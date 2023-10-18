Новостройки в Фетхие, Турция

Предлагаются качественные трехэтажные виллы премиум класса со стеклянными фасадами. Каждая вилла имеет бассейн.
Окончание строительства - апрель 2024 года.
Особенности квартир
Каждый дом включает кухню с гостиной, три или четыре спальни, три или четыре ванные комнаты, балкон, веранду и большую солнечную террасу.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с супермаркетами.
Пляжи - 4 км
Хисароню - 500 метров.
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, просторными садами, саунами, джакузи и турецкими банями, живописными видами.
Окончание строительства - 2024 год.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Камин
ТВ
Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном.
Апартаменты на нижних этажах имеют собственные инфинити-бассейны.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.
Предлагаются виллы со стеклянными фасадами, большими солнечными террасами и садами.
Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Особенности квартир
Каждая вилла включает кухню с гостиной, четыре спальни, четыре ванные комнаты, балкон и веранду.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.