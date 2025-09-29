  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Дизайнерская квартира 2+1 в комплексе Smart of Cleopatra 4 в 150 метрах от моря.

Жилой комплекс Дизайнерская квартира 2+1 в комплексе Smart of Cleopatra 4 в 150 метрах от моря.

Аланья, Турция
от
$238,888
BTC
2.8415309
ETH
148.9367839
USDT
236 185.3387975
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
ID: 32685
ID новостройки на Realting
In CRM: 1131
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

aвартиры с двумя спальнями (2+1), 85 м2 с дизайнерским ремонтом и мебелью, в комплексе Smart of Cleopatra.

Smart of Cleopatra - жилой комплекс КЛАССА ЛЮКС со всеми удобствами, расположен в самом центре Аланьи, всего в 150 метрах от пляжа Клеопатра.

В шаговой доступности вся развитая инфраструктура центра города: магазины и торговые центры, супермаркеты, кафе, рестораны, аптеки, остановки, парки, набережная, пляжи, исторические туристические места, больницы, школы и т. д.


Инфраструктура:

  • Бассейн и зона отдыха
  • Сауна и душевые
  • Мини-лобби и лифт
  • Генератор
  • Два велотренажёра  


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой комплекс Дизайнерская квартира 2+1 в комплексе Smart of Cleopatra 4 в 150 метрах от моря.
Аланья, Турция
от
$238,888
