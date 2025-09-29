  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.

Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.

Махмутлар, Турция
от
$112,607
BTC
1.3394355
ETH
70.2055396
USDT
111 332.5984112
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
ID: 29521
ID новостройки на Realting
In CRM: 1082
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 02.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Видео квартиры вышлем по запросу.

Квартира с одной спальней (1+1), 63 м2, на 4-ом этаже с видом на горы в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.

Yenisey Yaparlı Avangard - отличное решение для тех, кто ищет качественную, комфортную, современную недвижимость в тихом и красивом месте вдали от шума дорог, отелей и города.

Комплекс расположен в любимом многими районе Махмутларе, в тихой спокойной местности, в 650 метрах от моря, рядом продуктовые магазины, кафе и рестораны, двух больших парков с фонтанами и игровыми зонами для детей, банкоматы, удачная транспортная развязка.

Квартира с полной чистовой отделкой, установленным кухонным гарнитуром и полностью укомплектованными санузлами.

Окончание строительства - сдан 2024 года.
 

Основные характеристики:

  • Качественная сантехника и оконные блоки
  • Встроенный кухонный гарнитур со столешницей
  • Входные двери из первоклассной стали
  • Межкомнатные двери
  • Антибактериальное настенное покрытие
  • Напольное покрытие из высококачественной керамической плитки


Инфраструктура:

  • Летний Бассейн
  • Аква-горка
  • Детский Бассейн
  • Зона отдыха
  • Детская площадка
  • Беседка
  • Барбекю
  • Парковка
  • Генератор
  • Система охраны 24/7 


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Задайте все интересующие вопросы
