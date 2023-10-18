Новостройки в Фетхие, Турция

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Продажа новостроек в Фетхие

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Фетхие, Турция
Karakecililer, Турция
от
€570,749
Агентство: TRANIO
Предлагаются качественные трехэтажные виллы премиум класса со стеклянными фасадами. Каждая вилла имеет бассейн. Окончание строительства - апрель 2024 года. Особенности квартир Каждый дом включает кухню с гостиной, три или четыре спальни, три или четыре ванные комнаты, балкон, веранду и большую солнечную террасу. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с супермаркетами. Пляжи - 4 км Хисароню - 500 метров.
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Karakecililer, Турция
от
€750,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, просторными садами, саунами, джакузи и турецкими банями, живописными видами. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Камин ТВ
Жилой комплекс Новый закрытый жилой комплекс с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый жилой комплекс с бассейнами, Олюдениз, Турция
Karakecililer, Турция
от
€304,400
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном. Апартаменты на нижних этажах имеют собственные инфинити-бассейны. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.
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Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Karakecililer, Турция
от
€618,312
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы со стеклянными фасадами, большими солнечными террасами и садами. Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном. Окончание строительства - июнь 2024 года. Особенности квартир Каждая вилла включает кухню с гостиной, четыре спальни, четыре ванные комнаты, балкон и веранду. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.
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