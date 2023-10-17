Новостройки в Аксу, Турция

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Продажа новостроек в Aksu

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Aksu, Турция
от
€147,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженными садами, пешеходными дорожками, детскими площадками и бассейном, открытым бассейном 192 м2, зонами отдыха, баром и зоной барбекю, фитнес-центром, парковкой, круглосуточной охраной, сауной и турецкой баней. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Стальная дверь Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, плита, вытяжка) Кондиционеры Пластиковые двери Двойные стеклопакеты Тепло- и звукоизоляция Центральная спутниковая система Газ Интернет Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в двух шагах от рынка и автобусных остановок. Тематический парк The Land of Legends - 20 км Пляж Лара - 4 км Парк Дюден - 5,5 км Аэропорт Анталии - 7,5 км Торговый центр - 8 км Больница - 7 км Старый город (Калеичи) - 13 км Центр города - 14 км
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