Новостройки в Измире, Турция

Мачулищи, Беларусь

от €483,000

Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в себе роскошь и комфорт и перенесет вашу жизнь на более высокие стандарты с каждой деталью, находится в Борнове, где расположены самые престижные торговые центры Измира. Проект, который имеет удачное расположение с его расположением в центре города, также расположен над всеми пунктами транспорта и соединения шоссе. Ценность региона продолжает расти день ото дня с такими важными учреждениями, как образовательные учреждения, медицинские центры, больницы и университеты. Ikon Tower, где вы будете наслаждаться жизнью с ее широкими балконами, архитектурой с высокими потолками и просторными жилыми помещениями, и там, где вы почувствуете привилегии пребывания в Измире с его уникальным видом на город, вы получите ценность для вашего жилого пространства с его социальными удобствами и местоположением. Есть 12.000 м ² закрытая парковка. В этой области предоставляются услуги камердинера и уборка автомобиля. Кроме того, для вашего 2-го автомобиля и гостевых автомобилей имеются открытые парковочные места. Безопасная и приятная жизнь для вас и вашей семьи с открытым бассейном / детским бассейном, фитнес-центром, студией йоги и тарелок, парной, сауной, детской игровой площадкой, просторным лобби и жилыми зонами, 8 лифтов, уборка, круглосуточная служба активной безопасности. предложения. Наша текущая квартира на продажу составляет 188 м2, нетто 174 м2 3 + 1 плюс квартира на 6 этаже. Высота потолка 3,30 метра. Он имеет 3 стороны и балкон с выходом из всех комнат с 3 сторон. Наша квартира продается как неиспользованная, совершенно новая мебель. 31-й этаж той же квартиры продается без мебели через Startkey Vizyon Gayrimenkul. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы увидеть нашу квартиру и назначить встречу..