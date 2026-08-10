  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Измир

Новостройки в Измире, Турция

;
Konak
23
Чешме
16
Борнова
4
Урла
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
$695,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге ...................…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Чешме, Турция
от
$1,33 млн
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает кафе, спа-центром, фитнес-залом, подземной парковкой, бассейнами, детской площадкой, системой безопасности. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от причала для яхт, кафе и ресторано…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$1,32 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
TekceTekce
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$686,727
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$448,431
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Показать все Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Чандарлы, Турция
от
$71,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Эксклюзивная инвестиционная возможность с доступом на частный пляжГде современная архитектура встречает бесконечный синий цветИспытайте жизнь, определенную спокойствием, элегантностью и захватывающей дух природой в Infinity Çandarlı. Расположенный на мирных берегах района Чандарлы в Измире, …
Агентство
Keller Williams
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Keller Williams
Языки общения
English, Türkçe
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$376,775
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Борнова, Турция
от
$186,035
В этой резиденции вы почувствуете себя особенным благодаря своим люкс-сюит номерам, которые поддерживают дух Radisson Red. Особенности: Ресторан Фитнес-центр Бар на крыше Бассейн Зал для совещаний Лобби и кафе Консьерж-сервис Услуги носильщика и обслуживания номеров Расположение и объекты…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$1,37 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Борнова, Турция
от
$208,606
Резиденция располагает двумя бассейнами, ухоженной зеленой зоной, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1 минута Университет - 1 минута Кольцевая дорога - 2 минуты Конак - 10 минут Аэропорт - 25 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$1,98 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Чешме, Турция
от
$1,35 млн
Варианты отделки С отделкой
Цена от 1.155.000 EUR Продаются роскошные, брендированные апартаменты и виллы с видом на море в Чешме на первой линии, с собственным пляжем и концепцией отеля и СПА в районе Илиджа. Апартаменты и виллы являются частью комплекса Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel на прибрежном участке …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Чешме, Турция
от
$1,33 млн
Резиденция располагает парковкой, бассейнами, садами, детскими площадками, фитнес-центром, спа. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школой, детским садом, супермаркетом, больницей. Пляж - 300 метров Больница - 6 км Порт - 9 км
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$301,951
Резиденция располагает бассейнами и охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Кольцевая дорога - 700 метров Станция метро - 4 км Университет - 4 км Аэропорт - 30 км
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$510,915
Предлагаются квартиры с видом на море и просторными террасами. Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и парной, кафе, рестораном и витаминным баром, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, круглосуточной охраной, ухоженными зелеными зонами. Расположение и объекты поблизости …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Менёмен, Турция
от
$246,611
Предлагаются просторные апартаменты с большими балконами, панорамным видом и высокими потолками. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Резиденция располагает шестью бассейнами и водными горками, зонами отдыха, спа-центром, баскетбольной площадкой, детской игровой комнатой, парковкой, кр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Показать все Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Konak, Турция
от
$314,616
Сочетая воедино все краски жилой, деловой, культурной, спортивной, развлекательной и торговой жизни, проект расположен в новом центре Измира, одного из самых быстро развивающихся городов мира, с уникальным расположением, которое станет центром торговли и культуры. Центр города, морское побер…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый охраняемый жилой комплекс в Измире, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый жилой комплекс в Измире, Турция
Konak, Турция
от
$250,326
Резиденция состоит из квартир и офисов и располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - февраль 2026 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре района Байраклы, в 5 минутах ходьбы от здания суда, рестора…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$716,283
Резиденция располагает кафе и рестораном, крытой парковкой, фитнес-центром, открытым бассейном и детским бассейном, детской площадкой, конференц-залом, сауной, парной и зоной для занятий йогой, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$316,358
Жилой комплекс представляет собой 50-этажное здание высотой 173 метра, включающее различные апартаменты с 1-4 спальнями. От знакового архитектурного понимания жилых помещений, от качества используемых материалов до элегантных деталей, отражающих тщательность разработки комплекса, все это обе…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Чешме, Турция
от
$927,198
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Квартиры с панорамным видом на море в комплексе в Чешме, Измир Чешме, расположенный в западной части Турции, известен как популярное место для отдыха, славящееся своим чистым воздухом и пляжами, удостоенными голубого флага. Благодаря своей природной красоте, многочисленным ресторанам, уникал…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$463,595
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Резиденция располагает зелеными зонами, зонами отдыха, крытыми и открытыми бассейнами, кафе, фитнес-центром, спа, кинотеатром, детскими площадками, конференц-залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с остановками…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Konak, Турция
от
$328,296
Проект в Измире, основном городе у Эгейского побережья Турции, представляет собой современный комплекс из 3 зданий. Расположен на первой береговой линии в спокойном районе центра города. В жилых зданиях этого комплекса насчитывается 469 квартир с просторными террасами. Третье здание - часть …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Менёмен, Турция
от
$360,491
Предлагаются квартиры с балконами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, сауной, парной и турецкой баней. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится рядом с остановками общественного транспорта, бизнес-центрами, образовательными и медицинскими учрежд…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$295,444
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает тренажерным залом и бассейном. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города, в 300 метрах от станции метро, в 4 км от порта, в 6 км от университета…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Чешме, Турция
от
$673,802
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Квартиры с панорамным видом на море в комплексе в Чешме, Измир Чешме, расположенный в западной части Турции, известен как популярное место для отдыха, славящееся своим чистым воздухом и пляжами, удостоенными голубого флага. Благодаря своей природной красоте, многочисленным ресторанам, уникал…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Konak, Турция
от
$428,620
Предлагаются квартиры с парковочными местами, просторными балконами и видами на море и город. Резиденция располагает школой и спортивными площадками, парковкой и гаражом, зоной для занятий йогой и пилатесом, крытым и открытым бассейнами для взрослых и детей, кафе, и ресторанами детской площа…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Чешме, Турция
от
$603,455
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Квартиры у моря в Чешме с развитой инфраструктурой Чешме — престижный курорт на западе Измира, известный своими чистыми пляжами с Голубым флагом, свежим воздухом и живописной природой. Здесь вы найдете знаменитые рестораны, уникальную эгейскую кухню, пристань для яхт, уютные улочки с историч…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Урла, Турция
от
$2,22 млн
В жилом комплексе 73 отдельных вилл в коммьюнити с различными удобствами. Озеленение - важная часть проекта, предусмотрено 85% зеленого пространства для каждой виллы. Кроме того, проект может похвастаться уникальной смотровой площадкой, с которой открывается панорамный вид на весь город. Каж…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Чешме, Турция
от
$2,04 млн
Проект состоит из 77 отдельных комфортабельных вилл и 45 апартаментов с различными планировками. Каждая вилла имеет бассейн 35 м2 и сад. Особенности проекта: парк спортивные площадки зеленые зоны тренажерный зал открытый бассейн клуб зона для мероприятий зоны отдыха детская площадка беговые…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$277,466
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$641,982
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой линии у моря
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Урла, Турция
от
$2,38 млн
Резиденция располагает детской площадкой, бассейном, залом для мероприятий, хамамом, зоной барбекю, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, зелеными зонами, круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Полы с подогревом Расположение и объект…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$273,913
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$821,992
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Чешме, Турция
от
$408,492
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Квартиры у моря в Чешме с развитой инфраструктурой Чешме — престижный курорт на западе Измира, известный своими чистыми пляжами с Голубым флагом, свежим воздухом и живописной природой. Здесь вы найдете знаменитые рестораны, уникальную эгейскую кухню, пристань для яхт, уютные улочки с историч…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$196,219
Проект состоит из двух 4-этажных зданий с 121 квартирой с 1-2 спальнями. Особенности: открытый бассейн ландшафтные зоны круглосуточная охрана крытая и открытая парковка Окончание строительства - октябрь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Проект расположен в окружении парков и пы…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Чешме, Турция
от
$812,343
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Квартиры у моря в Чешме с развитой инфраструктурой Чешме — престижный курорт на западе Измира, известный своими чистыми пляжами с Голубым флагом, свежим воздухом и живописной природой. Здесь вы найдете знаменитые рестораны, уникальную эгейскую кухню, пристань для яхт, уютные улочки с историч…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Показать все Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Naldoken Mahallesi, Турция
от
$152,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Хотите получать пассивный доход в долларах без хлопот? Ваш шанс — апартаменты TRYP by Wyndham в Измире! Став владельцем отельного номера в Турции, Вам не нужно ничего делать, всё за Вас делает мировой бренд Wyndham Hotels. Вы просто получаете доход — каждый месяц, в долларах, на карту. …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Чешме, Турция
от
$801,182
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Квартиры с панорамным видом на море в комплексе в Чешме, Измир Чешме, расположенный в западной части Турции, известен как популярное место для отдыха, славящееся своим чистым воздухом и пляжами, удостоенными голубого флага. Благодаря своей природной красоте, многочисленным ресторанам, уникал…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Менёмен, Турция
от
$176,609
Год сдачи 2023
Контакт для более точных деталей.
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Турция
от
$327,187
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Прекрасный вид на природу и чистый воздух. -Наша вилла имеет 3 + 1 комнаты, 125 м2 нетто -Наша вилла имеет 2 этажа, ее фронт никогда не закроется, *В спальне есть ванная комната *Открытая кухня *2 км до кольцевой дороги *Оптимально 2 км *Аэропорт 10 км Пожалуйста, свяжитесь для получения доп…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Чешме, Турция
от
$1,29 млн
Вы с радостью будете говорить привет каждый день в Чешме. -Проект, который будет расположен в Чешме, будет иметь варианты вилл 3 + 1 и 5 + 1. -Каждая вилла имеет собственный открытый бассейн и открытую парковку.
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Чешме, Турция
от
$2,52 млн
Год сдачи 2024
Все двери на вилле откроются к морю Вилла на Аясаранде насыщена Эгейской душой. Вилла состоит из 3 этажей. Перед виллой есть частный бассейн, а за бассейном есть прямой доступ к пляжу и морю. Из окон открывается вид на Эгейское море и греческий остров Хиос. 1 этаж • бассейн • 2 террасы • сал…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Показать все Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Чешме, Турция
от
$608,846
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызлыкой  Территория Жилого Комплекса 7500 м2  Проект состоит из 2 блоков, у каждого блока есть свой бассейн  Площадь Виллы: Брутто :120 м2 Нетто: 85 м2 1. Этаж: - Двор - Зал - Открытая кухня - Санузел  2. эта…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Dikili Villa Project
Вилла Dikili Villa Project
Вилла Dikili Villa Project
Вилла Dikili Villa Project
Дикили, Турция
от
$296,688
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Измирский район Дикили до моря и пляжа 20 метров 120 м2 брутто 100 м2 нетто 3 + 1 дуплекс 3 спальни 1 салон с камином Ванная комната 1 Ванная комната 2 Камин в доме вид на море
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Чешме, Турция
от
$969,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Проект Çeşme расположен недалеко от всемирно известных заливов Çeşme, пляжей и пристаней для яхт. Folkart Boyalık Çeşme - это место, где вы можете наслаждаться жизнью в полной мере.   Расстояние до : BOYALIK пляж ...... 300 м Марина АЛТИН ЮНУС ..... 1 км AQUA TOY CITY .... 2 к…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Алиага, Турция
от
$272,655
Год сдачи 2023
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она под ключ. Он находится очень близко к площади, пляжу, кафе, пешеходной зоне и детскому парку и находится на оживленной дороге. Природный газ, система напольного отопления, оборудованная кухня, ванная …
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Жилой комплекс Unique Project
Жилой комплекс Unique Project
Жилой комплекс Unique Project
Жилой комплекс Unique Project
Жилой комплекс Unique Project
Жилой комплекс Unique Project
Catalca Mahallesi, Турция
от
$385,029
Год сдачи 2024
Сдаться 2024 -Апартаменты 3 + 1 и 4 + 1 -134 роскошных апартаментов и вилл на территории 15000м2 -GYM, Сауна, бассейн, пешеходные дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, игровые площадки, детский бассейн Ландшафтный дизайн по всему жилому комплексу Закрытая парковка для автомоби…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Чешме, Турция
от
$918,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Чешме - самый красивый полуостров на побережье Эгейского моря, его ценность растет с каждым днем. Проект расположен на мысе Фенер в центре Чешме, всего в нескольких минутах ходьбы от пристани для яхт, развлечений, кафе и ресторанов. Этот проект уникален по своей архитектуре и полностью отлич…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Турция
от
$303,000
Год сдачи 2024
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге ...................…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Показать все Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Алиага, Турция
от
$254,018
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Алиага Шакранлар район г.Измир   3+1 триплекс 1 этаж: 1 салон с кухней 2 этаж: 2 спальни и ванная  3 этаж: 1 спальня и терраса  Общая площадь : 100 m2 Обьект будет сдан в июле 2023 года Рядом с морем пешком 1 минута Кафе, рестораны, пляж , школа серфинга и мн др
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Борнова, Турция
от
$526,840
Варианты отделки С отделкой
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в себе роскошь и комфорт и перенесет вашу жизнь на более высокие стандарты с каждой деталью, находится в Борнове, где расположены самые престижные торговые центры Измира. Проект, который имеет удачное …
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Турция
от
$666,933
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Все у вас под рукой в Измире; транспортные сети, торговые центры, удивительное жилое пространство... Социальные сферы жизни: Открытый бассейн и детский бассейн Фитнес, Зал Пилатес и Терраса Йоги Детская игровая площадка -Workstation Сауна и парная -Лобби и зоны отдыха -24-часовая система без…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Konak, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ Измира на берегу Эгейского моря! Проект состоит из 4 корпусов, и включает более 1000 квартир с видом на Измирский залив, а также коммерческие помещения. Площадь квартир: 56 - 234 M2. Планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 На территории: открытый/крытый/…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Показать все Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
$188,728
Год сдачи 2023
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? Вы увидите столичную жизнь с совершенно другого взгляда в этом проекте, где вы сможете насладиться синим цветом в полной мере с его домами и офисами, прилегающими к морю, и где качество соответствует…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Показать все Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Урла, Турция
от
$1,23 млн
Год сдачи 2023
Урла - это глобальное направление с его природой, сохранившейся исторической текстурой, береговой линией и людьми. Слушайте голос листьев, говорящих вам доброе утро. Почувствуйте, как солнце ударяет вас по лицу сквозь листья. Проект Urla - это не только сайт отдельно стоящих домов, но и мир,…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Турция
от
$183,191
Варианты отделки С отделкой
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 катли бинанин 1. каты. -4 ода -1 салон ве 3 ятак одасы -эбевейн ятак одасы баньо…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Показать все Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Ildir Mahallesi, Турция
от
$10,22 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными термальными водами, историческими памятниками, оживленной ночной жизнью и прекрасными пляжами один из самых популярных туристических регионов Измира. Районы Алачаты, Ылыджа и Урла занимают место среди …
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Показать все Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Турция
от
$1,41 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х этажных дома с водой и электричеством, небольшой одноэтажный дом, склад и крытая крыша животных, а также хозяйственные постройки на земле. Наша ферма 140 м2 и имеет 2 спальни, 1 гостиную и открытую кух…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
от
$817,966
Год сдачи 2023
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на участке площадью 650 м2 с великолепным видом, в непосредственной близости от Фочакёя, Район Енибагарасы продается в конце июня. Материалы 1-го класса используются в домах нашей виллы с особым видом…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlidere, Турция
от
$254,801
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
В месте Нарлидере вы окажетесь в лесах Балчовы и поверните лицо к знаменитому виду залива Измир. Одной из сторон будет торговый центр İstinye Park и Agora, а другой - популярные курорты Эгейского моря, такие как Сеферихисар, Урла и Чешме. Короче говоря, он намеревается окружить вас счастьем …
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Урла, Турция
от
$2,23 млн
Год сдачи 2025
Передай привет дню с ароматом лаванды... Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти