Новостройки в Измире, Турция

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Продажа новостроек в Измир

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Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Мачулищи, Беларусь
от
€659,521
Площадь 204 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге .................................................................. .7,3 км Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км Яшарский университет .................................. 5,5 км Международная больница Medicana ............... 500 м Ege City Частная больница ............................. 2.0 км Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км Парк культуры ............................. 2,0 км Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км Алакати Чесме .................................................. 55 минут Urla.................................................. ...............................40 мин Маниса ............................................................................................................................................................................................................................................................. Айдын .................................................. .........................55 мин Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Библиотека - игры - Мини кинотеатр - Офис - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   Проект состоит из 3 блоков из 843 квартир с различными вариантами планировки от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 79,1 м2 брутто   2 + 1 130,3 м2 брутто   3 + 1 204,5 - 278,9 м2 брутто 4 + 1 252,7 - 339,6 м2 брутто  
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Мачулищи, Беларусь
от
€250,281
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами, просторными балконами и видами на море и город. Резиденция располагает школой и спортивными площадками, парковкой и гаражом, зоной для занятий йогой и пилатесом, крытым и открытым бассейнами для взрослых и детей, кафе, и ресторанами детской площадкой, велосипедной и беговой дорожками, парком, садами и зонами отдыха. Окончание строительства - июль 2023 года. Расположение и объекты поблизости Ближайшая больница - 1,1 км Школа - 1,6 км Трамвайная остановка - 400 метров Станция метро - 1,9 км Причал - 1,9 км
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Мачулищи, Беларусь
от
€919,534
Площадь 279 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект Çeşme расположен недалеко от всемирно известных заливов Çeşme, пляжей и пристаней для яхт. Folkart Boyalık Çeşme - это место, где вы можете наслаждаться жизнью в полной мере.   Расстояние до : BOYALIK пляж ...... 300 м Марина АЛТИН ЮНУС ..... 1 км AQUA TOY CITY .... 2 км Бухта AYAYORGİ ..... 2 км Марина ЧЕМЕ ..... 3,5 км Пляж ILICA ...... 4 км Отель ШЕРАТОН ...... 4 км ALAÇATI рынок ...... 5 км PAŞALİMANI залив ...... 9 км Порт ALACATI ..... 9 км   Социальная инфраструктура: - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Крытая автостоянка - Пилатес центр, фитнес-центр, комната для йоги - Спа и сауна - Лобби и гостиный уголок - 24-часовая охрана - Система видеонаблюдения   Дополнительная инфраструктура: - Встроенные приборы - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Парковочное место на одну машину для квартир 1 + 1 - Два парковочных места для квартир 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров   Общественные услуги: - Интеллектуальная домашняя система с 10-дюймовым сенсорным экраном, IP-видео-домофоном у входов в резиденцию, а также у консьержа и обслуживания жилого комплекса. - Управление освещением, кондиционером и шторами, разработанное в соответствии с личными предпочтениями жителей - Пульт дистанционного управления системой комфорта и безопасности с использованием мобильных устройств - Передача данных на мобильные устройства с использованием почтовых услуг и push-уведомлений - Система управления кондиционером с технологией дистанционного управления - Удаленный мониторинг с помощью камер 3G через мобильные устройства, сенсорный экран и интерфейс телефонии - Folkart Boyalık Çeşme использует систему управления 4, поддерживающую IP, Wi-Fi, RF и KNX   Folkart Boyalık Çeşme состоит из 66 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 166,9 м2 брутто   2 + 1 171,3 м2 брутто   3 + 1 310,3 м2 брутто 4 + 1 316,3 м2 брутто  
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Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Мачулищи, Беларусь
от
€2,11 млн
Площадь 374–476 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2025
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Передай привет дню с ароматом лаванды... Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того, мы хотели бы отметить, что электрические зарядные устройства не забыты на стоянках. Социальные услуги: -Два профессиональных корта для тенниса Теннисный клуб, крытый и открытый бассейны Фитнес-центр -Пилатес Холл  Детские игровые площадки    -Лавандовый сад  - сауна Набор встроенной кухни -Генераторный набор Зимний сад с биоклиматической крышей -Половая система отопления 
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Мачулищи, Беларусь
от
€1,17 млн
Площадь 223 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
    Урла - это глобальное направление с его природой, сохранившейся исторической текстурой, береговой линией и людьми. Слушайте голос листьев, говорящих вам доброе утро. Почувствуйте, как солнце ударяет вас по лицу сквозь листья. Проект Urla - это не только сайт отдельно стоящих домов, но и мир, который добавляет комфорта естественной жизни, которую вы скучаете. Возвращение к природе - это общее желание каждого. Особенности проекта -Bocce Разные социальные мероприятия для всех возрастов. -Ботанический сад Природные пешеходные дорожки и ботанические тропы. -Теннисный суд Теннисный корт, где вы можете заниматься спортом с семьей и друзьями -Amphitheatre Особые уголки скрыты в природе. -Полу Отопление - Открытый - Крытый плавательный бассейн -24-часовая система безопасности камеры -Спа Центр -Хранить дом -Сауна
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir- Çiğli
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir- Çiğli
Мачулищи, Беларусь
от
€110,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Измир Регион Чигли Хармандалы 3 + 1 4 комнаты 3 спальни 1 салон 2 ванные комнаты 120 м2 5 этаж / 6-этажное здание Проводимый природный газ Открытая автостоянка Пожарная лестница Кладовые также предоставляются для каждой квартиры. Рядом с домом есть рынки, школы, автобусные остановки и многие другие.
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Мачулищи, Беларусь
от
€570,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызлыкой  Территория Жилого Комплекса 7500 м2  Проект состоит из 2 блоков, у каждого блока есть свой бассейн  Площадь Виллы: Брутто :120 м2 Нетто: 85 м2 1. Этаж: - Двор - Зал - Открытая кухня - Санузел  2. этаж:  -2 спальни - ванная - задний двор  лучшая техника для кухни от швейцарского бренда FRANKE Уникальное месторасположение в сочетании с первоклассным качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит Вам комфортный образ жизни и гарантирует надёжность Ваших вложений. В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.     
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Мачулищи, Беларусь
от
€211,639
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с большими балконами, панорамным видом и высокими потолками. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Резиденция располагает шестью бассейнами и водными горками, зонами отдыха, спа-центром, баскетбольной площадкой, детской игровой комнатой, парковкой, круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжем, в 3,5 км от кольцевой автодороги.
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Мачулищи, Беларусь
от
€812,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает кафе, спа-центром, фитнес-залом, подземной парковкой, бассейнами, детской площадкой, системой безопасности. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от причала для яхт, кафе и ресторанов. Причал Чешме - 2 км Пляж - 11 км Больница - 6 км Порт - 16 км
Вилла Dikili Villa Project
Вилла Dikili Villa Project
Мачулищи, Беларусь
от
€272,000
Площадь 120 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Измирский район Дикили до моря и пляжа 20 метров 120 м2 брутто 100 м2 нетто 3 + 1 дуплекс 3 спальни 1 салон с камином Ванная комната 1 Ванная комната 2 Камин в доме вид на море
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Мачулищи, Беларусь
от
€241,050
Площадь 120 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Алиага Шакранлар район г.Измир   3+1 триплекс 1 этаж: 1 салон с кухней 2 этаж: 2 спальни и ванная  3 этаж: 1 спальня и терраса  Общая площадь : 100 m2 Обьект будет сдан в июле 2023 года Рядом с морем пешком 1 минута Кафе, рестораны, пляж , школа серфинга и мн др  
Жилой комплекс Unique Project
Жилой комплекс Unique Project
Мачулищи, Беларусь
от
€351,000
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Сдаться 2024 -Апартаменты 3 + 1 и 4 + 1 -134 роскошных апартаментов и вилл на территории 15000м2 -GYM, Сауна, бассейн, пешеходные дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, игровые площадки, детский бассейн Ландшафтный дизайн по всему жилому комплексу Закрытая парковка для автомобилей В квартирах: кухонная мебель встроенный набор электрические жалюзи для окон и многое другое
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Мачулищи, Беларусь
от
€483,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в себе роскошь и комфорт и перенесет вашу жизнь на более высокие стандарты с каждой деталью, находится в Борнове, где расположены самые престижные торговые центры Измира. Проект, который имеет удачное расположение с его расположением в центре города, также расположен над всеми пунктами транспорта и соединения шоссе. Ценность региона продолжает расти день ото дня с такими важными учреждениями, как образовательные учреждения, медицинские центры, больницы и университеты. Ikon Tower, где вы будете наслаждаться жизнью с ее широкими балконами, архитектурой с высокими потолками и просторными жилыми помещениями, и там, где вы почувствуете привилегии пребывания в Измире с его уникальным видом на город, вы получите ценность для вашего жилого пространства с его социальными удобствами и местоположением. Есть 12.000 м ² закрытая парковка. В этой области предоставляются услуги камердинера и уборка автомобиля. Кроме того, для вашего 2-го автомобиля и гостевых автомобилей имеются открытые парковочные места. Безопасная и приятная жизнь для вас и вашей семьи с открытым бассейном / детским бассейном, фитнес-центром, студией йоги и тарелок, парной, сауной, детской игровой площадкой, просторным лобби и жилыми зонами, 8 лифтов, уборка, круглосуточная служба активной безопасности. предложения. Наша текущая квартира на продажу составляет 188 м2, нетто 174 м2 3 + 1 плюс квартира на 6 этаже. Высота потолка 3,30 метра. Он имеет 3 стороны и балкон с выходом из всех комнат с 3 сторон. Наша квартира продается как неиспользованная, совершенно новая мебель. 31-й этаж той же квартиры продается без мебели через Startkey Vizyon Gayrimenkul. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы увидеть нашу квартиру и назначить встречу..
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Мачулищи, Беларусь
от
€2,04 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает детской площадкой, бассейном, залом для мероприятий, хамамом, зоной барбекю, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, зелеными зонами, круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Колледж - 6 км Центр Урлы - 8 км Автомагистраль - 9 км Аэропорт - 40 км Чемше - 55 км
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Мачулищи, Беларусь
от
€593,677
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает кафе и рестораном, крытой парковкой, фитнес-центром, открытым бассейном и детским бассейном, детской площадкой, конференц-залом, сауной, парной и зоной для занятий йогой, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от аэропорта и автомагистрали. Больница - 500 метров Станция метро - 800 метров Паром - 2,7 км Аэропорт - 18 км Университет - 5 минут
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Мачулищи, Беларусь
от
€167,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 катли бинанин 1. каты. -4 ода -1 салон ве 3 ятак одасы -эбевейн ятак одасы баньосу -kiler -2 гениш балкон -Tüm pencereler parmaklıklıdır. -Otopark -Kapıcı -Ayrıca girişte güvenlik kameraları da bulunmaktadır. Конут комплексинде ешил алан
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Мачулищи, Беларусь
от
€1,18 млн
Площадь 170–298 м²
4 объекта 4
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вы с радостью будете говорить привет каждый день в Чешме. -Проект, который будет расположен в Чешме, будет иметь варианты вилл 3 + 1 и 5 + 1. -Каждая вилла имеет собственный открытый бассейн и открытую парковку.
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Мачулищи, Беларусь
от
€161,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Контакт для более точных деталей.
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Мачулищи, Беларусь
от
€300,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Прекрасный вид на природу и чистый воздух. -Наша вилла имеет 3 + 1 комнаты, 125 м2 нетто -Наша вилла имеет 2 этажа, ее фронт никогда не закроется, *В спальне есть ванная комната *Открытая кухня *2 км до кольцевой дороги *Оптимально 2 км *Аэропорт 10 км Пожалуйста, свяжитесь для получения дополнительной информации
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Мачулищи, Беларусь
от
€750,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на участке площадью 650 м2 с великолепным видом, в непосредственной близости от Фочакёя, Район Енибагарасы продается в конце июня. Материалы 1-го класса используются в домах нашей виллы с особым видом, веранда 50м2, закрытая парковка 50м2 с электрическими жалюзи, бассейн 50м2, ванная комната 3 шт, джакузи с кроватью и камином в гостиной с открытой кухней. Наша вилла находится на 75м2 этаже на участке 650м2. ландшафтный дизайн и автоматическое орошение. Это покрыто Фосастоном. Для получения более подробной информации и просмотра нашей виллы, пожалуйста, свяжитесь с нашим номером...
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Мачулищи, Беларусь
от
€871,137
Площадь 246 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Чешме - самый красивый полуостров на побережье Эгейского моря, его ценность растет с каждым днем. Проект расположен на мысе Фенер в центре Чешме, всего в нескольких минутах ходьбы от пристани для яхт, развлечений, кафе и ресторанов. Этот проект уникален по своей архитектуре и полностью отличается от остальных, он предлагает вам и вашим близким привилегированный уровень жизни.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Месме Марина ...... 2 км Бухта АЯ ЙОРГИ ..... 5 км Ататюркская образовательная и педагогическая больница .......... 6 км ALTIN YUNUS Марина ....... 7 км Отель ШЕРАТОН ...... 10 км Пляж ILICA ....... 11 км ALAÇATI рынок ...... 12 км PAŞALİMANI залив ...... 15 км Порт ALAÇATI Марина ..... 16 км   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   ОБЩИЕ УСЛУГИ - Профессиональное обслуживание жилого комплекса - Техническое и гигиеническое обслуживание бассейнов - Очистка и обслуживание общих зон - Услуги по уборке и обслуживанию пляжа   УСЛУГИ ПРИЕМКИ И КОНЦЕРЖА - Квартира ( 10:00 - 22:00 ) - Услуги бронирования ( рестораны, концерты, авиабилеты ) - Проснись позвони - Газета / доставка хлеба - вызвать скорую помощь ( врач, медсестра ) - автомойка - Прокат автомобилей, обслуживание в аэропорту, VIP-трансфер   ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ - Бесплатный Wi-Fi - Игровая комната - Пирс - Музыкальные передачи - американский бар* - Душевые и раздевалки   Проект состоит из 70 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 104 м2 брутто   2 + 1 144 м2 брутто   3 + 1 246 м2 брутто 4 + 1 460 м2 брутто  
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Мачулищи, Беларусь
от
€9,50 млн
Площадь 160–350 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными термальными водами, историческими памятниками, оживленной ночной жизнью и прекрасными пляжами один из самых популярных туристических регионов Измира. Районы Алачаты, Ылыджа и Урла занимают место среди самых важных курортов Чешме.   Чешме предлагает уникальные и незабываемые возможности для отдыха, местность Алачаты выходит на первый план благодаря популярным местам для виндсерфинга.   Алачаты один из самых важных городков Турции и с его ухоженными каменными домами, очаровательными бутик-отелями, переполняющими улицы ресторанами и развлекательными заведениями, бухтами и пляжами, каждый из которых красивее другого, представляет собой роскошный курорт на побережье Эгейского моря.   Одна из деревень городка Чешме и сегодня известная как Ылдыр древний город Эрифры — это тихая рыбацкая деревня с впечатляющим древним театром на холме с видом на море и с самыми красочными закатами в Егейской области и с запахом мастичных и оливковых  деревьев.   Предлагаю Вам приобрести недвижимость в Жилом комплексе вилл со своим пляжем. До моря всего 300 метра. Вид на море, Красивый вид из окна, Готовность к проживанию, Балкон, Терраса, Личный сад, Личный бассейн, общий бассейн, встроенные шкафы. Подходит под ВНЖ или ГРАЖДАНСТВО. Наше агенство Полностью помогает вам сдать дом в аренду, или обосноваться, сопровождаем от встречи в аэропорту до выбора и покупки мебели, оформления документов и тд. В наличии имеются 6 виллы. Все виллы отдельные и имеют окна и балконы с 4 х сторон. 4 виллы с личными бассейнами 32 м2,  а 2 без личного бассейна но с выходом к большому общему 270м2 и детский бассейн. Площадь участков 300 м2, площадь домов 140 м2. В домах одинаковая планировка по 3 спальни со встроенными шкафами, зал и кухня с выходом на бассейн и на участок. Охраняемая территория ночью и днем. Видео наблюдение 7/24. До аэропорта 50 км До Алачаты 15 км До Чешме 25 км
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Мачулищи, Беларусь
от
€2,12 млн
Агентство: TRANIO
В жилом комплексе 73 отдельных вилл в коммьюнити с различными удобствами. Озеленение - важная часть проекта, предусмотрено 85% зеленого пространства для каждой виллы. Кроме того, проект может похвастаться уникальной смотровой площадкой, с которой открывается панорамный вид на весь город. Каждая вилла располагает 5-7 спальнями, собственным бассейном площадью 32 м2, а общий бассейн - идеальное место для общения. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: студии пилатеса и йоги, 2 теннисных корта, пешеходные дорожки, круглосуточная охрана, сауна, система умного дома, комната для конференций, кафе. Расположение и объекты поблизости Находится в живописном районе Урла, всего в нескольких минутах ходьбы от Эгейского моря и в получасе езды от города Измир. Благодаря своей потрясающей природной красоте и богатой истории, Урла стала одним из самых востребованных направлений в Турции. Расстояние до ближайших мест: Автобусная остановка Yeşil Urla - 1,8 км. Автобусная остановка Aygün - 2,3 км Торговый центр Urla Merkez/ Urla Meydan - 4 км Торговый центр Bamboo Urla - 4 км Автобусная остановка Urla - 4.3 км Семейный медицинский центр Урлы №1 - 2.5 км Государственная больница Урлы - 7 км
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Мачулищи, Беларусь
от
€309,369
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, сауной, парной и турецкой баней. Окончание строительства - август 2023 года. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится рядом с остановками общественного транспорта, бизнес-центрами, образовательными и медицинскими учреждениями, в 2 минутах от автомагистрали.
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Мачулищи, Беларусь
от
€332,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море и просторными террасами. Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и парной, кафе, рестораном и витаминным баром, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, круглосуточной охраной, ухоженными зелеными зонами. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с основными достопримечательностями Измира, в двух шагах от магазинов и всей необходимой инфраструктуры.
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Мачулищи, Беларусь
от
€241,794
Площадь 130–145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
В месте Нарлидере вы окажетесь в лесах Балчовы и поверните лицо к знаменитому виду залива Измир. Одной из сторон будет торговый центр İstinye Park и Agora, а другой - популярные курорты Эгейского моря, такие как Сеферихисар, Урла и Чешме. Короче говоря, он намеревается окружить вас счастьем силой, которую он получает от своего местоположения и социальных приключений проекта.   Проект Narlıdere расположен на 11 акрах земли, 5 тысяч квадратных метров ландшафтной площади, и имеет социальные объекты, такие как крытая и открытая парковка, крытый и открытый бассейны, фитнес-центр, турецкая баня, сауна, баскетбольная площадка, теннисный корт и детские игровые площадки. И проект также близок к Экономическому университету. 
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Мачулищи, Беларусь
от
€179,094
Площадь 84–212 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? Вы увидите столичную жизнь с совершенно другого взгляда в этом проекте, где вы сможете насладиться синим цветом в полной мере с его домами и офисами, прилегающими к морю, и где качество соответствует элегантности. В проекте, который расположен в привилегированном месте, план макета, его специальное местоположение и условия окружающей среды были разработаны путем тщательного изучения. Проект состоит из 235 независимых секций. В проекте 54 1 + 1 резиденции и 36 2 + 1 резиденции; Есть 136 офисов и 9 уличных магазинов, 74 из которых 1 + 1, 42 - 2 + 1, а 20 - 3 + 1. Объединяя бизнес и повседневную жизнь, Velux привносит энергию города в ваше жизненное пространство. Станция метро: 300м Избан: 800м Форум Bornova Mall: 4,5 км Алсанчак: 4 км Университет Эге: 6 км Каршияка: 7 км Аэропорт: 20 км
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Мачулищи, Беларусь
Цена по запросу
Площадь 73–233 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ Измира на берегу Эгейского моря! Проект состоит из 4 корпусов, и включает более 1000 квартир с видом на Измирский залив, а также коммерческие помещения. Площадь квартир: 56 - 234 M2. Планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 На территории: открытый/крытый/детский бассейны, детские площадки, прогулочные дорожки, открытые спортивные площадки, школа, магазины, кафе, террасы для загара, футбольное поле, баскетбольная площадка, скейт-парк, теннисный корт и мн др Расположение: Измир, Конак центральный престижный район города, деловой и культурный центр Измира, с отличной транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Рядом: метро, стадион, парк, набережная, государственная больница, трамвайная станция, культурный центр, парк, университет, школы. Расстояния: Частная больница Гази: 1,1 км Медицинская больница Измира: 2,8 км Частная средняя школа Святого Иосифа в Измире: 1,6KM Аэропорт Аднан Мендерес 20 км Средняя школа Намика Кемаля: 1,9 км Эгейский университет: 1,9 км На территории ЖК также строиться государственная школа. Трамвайная остановка стадиона “Алсанджак”: 400 м Станция Алсанджак: 1,2 км Проект предлагает различные варианты квартир, варьирующиеся от 2 + 1 до 4 + 1 типов, которые могут удовлетворить потребности каждой современной семьи
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Мачулищи, Беларусь
от
€1,33 млн
Площадь 155 м²
1 объект 1
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х этажных дома с водой и электричеством, небольшой одноэтажный дом, склад и крытая крыша животных, а также хозяйственные постройки на земле. Наша ферма 140 м2 и имеет 2 спальни, 1 гостиную и открытую кухню, 2 ванные комнаты. Он имеет 3 кондиционера, один холодильник, стиральную и посудомоечную машины, водонагреватель, плиту и духовку. Наш фермерский дом продается с мебелью и бытовыми товарами. Система безопасности камеры также доступна. На нашей ферме, которая окружена оливковыми и сосновыми деревьями, вокруг нее живут соседи, а в регионе продолжают строиться виллы и бунгало. Наша земля состоит из 3 отдельных названий документов ( 6667 м2 + 3618 м2 + 20218 м2 ) в общей сложности 30503 м2 и полностью окружена проволочным забором. В нем есть оливковые, вишневые, ореховые, фруктовые деревья и сосновый лес. Есть пешеходная дорожка и автомобильная дорожка. Частичный обмен возможен. -------------------------------------------------- ---------------------------------------- Кемальпаша Орен Яка تقع مزرعتنا في منطقة  يوجد منزلين منفصلين من طابقين مزودان بالماء والكهرباء UR ومنزل صغير من طابق واحد URومستودع وسقف. تبلغ مساحة مزرعتنا 140 متردا مربعنا وتحتوي على غرفتي نوم وغرفة معيشة ومطبخ مفتوحمامين. بها 3 مكيفات وثلاجة وغسالة صحون وسخان مياه وموقد ورن. مزرعتنا معروضة للبيع بالأثاث والسلع البيضاء. يتوفر أيضدا نظام أمان لكاميرا. مزرعتنا ، المحاطة بأشجار الزيتون والصنوبر UR بها جيران يعيشون حولها ، ويستمر بناء الفيلات والناغل في المنطقة. تكون أرضنا من 3 سندات صكوك منفصلة ( 6667 م 2 + 3618 م 2 + 20218 م 2 ) بإجمنالي. هناك الزيتون والكرز والجوز وأشجار الفاكهة وغابات الصنوبر فيه. يوجد مسار للمشي ومسار لمركبة. التبادل الجزئي ممكن.   Detaylar için lütfen iletişime geçiniz. Свяжитесь для получения более подробной информации. .اتصل لحصول على مزيد من التفاصيل
Многоквартирный жилой дом Karşıyaka Apartment
Многоквартирный жилой дом Karşıyaka Apartment
Мачулищи, Беларусь
от
€80,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Карсияка Орнеккой район Первый этаж Квартира 3 + 1 3 спальни 1 зал 1 ванная комната с душем 2 балкона кладовая Все номера солнечные В доме есть природный газ, но квартира не связана. Вокруг дома и на стоянке 7/24 камеры, Территория дома убирается 1-2 раза в неделю Ежемесячная плата за уборку 100 тл Железные прутья на окнах Расположение дома идеальное, рядом со школами, большим спортивным комплексом Arkas, очень тихой чистой зоной со всей инфраструктурой. Остановись рядом. Квартира пуста, вы можете немедленно переехать или сдать ее в аренду.
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Мачулищи, Беларусь
от
€250,000
Площадь 140 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она под ключ. Он находится очень близко к площади, пляжу, кафе, пешеходной зоне и детскому парку и находится на оживленной дороге. Природный газ, система напольного отопления, оборудованная кухня, ванная комната Hilton и все продукты первого качества. Он также может быть спроектирован в соответствии с графиками по запросу следующим образом. Он имеет сад 3 + 1, ванную комнату и террасу. 1 этаж: гостиная и кухня, 2 этаж: 2 комнаты, ванная комната, туалет, 3-й этаж: спальня, ванная комната и большая терраса с видом на море. У нас есть 2 виллы, обе они видят море с террасы и 2-го этажа, они одинаковы. У этого есть сад и отдельный вход. Пожалуйста, свяжитесь для получения более подробной информации...
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Мачулищи, Беларусь
от
€427,111
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Резиденция располагает зелеными зонами, зонами отдыха, крытыми и открытыми бассейнами, кафе, фитнес-центром, спа, кинотеатром, детскими площадками, конференц-залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с остановками общественного транспорта и больницей, в 720 метрах от моря.
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Мачулищи, Беларусь
от
€943,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парковкой, бассейнами, садами, детскими площадками, фитнес-центром, спа. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школой, детским садом, супермаркетом, больницей. Пляж - 300 метров Больница - 6 км Порт - 9 км
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Мачулищи, Беларусь
от
€2,30 млн
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Все двери на вилле откроются к морю Вилла на Аясаранде насыщена Эгейской душой. Вилла состоит из 3 этажей. Перед виллой есть частный бассейн, а за бассейном есть прямой доступ к пляжу и морю. Из окон открывается вид на Эгейское море и греческий остров Хиос. 1 этаж • бассейн • 2 террасы • салон • внутренний дворик • кухня • гардеробная • ванная 2 этаж • салон • 3 спальни • 3 ванные комнаты • гардеробная • 2 балкона 3 этаж • салон • гостевая спальня • ванная • тренажерный зал • комната для хобби • прачечная
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Мачулищи, Беларусь
от
€287,532
Площадь 83–337 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге .................................................................. .7,3 км Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км Яшарский университет .................................. 5,5 км Международная больница Medicana ............... 500 м Ege City Частная больница ............................. 2.0 км Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км Парк культуры ............................. 2,0 км Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км Алакати Чесме .................................................. 55 минут Urla.................................................. ...............................40 мин Маниса ............................................................................................................................................................................................................................................................. Айдын .................................................. .........................55 мин Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Библиотека - игры - Офис - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   Folkart Nova состоит из 1 блока из 174 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1. Все квартиры имеют вид на залив.   Квартира отснятая 1 + 1 83 м2 брутто   2 + 1 164 м2 брутто   3 + 1 214 – 337 м2 брутто 4 + 1 280 м2 брутто  
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Мачулищи, Беларусь
от
€632,887
Площадь 156–313 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Все у вас под рукой в Измире; транспортные сети, торговые центры, удивительное жилое пространство... Социальные сферы жизни: Открытый бассейн и детский бассейн Фитнес, Зал Пилатес и Терраса Йоги Детская игровая площадка -Workstation Сауна и парная -Лобби и зоны отдыха -24-часовая система безопасности камеры -24/7 Безопасность -Парковка Гараж - Приемная служба -Встреча   РАССТОЯНИЯ -Медикана Международная Больница -Ясарский университет Университетская больница Эге -Докуз Эйлул университет Аэропорт Аднан Мендерес Станция метро Хилал Оборудование -Встроенный в -Отопление и охлаждение системой Vrv -Немноголовая система отопления -Smart Home с системой автоматизации -Генератор для общих зон Система автоматизации -Разработано с инфраструктурой KNX, IOT ( Интернет вещей ) совместимая система умного дома -Система и система с сенсорной панелью автоматизации на входах в квартиру управления мобильными приложениями -Общие системы безопасности: управление отключением электричества и воды, пожаротушение и работа, интегрированные с системой автоматизации от аварийных ситуаций затопления -Центральная система вызова лифта -Освещение, кондиционер, контроль штор -Sip-система IP-домофонов ( прием с облачной операционной системой ) звонки на мобильные телефоны, когда владельца квартиры нет дома. видеозвонок с вашего телефона ) 1 год бесплатной подписки -Совместимость с умными помощниками, такими как Siri, Alexa и Google Home T-hanks для интеграции IFTTT, совместимых бытовой техники, осветительных приборов и интеллектуальных роботов для очистки, много подключенных к Интернету возможностей для управления объектом из интеллектуальных домашних систем -Консьерж-система, совместимая с мобильными приложениями нового поколения ( общего пользования бронирование с мобильных телефонов, управление уведомление об объявлениях ) -Безопасная для умной домашней системы с мобильными устройствами из любой точки мира доступ к объекту -Электронная почта и услуги Push-уведомлений для мобильных устройств пользователей передача информации
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir Torbalı
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir Torbalı
Мачулищи, Беларусь
от
€89,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Представляю вашему вниманию квартиры в развивающемся районе Измира Торбала. Особенности расположения объекта: • Центр города Конак 30 км • Газимир 15 км • Оптимальный торговый центр 20 км • Газимирская государственная больница 18 км • Государственная больница Торбала 16 км • Здание суда Торбали 14 км • Аэропорт Измира Аднана Мендереса 12 км • Эгейская свободная экономическая зона 20 км • Вход на шоссе Измир-Айдын 10 км • Избанский городской поезд 2 км • Кусадаси 50 км • Чесме Алакати 95 км Особенности территории: • детская площадка • пейзажи • пешеходные дорожки • стильный дизайн • парковка • уборщик • 2 лифта • 2 входа в здание Комплекс состоит из 3 блоков. Расположение рядом с главной дорогой. Особенности квартиры: • 3 + 1 • 4 этаж • 124 м ² • Отопительный газ • Восстановленный • 2 ванные комнаты / туалеты • Видеодомофон При желании его можно купить с мебелью и техникой. Цена договорная. Квартиры подходят для вида на жительство.
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Мачулищи, Беларусь
от
€313,912
Агентство: TRANIO
Проект в Измире, основном городе у Эгейского побережья Турции, представляет собой современный комплекс из 3 зданий. Расположен на первой береговой линии в спокойном районе центра города. В жилых зданиях этого комплекса насчитывается 469 квартир с просторными террасами. Третье здание - часть международной сети отелей Marriott. В проекте есть апартаменты с 1, 2, 4 спальнями. Из окон - виды на город и Измирский залив. Парковочное место входит в стоимость жилья. Также проект включает все необходимые современные удобства премиум-класса для проживания. Здесь есть открытый и закрытый бассейны, зелёные парки, фитнес-центр, сауны, детские площадки, кафе и рестораны. Подходит под гражданство. Особенности квартир В всех апартаментах есть холл, гостиная, кухня, 1, 2, 4 спальни, 1-2 ванные комнаты, 1-2 балкона. В некоторых апартаментах есть кабинет, прачечная, гардеробная. Расположение и объекты поблизости Измир - город в Турции, который считается самым современным. Он является крупным промышленным центром и городом университетов, где есть небоскрёбы, современные торговые центры, парки и широкие набережные. Средиземноморская природа добавляет региону живописности и красок. Всего в получасе езды от Измира - такие популярные турецкие курорты, как Чешме и Алачаты. Эти места привлекают туристов своими песчаными пляжами и чистой изумрудной водой. Там есть современные пляжные клубы, пристань для яхт, исторические улицы, рестораны и живописные винодельни.
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