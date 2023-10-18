Новостройки в Фетхие, Турция

Karakecililer, Турция

от €618,312

Предлагаются виллы со стеклянными фасадами, большими солнечными террасами и садами. Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном. Окончание строительства - июнь 2024 года. Особенности квартир Каждая вилла включает кухню с гостиной, четыре спальни, четыре ванные комнаты, балкон и веранду. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.