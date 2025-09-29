Жилой комплекс Дизайнерская квартира 2+1 в комплексе Smart of Cleopatra 4 в 150 метрах от моря.

aвартиры с двумя спальнями (2+1), 85 м2 с дизайнерским ремонтом и мебелью, в комплексе Smart of Cleopatra.
Smart of Cleopatra - жилой комплекс КЛАССА ЛЮКС со всеми удобствами, расположен в самом центре Аланьи, всего в 150 метрах от пляжа Клеопатра.
В шаговой доступности вся развитая инфраструктура центра города: магазины и торговые центры, супермаркеты, кафе, рестораны, аптеки, остановки, парки, набережная, пляжи, исторические туристические места, больницы, школы и т. д.
Инфраструктура:
