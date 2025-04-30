Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция

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Комплекс предлагает уникальное качество архитектуры и максимально повышает ваш уровень жизни, благодаря своей ориентированности на комфорт, спокойствие и практичность. Проект с развитой инфраструктурой в окружении зелёных пространств — воплощение комфорта, спокойствия и практичности. Проект …
Предлагаются виллы с зелеными зонами, бассейнами, зонами барбекю, террасами и джакузи.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Гранитный пол
Кухонная мебель
Двойные стеклопакеты
Гранитные столешницы
Стальная входная дверь
Полы с подогревом
Расположение и объ…
Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и турецкой баней, круглосуточной охраной, детской площадкой, гаражом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5.
Автомагистраль Е-5 - 1 минута
Станция метробуса - 1 минута
Автомагистраль ТЕМ - 20 минут…