного и удобного проживания. Есть варианты с двумя балконами и санузлами, а владельцы верхнего этажа становятся обладателями огромных террас с видом на море и горы. Инфраструктура: - Охрана, видеонаблюдение; - Бассейн, детский бассейн; - Генератор; - Открытая парковка; - Спортивная площадка; - Зона барбекю; - Беседки; - Детская площадка. Расположение: Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район популярен среди русскоязычного населения. Томюк относится к району Эрдемли, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути 30 минут. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA
Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA
Mezitli, Турция
от
€55,000
Площадь 33–95 м²
210 объектов 210
Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: Alioğlu inşaat
Новостройка в Мерсине, Мезитли Два блока на 14 этажей Квартиры 1+1 и 2+1 Площади 1+1 - 58 м2 брутто Площади 2+1 - 70 м2 брутто Начала строительства - 30.01.2023 Окончание строительства - 30.12.2024 Расстояние до моря - 1300 метров Цена 1+1 от 55.000 евро Цена 2+1 от 80.000 евро 50% первый платеж, рассрочка 18 месяцев Комиссия агентства включена Общие характеристики: Разводка под кондиционеры Разводка под газовое отопление Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Генератор полного цикла Характеристики квартиры: Подвесной потолок Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей Шкаф в гардеробной Шкафчики для ванной Стальная наружная дверь Двойные стекла пвх Стены окрашены водостойкой краской В ванных комнатах будут душевые кабины, раковина керамическое покрытие стен Душевая кабина 1-го класса Инфраструктура комплекса: Фитнес зал Аквапарк Зона барбекю Генератор Беседки Два хамама Две сауны Охрана 24/7 Видеонаблюдение Дорожки для прогулок Открытый бассейн Открытая парковка Баскетбольная площадка Детская площадка открытая Парковка для велосипедов
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Toroslar, Турция
от
€65,000
Площадь 62–70 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
МОРЕ В ПОДАРОК !!! Успей купить !!! г. Мерсин, район Тесе, газифицированный район. В нашем проекте, состоящем из 3 блоков, построенных на земельном участке площадью 5997 м2, 13-этажные блоки А и 13-этажные блоки В и С состоят из 12 этажей. Количество квартир на каждом этаже – 5 в каждом блоке. Квартиры 1+1 – 56 М2 – 65.000 ЕВРО 2+1 – 77 М2 – 79.000 ЕВРО   Расстояние до моря: 300 метров Общие характеристики Система природного газа (центральная) Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Внутренний пожарный извещатель Полный генератор Внутренние особенности Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Кухонные столешницы Стальная входная дверь Стеклопакеты для окон ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Шпунтованный паркет 10 мм Стеклянные балконные перила Особенности социальной зоны Уличный бассейн Открытая парковка Открытая детская площадка Камелия Фитнес, сауна и хаммам под блоком B   Первый взнос 50%, остальное в рассрочку беспроцентную!!! НАЧАЛО: 30.12.2022 года ОКОНЧАНИЕ: 30.12.2024 года
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Merdivenlikuyu, Турция
от
€156,348
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном и аквапарком, ресторанами и кафе и барами, парковкой, сауной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном шаге от моря, в живописном районе Мерсина.
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€69,000
Площадь 43–153 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 67.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДОМ ОТ АРЕНДЫ! Турция, г. Мерсин, район Мезитли  1+1, жилая площадь 46 М2, общая площадь 58 М2 2+1 жилая площадь 77 М2, общая площадь 89 М2 Индивидуальная система природного газа Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Полный генератор Внутренние особенности Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Стальная входная дверь Стеклопакеты для окон ПВХ Стены окрашены водостойкой краской Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Особенности социальной зоны Открытый бассейн Открытая парковка Детская игровая площадка Камелия Расстояние до моря: 495 метров. Очень хорошая набережная. Район Соли Центр. Начало: 30.02.2023 года Окончание: 30.04.2024 года  
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Insu, Турция
от
€77,000
Агентство: TRANIO
В проекте одно жилое здание из 12 этажей. В здании есть двухкомнатные квартиры. Проект - небольшой жилой комплекс с беседками и разными зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Район Йенишехир, напротив ТРЦ SAYAPARK И Университетской улицы. Расстояние ло моря - 1 км.
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Erdemli, Турция
от
€39,000
Агентство: TRANIO
Проект состоит из 2 блоков, всего 512 квартир. На каждом этаже 5 квартир с одной спальней и 26 квартир-студий. Жилой комплекс с большой инфраструктурой и различными удобствами, включая бассейн, аквапарк, шаттл, станцию зарядки электромобилей, кафе, прачечную, ресторан A'La Carte, охрану, парикмахерскую, магазин, беседки, зону отдыха для взрослых (бильярд - плейстейшн - кинотеатр) и др. По запросу, управление комплекса может сдать ваши квартиры в посуточную аренду от вашего имени (в обмен на 30% комиссионных). Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев. Подходит под гражданство. Расположение и объекты поблизости Проект, состоящий из 2-х блоков, расположен в районе Томюк Эрдемли. Расстояние до моря - 600 м.
Жилой комплекс Квартира под инвестиции в Томюке
Жилой комплекс Квартира под инвестиции в Томюке
Мерсин, Турция
от
€71,000
Площадь 60–112 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
  Представляем Вашему вниманию новая резиденция со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние 500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять восьмиэтажных блока с закрытой территорией и с отличной множетсвенной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами. Дата начала строительства — 28.02.2023 Дата окончания строительства — 31.12.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 75 м2 Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 142 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Система природного газа Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Аквапарк Турецкая баня Сауна Фитнес-центр Баскетбольная площадка Теннисный корть Футбольное поле Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифт Генератор Расстояние до моря: 500 метров   О районе: Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут. Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.
Жилой комплекс RİO
Жилой комплекс RİO
Elvanli, Турция
от
€39,000
Площадь 39–54 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Realt Go
Застройщик: ILKEM YAPI
Новый комплекс в Томюке, Мерсин, Турция Комплекс состоит из 2 блоков на 9 этажей земин кат + 8 этажей Окончание строительства: 30.08.2025 600 м до моря Квартиры 1+0(студия), площадь 39 м2 нетто Квартиры 1+1, площадь 54 м2 нетто Цена 1+0(Студия) от 39.000 евро Цена 1+1 от 55.000 евро Рассрочка без процентов на 12 месяцев, первый взнос 50% Цена от застройщика Общие характеристики: Система природного газа Используются термостойкие блоки BIMS Умная лифтовая система Полный генератор Характеристика квартир: Подвесной потолок Электрическая плита Кровать Телевизионный блок Гардероб Рабочий стол Кухонные шкафы Шкаф в прихожей Шкафы в ванной комнате Кухонная столешница Стеклопакеты для окон ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Сантехника для ванной комнаты 1-го класса Душевая кабина 1-го класса 10-миллиметровый ламинат Балконные перила Инфраструктура комплекса: Подвесной потолок Электрическая плита Кровать Телевизионный блок Гардероб Рабочий стол Кухонные шкафы Шкаф в прихожей Шкафы в ванной комнате Кухонная столешница Стеклопакеты для окон ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Сантехника для ванной комнаты 1-го класса Душевая кабина 1-го класса 10-миллиметровый ламинат Балконные перила Особенности комплекса: Открытая - закрытая автостоянки Станция зарядки электромобилей Шаттл Прачечная Ресторан A'La Carte Обслуживание квартир Лобби - Ресепшн Охрана Кафе Парикхмахерская Магазин Бассейн Аквапарк Детская игровая площадка Зона отдыха для взрослых (бильярд - плейстейшн - кинотеатр) Фитнес Беседка Турецкая баня Барбекю Айтдат : 65 евро
Жилой комплекс İLKEM BRILLANT
Жилой комплекс İLKEM BRILLANT
Мерсин, Турция
от
€65,000
Площадь 56–77 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. ILKEM BRILLIANT - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, в 10 км от центра города. Тедже – один из самых востребованных районов Мерсина, который отлично подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха, ведь здесь отлично развита городская инфраструктура и транспортное сообщение. Из особенностей стоит выделить непосредственную близость к морю, благодаря чему из любой точки района можно оказаться на море за несколько минут. Инфраструктура: - Беседки; - Открытая детская площадка; - Открытая парковка; - Открытый бассейн; - Сауна; - Турецкий хамам; - Фитнес. Расположение: - Море и пляж: 500 м - Аэропорт: 50 км. - Центр Мерсина: 10 км. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Жилой комплекс Oniks
Жилой комплекс Oniks
Мерсин, Турция
от
€68,000
Площадь 65–73 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Oniks Residence - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, в 1 км от берега моря. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Комплекс будет построен на площади 4138 м² и состоит из 2 блоков. В каждом блоке 14 этажей, на каждом этаже в блоке А по 6 квартир, а в блоке В по 7 квартир. Инфраструктура комплекса: - Открытый бассейн; - Открытая парковка; - Открытая детская площадка; - Беседка; - Ландшафтный сад. Расстояния: - Море и пляж: 1 км. - Аэропорт: 40 км. - Расстояние до центра Мерсина: 15 км. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€121,750
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, игровой комнатой, кафе. Окончание строительства — декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Стенные шкафы Кондиционеры Кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Гавань — 17 км Аэропорт — 103 км Торговый центр — 20 км
Жилой комплекс Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с фитнес-залом, сауной, бассейном, 600 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucu, Турция
от
€65,000
Агентство: TRANIO
Проект, состоящий из 3 блоков. В проекте квартиры с 1-2 спальнями. Жилой комплекс в 2 минутах ходьбы от моря, с беседками и зонами отдыха, включая сауну и хаммам. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев. Расположение и объекты поблизости Район Мезитли, микрорайон Тедже. Расстояние до моря - 600 м.
Жилой комплекс İLKEM SİLVER
Жилой комплекс İLKEM SİLVER
Мерсин, Турция
от
€73,000
Площадь 69–120 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Ilkem Silver - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном районе Мезитли, в 1 км от берега моря. Мезитли является изюминкой Мерсина. Расположение данного района уникально, так как находится очень близко к чистым пляжам и в то же время недалеко от центра города. Среди местного населения район Мезитли известен как семейный, тихий и спокойный район. Именно в Мезитли расположено большинство частных школ, что является огромным преимуществом. Инфраструктура: - Спортзал; - Сауна; - Парковка; - Фитнес-зал; - Открытый бассейн; - Детская игровая площадка. Расстояния: - Море и пляж: 1 км. - Аэропорт: 40 км. - Расстояние до центра Мерсина: 15 км. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Erdemli, Турция
от
€77,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая бассейн, беседки, сауну и хаммам. Новый проект состоит из 3 блоков. В одном блоке расположены двухкомнатные квартиры, в двух других - трёхкомнатные. Можно оплатить в рассрочку с минимальным первоначальным взносом 50% и оставшейся суммой, не более чем каждые 3 месяца. Подходит под гражданство.
Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Uectepe, Турция
от
€57,000
Площадь 55–74 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем вашему вниманию новый инвестиционный комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в популярном районе Эрдемли, на расстояние 1000 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно четырнадцатиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Количество квартир — 294. Дата начала строительства — 30.04.2023 Дата окончания строительства — 30.04.2025 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 62 м2 Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 89 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Система природного газа Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Турецкая баня Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор   О районе: Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей. Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Здесь же находится знаменитый Девичий замок (Kız Kalesi), который вносит большой вклад в туристический сектор и является самым подходящим местом для купания, т.к. данный пляж отмечен «Голубым флагом».
Жилой комплекс GLORIA TECE
Жилой комплекс GLORIA TECE
Мерсин, Турция
от
€80,000
Площадь 54 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! GLORIA TECE - новый жилой комплекс в районе Дениз. Инфраструктура: - Охрана - Видеонаблюдение - Бассейн - Детский бассейн - Генератор - Открытая парковка - Фитнес салон - Зона барбекю - Беседки - Детская площадка - Баскетбольная площадка Расстояние: До моря: 500 м До центра Мезитли - 9 км. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Жилой комплекс VERA LİFE
Жилой комплекс VERA LİFE
Мерсин, Турция
от
€93,081
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
VERA LİFE - проект нового жилого комплекса, расположенный в городе Мерсин, Турция, который предлагает сочетание современных жилых помещений, ультрасовременных удобств, отличного расположения. Этот проект создан, чтобы удовлетворить все ваши потребности, с такими функциями как: индивидуальная система природного газа, интеллектуальная система лифтов, полный генератор и многое другое. Проект состоит из квартир, спроектированных так, чтобы максимально увеличить пространство и комфорт. Каждая квартира оснащена: подвесным потолком, кухонным гарнитуром, гардеробной, стальной входной дверью, стеклопакетами для окон ПВХ и первоклассной сантехникой. Душевая кабина 1-го класса обеспечивает дополнительный уровень роскоши. Расстояние до моря всего 450 метров! Функциональность и эстетика были учтены при строительстве проекта, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет комфортную и удобную жизнь. УДОБСТВА: - Охрана - Видеонаблюдение - Бассейн - Детский бассейн - Генератор - Открытая парковка - Зона барбекю - Беседки - Детская площадка - Баскетбольная площадка Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Merdivenlikuyu, Турция
от
€148,021
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает фитнес-центром, кинотеатром, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, бассейнами и аквапарком, спа-центром, рестораном, парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном шаге от моря, в живописном районе Мерсина.
Жилой комплекс SANMAR 9
Жилой комплекс SANMAR 9
Мерсин, Турция
от
€51,500
Площадь 65–95 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Предлагаем рассмотреть новый комплекс в Мерсине, который прекрасно подойдет под инвестиции по стратегии перепродажи!!! Прирост за год 30% + ОПЛАТА В РАССРОЧКУ НА 12 МЕСЯЦЕВ ПРИ ОПЛАТЕ 50% ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА 2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА 3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ 4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА 5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР 6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ 7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА 8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА: 1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ 2. гардероб 3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ 4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ 5. ОКНА ПВХ 6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ 7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА 8. ДУШ 1 КЛАССА 9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ 10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА 11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН 2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА 3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 5. КАМЕЛИИ 6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: 1. ВАННА 2. САУНА 3. ФИТНЕС 4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Есть много предложений, с разными видами и площадью!!! НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!!!!!
Туристический комплекс Для проживания или для инвестиций !
Туристический комплекс Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€85,000
Площадь 41 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 85.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДАМ ОТ АРЕНДЫ. Квартиры 1+1, 65 М2 общая площадь, 51 М2 жилая площадь, 1 санузел, 2 балкона Квартиры 2+1, 110 М2 общая площадь, 80.41 М2  жилая площадь, 2 санузла, 3 балкона Этажность комплекса: 14 Расстояние до центра Мерсина 40 км. Пляж с голубым флагом в 150 м Расстояние до пляжа 350 метров Расстояние до аэропорта 100 км Квартиры:  1 или 2 спальни гостиная со встроенной кухней встроенный шкаф Большие окна 2-камерный стеклопакет Вид на море и бассейн Инфраструктура комплекса: Дизайнерский ландшафт Паркинг Генератор Бассейн Аквапарк Зоны отдыха Детская игровая площадка Лифта 2 Кафе-бары Рестораны Футбольная площадка Фитнес-центр Ресепшн Собственный выход к пляжу Площадка для гольфа Сауна Хамам Теплоизоляция имеется на всех фасадах здания Первый взнос 50 %, остальное беспроцентная рассрочка на 20 месяцев Начало строительства: Январь 2023 г. Окончание строительства: Август 2024 г.    
Жилой комплекс MNZ BLUESTIN
Жилой комплекс MNZ BLUESTIN
Мерсин, Турция
от
€78,000
Площадь 75–120 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! MNZ BLUESTIN - новый жилой комплекс от застройщика MNZ "Başaran". Богатая инфраструктура проекта включает в себя: фитнес, хамам, сауну, круглосуточную охрану. Также в шаговой доступности располагаются пляж, магазины, остановки общественного транспорта. Инфраструктура: - Территория с ландшафтным дизайном; - Бассейн с аквапарком; - Открытый паркинг; - Хаммам и сауна; - Фитнес; - Зоны отдыха; - Барбекю; - Детская игровая площадка; - Баскетбольная площадка; - Генератор; - Круглосуточная охрана. Расположение: Эрдемли – это развитый центр одного из крупных районов Мерсина, находится в ближайшем пригороде. В Эрдемли много зеленых парковых зон, прогулочных дорожек, набережные и свой пляж. В районе Вы найдете: рынки, торговые и развлекательные центры, банки, рестораны, кафе, магазины, образовательные учреждения и многое другое. На транспорте добраться до центра Мерсина можно всего за 30 минут. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс EMERALD MARKA
Жилой комплекс EMERALD MARKA
Мерсин, Турция
от
€63,879
Площадь 74–94 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
EMERALD MARKA - это кондоминиум в современном дизайне, от компании EMERALD YAPI. Комплекс представляет собой 12 этажный дом, в который входят 84 квартиры в современном дизайне. Проект находится по адресу: Arpaçbahşiş, 213. Sk., 33730 Erdemli/Mersin, Турция. Мерсин - это крупный город Турции, расположенный на юго-востоке на берегу Средиземного моря. Город привлекает своим теплым климатом, прекрасными чистыми песчаными пляжами, богатым культурным достоянием, и очень приятными низкими ценами на недвижимость и жизнь здесь. Неподалеку от комплекса расположена знаменитая набережная, которая тянется вдоль всего города на десятки километров! Там же расположилась стоянка для яхт, зона отдыха и шоппинга, которую так любят местные жители и иностранцы. Дорога до моря составит всего 800 м пешком! Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура. УДОБСТВА: - Открытый бассейн - Открытая парковка - Детская площадка - Зона отдыха (беседки) - Зона барбекю - Баскетбольная площадка - Хамам и сауна - Фитнес-зал - Кинотеатр - Лифт Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Yalinayak, Турция
от
€63,000
Площадь 39–112 м²
28 объектов 28
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря? Так вот, у нас есть то, что вам нужно! Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни! 10 ЭТАЖЕЙ Квартиры только 1+1 два типа. С большой гардеробной и без гардеробной !!!! НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ, ВСЕГО 109 КВАРТИР 1+1 - 69 М2 1+1 - 74 М2 РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 300 МЕТРОВ 5% СКИДКА, на 100 % оплату   ОПЛАТА В РАССРОЧКУ ПО ПРАЙС-ПРАЙС-ЦЕНЕ, 50% НАЛИЧНЫМИ В РАССРОЧКУ ДО 12 МЕСЯЦЕВ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА. 2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА 3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ 4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА 5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР 6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ 7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА 8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА 1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ 2. гардероб 3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ 4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ 5. ОКНА ПВХ 6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ 7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА 8. ДУШ 1 КЛАССА 9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ 10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА 11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН 2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА 3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 4. БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 5. КАМЕЛИИ 6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1. ВАННА 2. САУНА 3. ФИТНЕС 4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС   ЗАВЕРШЕНИЯ 31.12.2023 года  
Жилой комплекс İLKEM SİLVER
Жилой комплекс İLKEM SİLVER
Мерсин, Турция
от
€73,000
Площадь 69–120 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Ilkem Silver - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном районе Мезитли, в 1 км от берега моря. Мезитли является изюминкой Мерсина. Расположение данного района уникально, так как находится очень близко к чистым пляжам и в то же время недалеко от центра города. Среди местного населения район Мезитли известен как семейный, тихий и спокойный район. Именно в Мезитли расположено большинство частных школ, что является огромным преимуществом. Инфраструктура: - Спортзал; - Сауна; - Парковка; - Фитнес-зал; - Открытый бассейн; - Детская игровая площадка. Расстояния: - Море и пляж: 1 км. - Аэропорт: 40 км. - Расстояние до центра Мерсина: 15 км. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Многоквартирный жилой дом VIP PANORAMA
Многоквартирный жилой дом VIP PANORAMA
Мерсин, Турция
от
€62,000
Площадь 57–89 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Well Homes Gayrimenkul
Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья! Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин Предлагаем вашему вниманию Новый Инвестиционный проект VIP PANORAMA VIP PANORAMA комплекс класса люкс в районе Мезитли (Тедже) • цена от застройщика • рассрочка 0% на 9 мес. • первый взнос 50% • сопровождение сделки • послепродажный сервис Особенности проекта: Большая территория 7626 м². Аквапарк Беседки для отдыха спортивная площадка детская площадка зоны отдыха открытый большой бассейн электрогенератор Газифицирован Открытый автопарк видеонаблюдение 24/7 ландшафтный дизайн территории Охрана 24/7 Рядом: магазины, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, школы, банки, остановки общественного транспорта. До Mersin Marina всего 25 мин. на общественном транспорте. До университета 45 мин. На общественном транспорте До остановки общественного транспорта 3 минуты Стоимость: • 1+1 от 63.000€ (54 м²) • 1+1 от 62.000€ (52 м², 57 м², 58 м²) • 2+1 от 87.000€ (72 м²) • 2+1 от 101.000€ (89 м²) Срок сдачи: июнь 2023г. Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие. По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре райрона Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре райрона Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucu, Турция
от
€290,000
Агентство: TRANIO
Проект, состоящий из 2 блоков. В проекте квартиры с 5 спальнями. Жилой комплекс в 10 минутах ходьбы от моря, с зонами отдыха. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев.
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€57,000
Агентство: TRANIO
Проект, состоящий из блоков А и В, расположен в Коджахасанлы. В проекте квартиры с 1-2 спальнями. В блоке А 7 квартир на каждом этаже, а в блоке Б - 14 квартир на каждом этаже. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 6 месяцев. Расположение и объекты поблизости Проект расположен в районе Эрдемли, микрорайоне Коджахасанлы.
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Ciftlikkoey, Турция
от
€67,000
Площадь 60–112 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря?  Так вот, у нас есть то, что вам нужно! Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни! 1+1 – 74М2 2+1 – 99М2 1. Индивидуальная система газового отопления. 2. Используются блоки с улучшенными термическими характеристиками. 3. Современная лифтовая система 4. Генератор полного цикла Особенности квартир 1. Двухуровневые потолки 2. Кухонный гарнитур 3. Мебель для ванной 4. Шкаф в прихожей 5. Стальная входная дверь 6. Окна ПФХ 7. Стены окрашены водостойкой краской 8. Сантехническая арматура 1-го класса 9. Душевая кабина 1-го класса Особенности социального пространства 1. Открытый бассейн 2. Открытая парковка 3. Детская площадка 4. Зона отдыха (беседки) 5. Зона барбекю 6. Баскетбольная площадка 7. Хамам и сауна 8. Фитнес-зал 9. Кинотеатр Окончание строительства 30.03.2024 года  
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€35,000
Площадь 65 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Район Соли центр. Газ есть. Спокойный, тихий, чистый район. Песчаный песок. Красивая набережная. Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные. Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка. РАЙОН Мезитли Довултепе = Соли Центр 1+1, жилая площадь 46 М2, общая площадь 58 М2 2+1 жилая площадь 77 М2, общая площадь 89 М2 Индивидуальная система природного газа
Туристический комплекс Для проживания или для инвестиций !
Туристический комплекс Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Эрдемли РАЙОН Томюк ШИКАРНЫЕ ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР СТУДИЯ - 35 М2 за 32.000 ЕВРО ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА - 60 М2 за 53.000 ЕВРО ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА - 72 М2 за 69.000 ЕВРО ЦЕНА ВХОДА 34.000 ЕВРО 1+0 студия 35М2 Шикарный комплекс. Состоит из трех блоков А В С - 1 ЭТАЖ 1+ 0 – 35 М2 – 34.000 ЕВРО - 1ЭТАЖ 1+1 – 60 М2 – 55.000 ЕВРО - 1 ЭТАЖ 2+1 – 72 М2 – 69.000 ЕВРО Первый взнос 50% остальное в рассрочку на 20 месяцев Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Полный генератор Внутренние особенности Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Стальная входная дверь Стеклопакеты для окон ПВХ Стены окрашены водостойкой краской Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Особенности социальной зоны Открытый плавательный бассейн и аквапарк Открытая парковка Детская игровая площадка Камелии Баскетбольная площадка Хаммам и сауна фитнес Автостоянка Расстояние до моря: 650 метров Дата начала: 30.07.2023 года Дата окончания: 30.06.2025 года
Жилой квартал Для проживания и инвестиций !
Жилой квартал Для проживания и инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€34,500
Площадь 55–130 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
г. Мерсин район Томюк 250 метров расстояние до моря Дата окончания: 31.12.2023 года 1+1 Общая площадь: 65 М2, полезная площадь 45 М2 Первый взнос 50 %, остальне в рассрочку беспроуентую на 8 меяцев. 
Жилой комплекс ROYAL TERACCE
Жилой комплекс ROYAL TERACCE
Мерсин, Турция
от
€95,000
Площадь 74 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! ROYAL TERACCE - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, в 10 км от центра города. Тедже – один из самых востребованных районов Мерсина, который отлично подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха, ведь здесь отлично развита городская инфраструктура и транспортное сообщение. Из особенностей стоит выделить непосредственную близость к морю, благодаря чему из любой точки района можно оказаться на море за несколько минут. Инфраструктура: - Открытая парковка; - Бассейн; - Детская площадка; - Беседка. Расстояния: - Море и пляж: 1 км - Аэропорт: 50 км. - Центр Мерсина: 10 км. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс BELLA SUIT
Жилой комплекс BELLA SUIT
Мерсин, Турция
от
€95,000
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Представляем Вашему вниманию комплекс с богатой инфраструктурой Bella Suit, расположенный в городе Мерсин. Сотрудничая с нами, Вы можете рассчитывать на: - Встречу в аэропорту на машине люкс класса; - Помощь в открытии банковского счета; - Экскурсию по застройщикам и объектам; - Комфортную рассрочку платежей от застройщика; - Эксклюзивные бонусы; - Оформлении ВНЖ - бесплатно; - Полное юридическое сопровождение сделки; - Надёжный объект недвижимости. Общие характеристики: - Система природного газа; - Используется термостойкая пемза; - Внутренний пожарный извещатель; - Генератор; - Центральная спутниковая система; - Широкая ландшафтная зона; - Охраняемая территория; - Отдельные ниши для рефрижераторов климатических систем. Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей. Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Невероятный комплекс в экологически чистом районе Мерсина, всего в 250 м от песчаного благоустроенного пляжа. Все квартиры имеют потрясающий вид на море. Инфраструктура комплекса: - Открытый плавательный бассейн; - Открытая парковка; - Открытая детская площадка; - Баскетбольная площадка; - Барбекю; - Беседки. Основные преимущества расположения: До рынка - 250 м. До пляжа - 750 м. До школы - 1,6 км. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Многоквартирный жилой дом SAN MARİA SEASON
Многоквартирный жилой дом SAN MARİA SEASON
Elvanli, Турция
от
€39,000
Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: Özmen inşaat
Новый комплекс в Мерсине, Ердемли, р-н Каргипинары Расположен в 1200 метрах от моря Квартиры 1+0 Один блок 120 квартир. Этажность 11 Площадь 1+0 - 47-51 м2 брутто Окончание строительства - 30.10.2024 Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Водные горки Открытая парковка Детская игровая площадка Генератор Охрана Закрытая территория Ландшафтный дизайн Беседки Зона барбекю Особенности квартир: Подвесной потолок специального дизайна Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Стальная входная дверь Стеклопакеты ПВХ Лакокрасочные покрытия на силиконовой основе Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го КЛАССА Ламинат Разводка под газовое отопление
Жилой комплекс Инвестиционный проект в Тедже
Жилой комплекс Инвестиционный проект в Тедже
Мерсин, Турция
от
€65,000
Площадь 43–60 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Предлагаем Вашему вниманию новый инвестиционный проект со собственной инфраструктурой, расположенный в популярном районе Мерсина — Тедже, на расстояние 600 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Резиденция представит собой три тринадцатиэтажных здания с закрытой объединённой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Тедже – активно развивающийся микрорайон, со всей необходимой инфраструктурой в окружении: магазины, рынки, аптеки, кафетерии, пекарни — все в шаговой доступности. Есть школы и детские сады и  удобное транспортное сообщение со всеми районами Мерсина. Квартиры в проекте продаются по низким ценам и являются отличным вариантом для инвестиций. Занимаемая территория резиденции составит 5997 м2. Дата начала строительства — 30.12.2022 Дата окончания строительства — 30.12.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2 Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 88 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Система природного газа Инвестиционный проект в Тедже будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Аквапарк Детский бассейн Детская площадка Фитнес-центр Баскетбольная площадка Теннисный корт Зона для барбекю Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор   О районе: Тедже – микрорайон Мезитли города Мерсин. Это очень популярный и быстроразвивающийся район, имеющий выход к морю и великолепным пляжам, а также район, с хорошо развитой транспортной инфраструктурой, магазинами, кафе, ресторанами и другими социальными объектами. Находится он всего в 20 км. от центра города Мерсин, и главным его преимуществом является – месторасположение на береговой линии, поэтому из любой его части всего за несколько минут можно оказаться на море.  Достопримечательностью микрорайона является Куюлукский природный парк, в котором в любое время года можно устроить пикник всей семьей.
Жилой комплекс PERLA
Жилой комплекс PERLA
Мерсин, Турция
от
€75,069
Площадь 52–76 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. PERLA - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин. Тедже – один из самых востребованных районов Мерсина, который отлично подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха, ведь здесь отлично развита городская инфраструктура и транспортное сообщение. Из особенностей стоит выделить непосредственную близость к морю, благодаря чему из любой точки района можно оказаться на море за несколько минут. Оснащение квартир: - Kухонный гарнитур; - Mебель в ванной комнате; - Душевая кабина; - Сантеxника; - Mеталлическая входная дверь; - Спутниковое телевидение. Инфраструктура: - Взрослый и детский открытый бассейн; - Детская площадка; - Беседка; - Зона барбекю; - Парковка. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости!
Многоквартирный жилой дом TECE PANORAMA
Многоквартирный жилой дом TECE PANORAMA
Мерсин, Турция
от
€90,000
Площадь 100 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Well Homes Gayrimenkul
Комплекс класса люксот 90.000 € ВНИМАНИЕ квартир осталось очень мало. 𝗧𝗘𝗖𝗘 𝗣𝗔𝗡𝗢𝗥𝗔𝗠𝗔 уникальный комплекс с закрытым паркингом, хаммамом, фитнес залом, зоной SPA. Эксклюзивный проект в районе Мезитли (Тедже), в 450 м от Средиземного моря. До Mersin Marina всего 25 мин. на авто. Состоит из 3-х отдельных блоков, объединенных одной благоустроенной территорией. В продаже апартаменты 2+1, 3+1 (блок А и С). Особенности проекта: • аквапарк • входная группа с ресепшн • зона SPA с сауной • турецкий хаммам • крытый бассейн • крытый фитнес зал • подземный паркинг • баскетбольная площадка • детская площадка • беседки для барбекю и релакса • детский и взрослый бассейны • электрогенератор • газ • тренажерный зал на свежем воздухе • видеонаблюдение 24/7 • ландшафтный дизайн территории Рядом: магазины, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, школа, остановка общественного транспорта. Квартиры 𝗧𝗘𝗖𝗘 𝗣𝗔𝗡𝗢𝗥𝗔𝗠𝗔 полностью готовы к проживанию сразу после сдачи. В стоимость входит отделка, кухонный гарнитур с гранитной столешницей, корпусная мебель. Сантехника и оснащение ванных комнат премиум класса. Все апартаменты имеют 2 сан.узла и 2 балкона. Стоимость: 2+1 (100 кв.м.) от 90 000 € 3+1 (120 кв.м.) от 113 000 € Срок сдачи: июнь 2023г. Специальное предложение для клиентов Well Homes Gayrimenkul : • цена от застройщика • рассрочка 0% на 8 мес. • первый взнос 50% • сопровождение сделки • послепродажный сервис Успейте забронировать квартиру в 𝗧𝗘𝗖𝗘 𝗣𝗔𝗡𝗢𝗥𝗔𝗠𝗔 Узнайте подробнее об этом и других проектах: • Анастасия • Well Homes Gayrimenkul
Жилой комплекс MZN GOLD CİTY
Жилой комплекс MZN GOLD CİTY
Мерсин, Турция
от
€83,000
Площадь 75–120 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! MZN GOLD CİTY - новый жилой комплекс с богатой инфраструктурой в районе Мерсина, Арпачбахшиш. Район Арпачбахшиш постепенно набирает популярность среди местных и иностранных жителей. Пляжи в этом районе благоустроенные, с различными кафе и другими удобствами. Жилой комплекс будет состоять из трех 15-этажных блоков с фасадом в современном стиле, который расположится на благоустроенной озелененной территории всего в 300м от моря. Помимо удобного расположения, для будущих жителей в проекте также предусмотрена богатая социальная инфраструктура. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Детская игровая площадка; - Открытая парковка; - Охрана 24/7; - Сауна; - Турецкий хаммам; - Зона для барбекю; - Беседки; - Благоустроенная территория комплекса; - Баскетбольная площадка. Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!
Жилой комплекс İLKEM FLORA
Жилой комплекс İLKEM FLORA
Kalekoey, Турция
от
€73,000
Площадь 62 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
ILKEM FLORA - это новый элитный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположенный в популярном курортном городе Мерсин, в 5 км от центра. Комплекс расположился на участке площадью 3370 кв.м., который состоит из одного 12-этажного блока. Все квартиры оснащены сантехникой первого класса, встроенными шкафами, а так же стальными входными дверями. Рядом расположена вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Богатая инфраструктура комплекса, а также приветливый персонал помогут Вам в полной мере насладиться жизнью в этом замечательном месте. РАССТОЯНИЯ: - Море и пляж: 2,5 км - Аэропорт: 40 км - Центр Мерсина: 5 км ИНФРАСТРУКТУРА: - Лифт - Открытая парковка - Детская площадка - Генератор электроэнергии - Беседка - Бассейн Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс EMERALD GOLD
Жилой комплекс EMERALD GOLD
Мерсин, Турция
от
€69,000
Площадь 48 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! EMERALD GOLD - это новый элитный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположенный в популярном курортном городе Мерсин в 500 метрах от моря. Рядом расположена вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура: - Открытый бассейн - Детская площадка - Парковка - Зона отдыха с беседками Расстояния: - Море и пляж: 500 м - Аэропорт: 35 км. - Расстояние до центра Мерсина: 5 км. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости!
Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Erdemli, Турция
от
€49,000
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в популярном районе Эрдемли, на расстояние 500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно одиннадцатиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Дата начала строительства — 01.10.2022. Дата окончания строительства — 31.03.2024. Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 45 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Система природного газа Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Фитнес-центр Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор Расстояние до моря: всего 500 метров   О районе: Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей. Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Здесь же находится знаменитый Девичий замок (Kız Kalesi), который вносит большой вклад в туристический сектор и является самым подходящим местом для купания, т.к. данный пляж отмечен «Голубым флагом».
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucu, Турция
от
€82,000
Агентство: TRANIO
На участке расположено 340 квартир в 3 блоках с 14 этажами. Квартиры c 1-2 спальнями. Жилой комплекс в 3 минутах ходьбы от моря, с садами и зонами отдыха. Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%. Расположение и объекты поблизости Район Мезитли, микрорайон Тедже. Расстояние до моря - 350 м.
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Mut, Турция
от
€69,000
Площадь 56–72 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку. Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни! Общие характеристики Система природного газа (центральная) Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Внутренний пожарный извещатель Полный генератор Внутренние особенности Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Кухонные столешницы Стальная входная дверь Стеклопакеты для окон ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Шпунтованный паркет 10 мм Стеклянные балконные перила Особенности социальной зоны Уличный бассейн Открытая парковка Открытая детская площадка Камелия Фитнес, сауна и хаммам под блоком B В нашем проекте, состоящем из 3 блоков, построенных на земельном участке площадью 5997 м2, 13-этажные блоки А и 13-этажные блоки В и С состоят из 12 этажей. Количество квартир на каждом этаже – 5 в каждом блоке. Квартиры состоят из 1+1 и 2+1. Расстояние до моря: 300 м Район: Тедже   НАЧАЛО: 30.12.2022 Схема оплаты: 50% ОКОНЧАНИЕ: 30.12.2024
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Akdeniz, Турция
от
€69,000
Агентство: TRANIO
Проект состоит из 5 блоков, с квартирами с 1-3 спальнями. Жилой комплекс с большой инфраструктурой и различными удобствами, в том числе бассейны, аквапарк, баня, баскетбольная, футбольная, волейбольная, теннисная площадки, открытая площадка для йоги, кафе, сад для домашних животных, искусственное озеро, мини-маркет, конференц-зал, кинотеатр. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 24 месяца. Расположение и объекты поблизости Набережная: 7 км ТЦ SOLI CENTER: 1,8 км ТЦ SAYAPARK: 6,5 км Больница: 500 м Школа: 550 м Автострада: 3 км Университет Тороса: 1 км, Унивеситет Мерсина: 7 км
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Мерсин, Турция
от
€57,000
Сдача в: 2022
Застройщик: ILKEM YAPI
Основные характеристики ЖК ELZA REZIDENCE ▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли, Тедже ▪️Ada №: 197 ▪️Parsel №: 5 ▪️Площадь строительного участка (m²): 3650 ▪️Комплекс подключен к центральной газовой системе ▪️Начало строительства: строительство начато ▪️Окончание строительства: июль 2022 г ▪️Количество блоков: 1 ▪️Количество тажей: Z (о)+14 ▪️Квартиры: 2+1 и 3+1 ▪️Количество квартир на этаже: 5 Стоимость: 2+1 60 кв.м от 57.000€ 3+1 83 кв.м от 68.000€ 🔲Особенности территории: ▪️Закрытая территория ▪️Видеонаблюдение ▪️Охрана ▪️Автопарковка (открытая) ▪️Бассейн (открытый) ▪️Детская площадка (открытая) ▪️Генератор 🔲Локация: ▪️Расстояние до морской набережной (m): 6000 ▪️Расстояние до пляжа (m): 600 ▪️Расстояние до трассы (m): 200 🔲Инфраструктура: ▪️Супермаркет (m): 100 ▪️Открытый рынок (m): 350 ▪️Торговый центр (m): 400 ▪️Кафе и ресторан (m): 100 ▪️Аптека (m): 1000 ▪️Больница (m): 2500 ▪️Университет (m): 1500 ▪️Школа (m): 1000 ▪️Детский сад (m): 1000 ▪️Городской транспорт (m): 150 ▪️Парк/Park (m): 200 Для более подробной инфрации пишите мне в любой месенджер: Александр.
Жилой квартал Для проживания и для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания и для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€73,000
Площадь 110 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Своя квартира на побережье Турции. Дата начало строительства — 30.12.2022 Дата окончание строительство—30.12.2024 Планировки квартир: Двухтомные квартиры 1+1, площадью 65 м2 Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 100 м2 14 этажный дом. Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Газифицированный Полы с подогревом Новый комплекс в Тесе будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Аквапарк Детский бассейн Детская площадка Открытая фитнес площадка Турецкая баня Сауна Фитнес-центр Зона для барбекю Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор До моря 600 метров   Первоначальный взнос 50 %, остальное в рассрочку %  до конца 2024 г.  Звоните прямо сейчас !!!
Жилой комплекс Подходит для ВНЖ 75+
Жилой комплекс Подходит для ВНЖ 75+
Mut, Турция
от
€64,000
Площадь 70–120 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Застройщик: NSM
г. Мерсин Шикарный комплекс в районе ТЕСЕ. Газифицированный район. Чистая набережная Вся транспортная развязка Детские сады/школы Пекарня Рестораны Кафе с турецкой кухней   Одноблочный четырнадцатиэтажный дом Двухкомнатные квартиры – 55 М2 Трехкомнатные квартиры – 70 М2 Центральная система природного газа – Подогрев пола Использовано теплостойкое бимс Умная система лифта Полный генератор   Особенности внутренней отделки.    Подвесной потолок Кухонные шкафы Вестибюль Оборудованные санузлы Стальная наружная дверь Стеклопакеты на ПВХ окнах Стены покрашены водостойкой краской Сантехника первого класса Душевая кабина первого класса  Особенности социальной зоны. Открытый бассейн и аквапарк Открытая парковка Детская игровая площадка Беседка Детская игровая площадка Баскетбольная площадка Расстояние до моря: 700 метров по прямой ! Дата начала: 30.06.2023 года Дата окончания: 31.12.2024 года Первый взнос 50 %, остальное в рассрочку % до окончания строительства
Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !
Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€34,000
Площадь 55 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
ЦЕНА ВХОДА 34.000 ЕВРО !!!! Первый взнос всего лишь 50 % , остальное Вы оплачиваете беспроцентнов на 18 месяцев !!!!!! 660 метров расстояние до моря г. Мерсин район Соли Центр. 1+1 53М2 2+1 19М2 Газ есть. Спокойный, тихий, чистый район. Песчаный песок. Красивая набережная. Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные. Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка.   Дата начала: 28.02.2023 года Дата окончания: 30.06.2024 года
Жилой комплекс PANORAMA ICON
Жилой комплекс PANORAMA ICON
Мерсин, Турция
от
€95,000
Площадь 95–130 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! PANORAMA ICON - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, в 1 км. от берега моря. Инфраструктура: - Охрана; - Видеонаблюдение; - Бассейн; - Детский бассейн; - Открытая парковка; - Беседки; - Детская площадка. Расположение: Тедже – микрорайон Мезитли города Мерсин. Это очень популярный и быстроразвивающийся район, имеющий выход к морю и великолепным пляжам, а также район, с хорошо развитой транспортной инфраструктурой, магазинами, кафе, ресторанами и другими социальными объектами. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс ELEXUS TECE
Жилой комплекс ELEXUS TECE
Yalinayak, Турция
от
€73,004
Площадь 62 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Жилой комплекс в 300 метрах от моря с собственным пляжем. Квартиры на территории комплекса 9 800 кв.м. Современной планировкой 1+1. Включающие в себя: кухонный гарнитур, мебель, сантехника, стеклянные входные двери, техника, двери американского типа. В комплексе установлены камеры видеонаблюдения, пожарная сигнализация. Инфраструктура: - Открытый плавательный бассейн; - Открытая автостоянка; - Аквапарк; - Открытые и закрытые спортивные залы; - Детские игровые площадки; - 6 мангальных беседок. Первоначальный взнос 30% с беспроцентной рассрочкой на 24 месяца. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс EMERALD AZURİT
Жилой комплекс EMERALD AZURİT
Mezitli, Турция
от
€68,000
Площадь 53–96 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Emerald Azurit - новый проект от известного застройщика Emerald Yapı в городском районе Мерсина с богатой внутренней инфраструктурой. Объект располагается в городском районе Мезитли и рядом есть вся городская инфраструктура: школы, детские сады, больницы, кафе, рестораны, магазины и торговые центры. В инфраструктуру комплекса входит: - Открытый плавательный бассейн; - Зоны отдыха; - Зона барбекю; - Беседки; - Баскетбольная площадка; - Детская игровая площадка; - Генератор; - Открытая парковка; - Круглосуточная охрана. Расположение: Мезитли – очень популярный центральный район Мерсина, который находится в западной части города. Район включает в себя 40 микрорайонов, самые популярные из которых Тедже, Давултепе, Соли, Вираншехир. Именно эти микрорайоны расположены вдоль моря и привлекают покупателей недвижимости своей развитой инфраструктурой и курортной атмосферой. Проект является отличной возможностью для инвестиций! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Жилой комплекс PANORAMA PLUS
Жилой комплекс PANORAMA PLUS
Мерсин, Турция
от
€76,655
Площадь 79–99 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Panorama Plus - это новый жилой комплекс класса люкс, расположенный в популярном курортном городе Мерсин, в 650 м от берега моря! Комплекс состоит из одного 13-ти этажного блока и расчитан на 91 единицу с множеством планировок. Не лишним будет отметить и наличие газового отопления, установку батарей. Также в доме имеется генератор. Всё продумано по высшим европейским стандартам. Для качественной жизни и, главное, для безопасности! Вокруг проекта большое количество магазинов, рынков, аптек, автобусных остановок. Panorama Plus повышает уровень жизни благодаря близкорасположенным учреждениям образования и здравоохранения, так как он находится недалеко от многих коммерческих центров. Расположение комплекса позволит Вам жить в комфортной городской среде. РАССТОЯНИЯ: - Море и пляж: 650 м - Аэропорт : 50 км. - Расстояние до центра Мерсина: 15 км. УДОБСТВА: - Лифт - Детская площадка - Генератор электроэнергии - Парковка - Беседка - Бассейн ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Частично меблированная - Паркет - К дому проведен природный газ - Есть генератор электричества Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!
Жилой комплекс ILKEM MIAMI
Жилой комплекс ILKEM MIAMI
Мерсин, Турция
от
€62,966
Площадь 59 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в популярном Мерсине премиум-класса. 1+1 (59м2) с дизайнерским ремонтом и мебелью. С потрясающим видом из окна. Жилой комплекс создан на большой зеленой территории 16 000м2. На территории пять блоков из 14 этажей. ЖК является идеальным инвестиционным проектом, который подходит для переезда в Турцию, а также для отдыха или сдачи в аренду. Беспроцентная рассрочка платежа на 24 месяца, первоначальный взнос 50%.  Инфраструктура комплекса:  бассейн, до моря: 1.5 км, сауна игровая комната, охрана, видеонаблюдение 24/7, тропический сад, ландшафтный дизайн, хамам, зона, барбекю, тренажёрный зал, кинотеатр, генератор, теннисный корт, спортивные площадки, детская площадка, парковка, кафе, детский бассейн, газовое отопление, велопарковка. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Oniks
Жилой комплекс Oniks
Мерсин, Турция
от
€68,000
Площадь 65–73 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Oniks Residence - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, в 1 км от берега моря. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Комплекс будет построен на площади 4138 м² и состоит из 2 блоков. В каждом блоке 14 этажей, на каждом этаже в блоке А по 6 квартир, а в блоке В по 7 квартир. Инфраструктура комплекса: - Открытый бассейн; - Открытая парковка; - Открытая детская площадка; - Беседка; - Ландшафтный сад. Расстояния: - Море и пляж: 1 км. - Аэропорт: 40 км. - Расстояние до центра Мерсина: 15 км. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Многоквартирный жилой дом EMERALD TOMUK
Многоквартирный жилой дом EMERALD TOMUK
Мерсин, Турция
от
€60,000
Площадь 70–92 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Well Homes Gayrimenkul
НЕДВИЖИМОСТЬ ТУРЦИЯ / МЕРСИН Продаётся квартира Количество комнат: 2+1 / 1+1 Площадь: 2+1 - 92,4 м2 / 1+1 - 70,12 м2 Адрес: район Томюк Этаж: Один блок - 10 этажей Окончание строительства в июне 2023 Общая территория 2 194 м2 На этаже 5 квартир Закрытая территория Бассейн Открытая спортивная площадка Охрана 24/7 Видеонаблюдение Детская площадка Зона для барбекю Беседки для отдыха Лифт Генератор Автопаркинг Море 250 м Стоимость: 70,12 м2 от 60 000 92,4 м2 от 75 000 Предоплата - 50% Рассрочка на 10 месяцев. Цены необходимо уточнять у специалистов По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Kuzucu, Турция
от
€382,321
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты. Резиденция располагает большими садами и цитрусовыми рощами, бассейном и спортивными площадками, полем для мини-гольфа, парком для домашних животных, круглосуточной охраной, детской площадкой, кинотеатром, фитнес-центром. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в фешенебельном районе Мерсина, в 15 минутах от центра города. Торговый центр - 2,5 км Автомагистраль - 3 км Побережье - 3,5 км Гавань - 9 км
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Tarsus, Турция
от
€90,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая сад с фонтанами спутниковое ТВ, спортивные и игровые площадки, видеонаблюдение, охрану, беседки для отдыха. Квартиры готовы для сдачи в аренду. Во всех блоках все квартиры с тремя спальнями. Во всех блоках и на каждом этаже по 4 квартиры. Подходит под гражданство. Особенности квартир Другие удобства: видеодомофон, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур с гранитной столешницей, шкаф в прихожей, подвесной потолок из гипсокартона, на полу плитка, многослойный ламинат 10 мм, ластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле Расположение и объекты поблизости Расстояние до морской набережной (км): 22,6 Расстояние до пляжа(км): 22,6 Расстояние до трассы (км): 2
Жилой комплекс İLKEM EVİM
Жилой комплекс İLKEM EVİM
Мерсин, Турция
от
€120,000
Площадь 110 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Ilkem Evim - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, район Томюк. Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Детская игровая площадка; - Парковка; - Детский бассейн; - Беседки; - Охрана; - Видеонаблюдение. Расположение: - Море и пляж: 1 км - Аэропорт: 60 км. - Расстояние до центра Мерсина: 35 км. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Звоните или пишите, проконсультируем бесплатно, расскажем все о самых выгодных объектах!
Жилой комплекс PACIFIC
Жилой комплекс PACIFIC
Kalekoey, Турция
от
€179,774
Площадь 230 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI
ILKEM PACIFIC ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2023 Страна: Турция Провинция: Мерсин Город: Мерсин Район: Мезитли Микрорайон: Ени Махале Расстояние до моря: 1900 m Расстояние до пляжа: 2500 m Расстояние до трассы: 1100 m ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 1 Количество этажей: 20 Количество квартир в комплексе: 40 Все квартиры: 4+1 Количество квартир на этаже: 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ Квартира сдается с полной чистовой отделкой, частично меблирована и технически оснащена Отдельный лифт на каждую квартиру + 1 грузовой Центральная система отопления с возможностью использовать автономно Центральное спутниковое ТВ Видео домофон Пожарная сигнализация Тамбур при входе Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей и спальной комнате Межкомнатные двери Подвесной потолок из гипсокартона Окраска стен силиконовой водостойкой краской На полу плитка, многослойный ламинат, плинтуса Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом Металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками Отделка санузла керамической плиткой Шкафы и тумбы в санузле Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Площадь территории: 3205 m² Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Закрытая территория Открытая парковка Бассейн: взрослый и детский Спортивная площадки Детская площадка Беседки для отдыха Зона барбекю Генератор Основные характеристики квартиры 4+1 Брутто: 230,00 m² Нетто: 163,66 m² Количество санузлов: 3 Количество балконов: 4 Тамбур: 12,80 m² Прихожая: 19,60 m² Коридор: 5,25 m² Гостиная: 28,00 m² Кухня: 20,00 m² Детская комната 1: 10,70 m² Детская комната 2: 12,00 m² Спальная комната: 21,00 m² Хозяйский санузел в спальне: 4,10 m² Центральный санузел: 4,54 m² Гостевой санузел: 2,52 m² Балкон 1 в спальне: 4,15 m² Балкон 2 в кухне: 3,50 m² Балкон 3 в кухне: 15,15 m² Балкон 4 технический Стоимость: от 197 000 $/1 158$ за 1 m² полезной площади 🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ 🟢WhatsApp: https://wa.me/ 🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33 🟣Viber: https://viber.click/905385416639 📶Телефон + все мессенджеры: ▶️YouTube Live Канал: https://www.youtube.com/c/AlexStepane... ⏏️Telegram канал: t.me/turkeyrealestatealexstepanenko ⏹️Instagram: https://www.instagram.com/mersinregio... 🚻Facebook: https://www.facebook.com/Stepanenko33 📩E-mail: 🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com 🚹Alex
Жилой комплекс PANORAMA ICON
Жилой комплекс PANORAMA ICON
Toroslar, Турция
от
€67,529
Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартира в новом жилом комплексе, с развитой инфраструктурой. Квартиры спроектированы планировками 1+1. Включающие в себя полностью готовый дизайн и меблированные комнаты. Также есть гардеробная. В квартирах расположен балкон и терраса. В комплексе есть все потребности для комфортного проживания: бассейн, детская площадка, парковка, беседка, генератор. Вблизи от комплекса, в пешей доступности социальная инфраструктура: остановка, школа, детский сад, торговый центр, магазины, кафе, рестораны, отделения банка. Комплекс расположен вблизи от центра, в районе Тедже. Способ оплаты: Первоначальный взнос 50%; Беспроцентная рассрочка до окончания строительства. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€139,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море и горы. Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, игровой комнатой, кафе. Окончание строительства - март 2025 года. Удобства и оснащение в доме Стенные шкафы Кондиционеры Кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Гавань - 17 км Аэропорт - 103 км Торговый центр - 20 км
Многоквартирный жилой дом MARSHALL
Многоквартирный жилой дом MARSHALL
Elvanli, Турция
от
€54,000
Площадь 70 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Well Homes Gayrimenkul
РАССРОЧКА НА 22 МЕСЯЦА Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья! Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин «MARSHALL»! Новый комплекс класса комфорт в районе Томюк, в 550 метрах от Средиземного моря. Прекрасная локация для отдыха и постоянного проживания. Рядом пляж Арпачбахшиш 40 минут до центра города Мерсин ️ Планировки квартир: 1+1 (брутто 70м2/нетто 55м2) 2+1 (брутто 110 м2/нетто 88м2) 3+1 (брутто 140м2/нетто 116м2) Особенности проекта: Большая территория (26000м²) Комплекс состоит из пяти 12-ти этажных блоков Дизайнерское оформление квартир Открытая парковка Бассейн Аквапарк Хамам Сауна Фитнесс зал Синема зал Беседки для барбекю Открытая детская площадка Зоны отдыха Видеонаблюдение 24/7 Ландшафтный дизайн территории Охрана 24/7 Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Внутренний пожарный сигнализатор Полный генератор Система природного газа Внутренние особенности: Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Кухонная столешница из гранита Стальная входная дверь Стеклопакеты для окон ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Обшивка стен входного коридора Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Шпунтованный паркет 10 мм Стеклянные балконные перила В шаговой доступности сетевые магазины, кафе, пекарни- кондитерской, аптеки, автобусные остановки, автозаправочная станция, государственная больница, базар ️До пляжа 550 метров Стоимость: 1+1 от 54.000€ 2+1 от 78.000€ 3+1 от 99.000€ Срок сдачи: Июнь 2024г. Специальное предложение для клиентов Well Homes Gayrimenkul: • Цена от застройщика • Рассрочка 0% на 22 месяца • Первый взнос 50% • Сопровождение сделки • Постпродажный сервис Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие. По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия
Жилой комплекс MARSHAL
Жилой комплекс MARSHAL
Мерсин, Турция
от
€53,000
Площадь 70–110 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: ILKEM YAPI
ILKEM MARSHALL ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2024 Страна: Турция Провинция: Мерсин Город: Эрдемли Район: Томюк Расстояние до моря: 550 м Расстояние до пляжа: 550 м Расстояние до трассы: 300 м ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 5 (А▪️В▪️C▪️D▪️E) Количество этажей в каждом блоке: 12 Количество квартир к комплексе: 566 Количество квартир на этаже в блоке А: 8 Количество квартир на этаже в блоке В: 13 Количество квартир на этаже в блоке C: 8 Количество квартир на этаже в блоке D: 8 Количество квартир на этаже в блоке E: 14 Блок А: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 Блок В: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 ▪️ 3+1 Блок С: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 Блок D: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 Блок E: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 ▪️ 3+1 ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ Квартира сдается с полной чистовой отделкой, частично меблирована и технически оснащена Центральное спутниковое ТВ Видео домофон Пожарная сигнализация Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей Межкомнатные двери Подвесной потолок из гипсокартона Окраска стен силиконовой водостойкой краской На полу плитка, многослойный ламинат, плинтуса Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом Металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками Отделка санузла керамической плиткой Шкафы и тумбы в санузле Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Площадь территории: 26 000 m² Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Закрытая территория Открытая автопарковка Бассейн: открытый взрослый и детский. Закрытый взрослый Спортивные площадки Закрытый фитнес клуб Детские площадки Кинотеатр Беседки для отдыха Сауна, хамам, spa салон Зона барбекю Генератор Основные характеристики квартиры 1+1 Брутто: 70,00 m² Нетто: 55 00 m² Количество санузлов: 1 Количество балконов: 1 (совмещенный)Прихожая: 8,70 m² Кухня + Гостиная: 25,50 m² Спальная комната: 11,20 m² Санузел: 3,65 m² Балкон: 5,95 m² Основные характеристики квартиры 2+1 Брутто: 110,00 m² Нетто: 88 00 m² Количество санузлов: 2 Количество балконов: 2 Прихожая: 8,50 m² Кухня + Гостиная: 32,00 m² Спальная комната: 15,80 m² Детская комната: 13,60 m² Санузел 1: 3,90 m² Санузел 2: 3,95 m² Балкон 1: 2,80 m² Балкон 2: 7,45 m² Основные характеристики квартиры 3+1 Брутто: 140,00 m² Нетто: 116 00 m² Количество санузлов: 3 Количество балконов: 1 Прихожая: 6,85 m² Коридор: 2,85 m² Кухня + Гостиная: 38,80 m² Спальная комната: 16,50 m² Гардеробная: 2,80 Детская комната 1: 11,80 m² Детская комната 2: 12,15 m² Санузел 1: 2,50 m² Санузел 2: 3,40 m² Санузел 3: 3,85 m² Балкон: 14,50 m²  
Многоквартирный жилой дом PANORAMA PLUS
Многоквартирный жилой дом PANORAMA PLUS
Мерсин, Турция
от
€87,000
Площадь 99 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Realt Go
Застройщик: ILKEM YAPI
2350m2 общая площадь 1 блок, 91 квартира Квартиры 2+1  и 3+1 650 метров до моря  Начало строительства -  01.08.2022 Окончание строительства - 31.12.2023 Общие характеристики: Используются термостойкие блоки BIMS  Интеллектуальная лифтовая система Детектор пожара внутри здания Полный генератор Система газового отопления Особенности интерьера: Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафы для ванной комнаты Кухонные столешницы Стальная входная дверь Окна ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Сантехника 1 класса Ламинат 10 мм  Стеклянные балконные перегородки    Особенности социальной сферы: Открытый бассейн Открытая парковка Детская игровая площадка Зона барбекю и отдыха
Жилой комплекс TECE PANORAMA
Жилой комплекс TECE PANORAMA
Мерсин, Турция
от
€66,617
Площадь 70 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в современном жилом комплексе, расположенного в пригороде Мерсина, вблизи от Средиземного моря. Квартиры современными планировками: 11, 21. В квартире высокие потолки, панорамные окна, газовое отопление. Инфраструктура на территории комплекса включает: благоустроенная зеленая территория, открытый большой плавательный бассейн с горками, спа-зона с турецкой баней и хамамом, детский бассейн, зона барбекю, крытая и открытая парковка. Комплекс находится всего в 10 минутах ходьбы от Средиземного моря, в развитом районе, где есть все необходимые услуги: кафе, супермаркеты, пекарня, детские площадки и центры бытовых услуг. Оплата с первоначальным взносом 30%. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Многоквартирный жилой дом Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли
Многоквартирный жилой дом Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли
Мерсин, Турция
от
€59,000
Площадь 65–98 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Шикарный комплекс в районе Томюк с полукруглыми балконами по ценам с карандаша включает в себя: Квартиры 1+1 60-63 м2 от 59 000 евро  Открытый бассейн Открытая парковка Детская игровая площадка Беседка Зона барбекю Баскетбольная площадка Турецкая баня  Сауна Кино зал Фитнес зал Расстояние до моря: 500м Дата начала: 30.03.2023 Дата окончания: 30.04.2024
Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !
Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€65,000
Площадь 50–60 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 65.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДОМ ОТ АРЕНДЫ! г. Мерсин / г. Эрдемли район АЯШ Жилой комплекс 12 этажный Вид на море с 3 этажа 1+1 – 48 М2 полезная площадь – 1 этаж от 65.00 ЕВРО 2+1 – 84,69 М2 полезная площадь – 4 этаж 100.000 ЕВРО 1+1 – 78,42 М2 полезная площадь DUBLEKS – 12 этаж 90.000 ЕВРО Квартира включает: 1.Кухонный гарнитур 2.Мебель в ванной комнате 3.Система хранения 4.Столярные изделия 5.Подвесной потолок 6.Ламинат на полу 7.Керамическая плитка в санузлах и прихожей 8.Душевая кабина 9.Сантехника 10.Металлическая входная дверь 11.Оконные блоки 12.Подводка под кондиционер 13.Подводка под газ 14.Подводка под телевизор 15.Межкомнатные двери 16.Стеклянное ограждение балкона 17.Розетки Территория ЖК включает: 1.Взрослый и детский открытый бассейн 2.Детсая площадка 3.Беседки 4.Зоны барбекю 5.Парковое озеленение 6.Парковка 7.Помещение для управляющего 8.Два лифта 9.Автоматические двери на въезде 10.Генератор Пляж 100 метров Мигрос 300 метров Рестораны 200 метров Центр Мерсина 50 км Эрдемли 15 км Начало 15.02.2023 г. Конец стройки 01.07.2024 г.
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Sariyar, Турция
от
€53,841
Площадь 69 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: Özmen inşaat
Новостройка в Мерсине, Чешмели Новый комплекс в 300 метрах от моря Квартиры 1+1 Один блок Этажность 11 Площадь 1+1 69, 74 м2 брутто Вид на море и сады Окончание строительства - июль 2024 Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства Особенности квартир: Система отопления и природного газа (перспектива газификации района) Генератор Водо - и теплоизоляция крыш Видеодомофон Видео наблюдение Кухонные шкафы Шкафы для ванной комнаты Гранитная кухонная стола Окна ПВХ Импортированная краска на основе силиконовых Смесители в ванной комнате 1 -го класса Шкаф для душа 1 -го класса Паркет напольный 8 мм Металлические перила Предустановка кондиционирования воздуха Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Открытая парковка Детская игровая площадка Баскетбольное поле Беседка Область барбекю Хамам Сауна Фитнес Настольный теннис Инфрвструктура рядом: Набережная с освещением в темное время суток Рестораны, кафе, бары Магазины, супермаркеты Школа, Лицей, детский сад Банкоматы Аптеки, поликлиника, стоматология Пекарня Автобусные остановки
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€275,515
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ресторанами, кафе и барами, клубом верховой езды, 3 пляжными клубами, собственным пляжем, теннисным кортом, тренажерным залом и зоной для йоги, детской площадкой, спа-центром, крытым и открытым бассейнами, парковкой, супермаркетом. Окончание строительства - май 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центральном и живописном районе Мерсина.
Многоквартирный жилой дом Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли
Многоквартирный жилой дом Инвестиционный проект в Мерсине/ Эрдемли
Merdivenlikuyu, Турция
от
€50,000
Площадь 43–65 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Всего в 400 м от Средиземного моря! СТАРТ: 30.04.2023  1+1 От 48000 евро - 62м2 2+1 от 75000 евро – 89 м2 2 блока по 14 этажей •    Открытая парковка •    Бассейн •    Детская игровая площадка •    Беседки •    Турецкие бани •    Барбекю Находится в Kocahasanlıdadır, ЗАПАДНЕЕ ЭРДЕМЛИ На каждом этаже в блоке А по 7 квартир, в блоке Б по 14 квартир. Дата окончания: 30.04.2025 Первоначальный взнос 50%, возможна рассрочка на 18 месяцев.         Хотите больше информации, пишите!
Жилой комплекс ROYAL PREMIUM
Жилой комплекс ROYAL PREMIUM
Sariyar, Турция
от
€79,000
Площадь 70–94 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Realt Go
Застройщик: Emerald
Современный комплекс с квартирами 2+1 и 3+1 в районе Чешмели с инфраструктурой отеля! Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн, аквапарк Открытая парковка  Детская игровая площадка Беседки Баскетбольная площадка Беседки Футбольное поле Площадка для барбекю  сауна фитнес   Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в ванной комнате Стальная усиленная дверь Окна ПВХ Окраска стен акриловой краской Сантехническая арматура 1-го класса Душевая кабина 1-го класса   Начало строительства: 31.05.2023 Окончание строительства: 31.05.2025 Расстояние до моря: 200 метров Рассрочка беспроцентная до конца строительства при первом платеже 50%
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Erdemli, Турция
от
€68,000
Агентство: TRANIO
Проект состоит из 2 блоков, с двухкомнатными квартирами. Жилой комплекс с различными удобствами и зонами отдыха. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев. Расположение и объекты поблизости Находится в районе Эрдемли, 600 метров до моря.
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
Цена по запросу
Площадь 50–75 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Цена входа 36.500 евро Первый взнос 50 %, остальное в рассрочку беспроцентную на 12 месяцев. Цена квартиры 73.000 евро Успей зайти в проект, квартир осталось очень мало    1+1 общая площадь 65 М2 2+1 общая площадь 100 М2 Газифицированный, спокойный, тихий район Красивая набережная. Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные. Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка. Полы с подогревом Открытый бассейн Аквапарк Детский бассейн Детская площадка Открытая фитнес площадка Турецкая баня Сауна Фитнес-центр Зона для барбекю Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор До моря 600 метров
Жилой комплекс CONCEPT
Жилой комплекс CONCEPT
Мерсин, Турция
от
€63,879
Площадь 65–100 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! CONCEPT - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, в 10 км от центра города. Тедже – микрорайон Мезитли города Мерсин. Это очень популярный и быстроразвивающийся район, имеющий выход к морю и великолепнем пляжам, а также район, с хорошо развитой транспортной инфраструктурой, магазинами, кафе, ресторанами и другими социальными объектами. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Аквапарк; - Фитнес-зал; - Сауна/ Хамам; - Зона отдыха с беседками; - Детская площадка; - Парковка; - Охрана 7/24. Расстояния: - Море и пляж: 600 м. - Аэропорт: 50 км. - Центр Мерсина: 10 км. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс TOMUK PANORAMA
Жилой комплекс TOMUK PANORAMA
Мерсин, Турция
от
€67,529
Площадь 65 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры с видом на Средиземное море. Квартиры в новом закрытом жилом комплексе в районе Томюк. В 250 метрах от моря. Квартиры с планировкой 1+1, включают в себя один сан.узел и два балкона. Полный дизайнерский ремонт и мебель. С первоначальным взносом 50%. Также в квартирах установлены панорамные окна, откуда открывается потрясающий вид. Инфраструктура комплекса обеспечивает комфортное и постоянное проживание. На территории расположен аквапарк, детская площадка, зона барбекю, два бассейна, открытый паркинг, видеонаблюдение, сад с фруктовыми и экзотическими деревьями, фитнес-центр, кинотеатр. Рядом с комплексом доступна социальная инфраструктура и все необходимые заведения и магазины: Migros, Bim, Şok, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, остановка общественного транспорта, пляж. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Мерсин, Турция
от
€50,000
Площадь 49–65 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни! Квартира 1+1 – 50.000 ЕВРО – 65 М2 общая площадь, 50 М2 - жилая площадь. Квартиры 2+1 – 73.000 ЕВРО – 95 М2 общая площадь, 80 М2 - жилая площадь. ВСЕГО 150 КВАРТИР ПО 11 КВАРТИР 1+1,3 КВАРТИРЫ 2+1 НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ 10 ЭТАЖЕЙ РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 375 МЕТРОВ СКИДКА 5% ПРИ 100 % ОПЛАТЕ. 50% ПЕРВЫЙ ВЗНОС   ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ПРИРОДНОГО ГАЗА 2. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЛИФТА 4. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР 5. ВОДО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА КРЫШАХ 6. ВИДЕОДИАФОННАЯ СИСТЕМА 7. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР   ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА 1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ 2. ГАРДЕРОБ 3. ШКАФЫ В ВАННОЙ 4. ГРАНИТНЫЕ КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ 5. ОКНА П ПВХ 6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА 7. 1. КЛАССНАЯ САНТЕХНИКА 8. 1. КЛАССНАЯ ДУШЕВАЯ КАБИНА 9. ПАРКЕТ 8 ММ   НАРУЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН 2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА 3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 4. КАМЕЛИЯ 5. БАРБЕКЮ ДАТА НАЧАЛА:31.03.2023 года ДАТА КОНЧАНИЯ :31.05.2024 года
Многоквартирный жилой дом EMERALD SOLI
Многоквартирный жилой дом EMERALD SOLI
Mezitli, Турция
от
€104,000
Площадь 95 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Well Homes Gayrimenkul
НЕДВИЖИМОСТЬ ТУРЦИЯ / МЕРСИН Продаётся квартира Количество комнат: 2+1 Площадь: 94,5 м2 брутто / 68,5 м2 нетто Адрес: район Мезитли, Акдениз Этаж: А блок - 14 этажей / В блок - 11 этажей Окончание строительства в июнь 2023 года. На этаже 4 квартиры Закрытая территория Бассейн Охрана 24/7 Видеонаблюдение Детская площадка Зона для барбекю Беседки для отдыха Баскетбольная площадка Лифт Генератор Газифицирован Автопаркинг Море 800 м Стоимость: От 104 000 евро Первоначальный взнос - 50% Рассрочка на 10 месяцев. Цены необходимо уточнять у специалистов По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия
Многоквартирный жилой дом MB AZURE RESORT
Многоквартирный жилой дом MB AZURE RESORT
Мерсин, Турция
от
€94,200
Площадь 78–91 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Well Homes Gayrimenkul
Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья! Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин «MB AZURE RESORT»! Новый комплекс класса люкс в районе Тедже, в 50 метрах от Средиземного моря Прекрасная локация для отдыха и постоянного проживания: Soli Centre 8 км Mersin Marina 12 км 20 минут до центра города Мерсин ️ Комплекс состоит из трёх блоков Общая территория комплекса 16.000м2 ️ Планировки квартир: 1+1 (от 78м2 брутто/53м2 нетто до 87м2 брутто/68м2 нетто) 2+1 (от 91м2 брутто/62м2 нетто до 124м2 брутто/84м2 нетто) На площадке восемь квартир (2+1/2, 1+1/6) Дизайнерское оформление квартир ️ Экстерьерные характеристики: • централизованное отопление • централизованный подогрев воды • газифицированный комплекс • соответствие сейсмическим нормам • центральная спутниковая система • частная охрана (24 часа) • полностью оборудованный генератор • гидрофор • полностью автоматический лифт Социальные зоны: • ландшафтный дизайн закрытой территории • плавательный бассейн для взрослых и детей • развлекательная зона у бассейна • аквапарк • турецкая баня • сауна • крытый фитнесс центр • баскетбольная площадка • теннисный корт • караоке зал • комната PlayStation • кафетерий • парикмахерская • автостоянка открытого/закрытого типа • открытая спортивная площадка • прогулочные дорожки • детская игровая зона • беседки • зона отдыха с шезлонгами • площадка для барбекю Интерьерные характеристики: • инфраструктура для установки кондиционера и балкон для кондиционеров • видеодомофон • стальная входная дверь • специальный дизайн прихожей • напольное покрытие-ламинированный паркет 1-го класса • напольное покрытие для влажных помещений керамическая и гранитная плитка 1-го класса • столярные изделия (окна) из ПВХ (двойное стекло) • межкомнатные двери с покрытием специального дизайна • кухонные шкафы, специально спроектированные • гранитные столешницы • специально спроектированные модели подвесных потолков • шкаф для белья специальной конструкции • ванная комната Hilton, раковина, унитаз • душевая кабина • балконные перила из ламинированного стекла и квадратных поручней В шаговой доступности сетевые магазины, кафе, пекарни-кондитерские, аптеки, автобусные остановки, автозаправочная станция, государственная больница, базар. ️ До пляжа 50 метров Стоимость: 1+1 от 94.200€ 2+1 от 144.800€ При полной 100%-ой оплате предоставляется скидка 10% Срок сдачи: октябрь 2024г. Специальное предложение для клиентов Well Homes Gayrimenkul: • Цена от застройщика • Рассрочка 0% на 24 месяца • Первый взнос 50% • Сопровождение сделки • Постпродажный сервис Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие. По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия W/a:
Жилой комплекс Инвестиционный комплекс с люксовой инфраструкт
Жилой комплекс Инвестиционный комплекс с люксовой инфраструкт
Мерсин, Турция
от
€73,000
Площадь 48–135 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Рады Вам представить новую резиденцию со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние всего 150 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три шестнадцатиэтажных здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами. Дата начала строительства — 01.12.2022 Дата окончания строительства — 30.12.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 53 м2 Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 80 м2 Четырёхкомнатные квартиры 3+1, площадью 117 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Система природного газа Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Аквапарк Бар у бассейн Кафе/ресторан Кинотеатр Турецкая баня Сауна Фитнес-центр Теннисный корт Детская игровая площадка Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Прогулочные дорожки Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор   О районе: Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут. Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.
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