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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция

Бодрум, Турция
от
$690,506
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11
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ID: 14434
ID новостройки на Realting
In CRM: 2347552
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

О комплексе

Предлагаются виллы с парковочными местами и видом на город и море.

Резиденция располагает общим бассейном 60 м2.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Бодрума.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Бодрум, Турция
от
$690,506
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