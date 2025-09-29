Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.

Видео квартиры вышлем по запросу.
Квартира с одной спальней (1+1), 63 м2, на 4-ом этаже с видом на горы в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Yenisey Yaparlı Avangard - отличное решение для тех, кто ищет качественную, комфортную, современную недвижимость в тихом и красивом месте вдали от шума дорог, отелей и города.
Комплекс расположен в любимом многими районе Махмутларе, в тихой спокойной местности, в 650 метрах от моря, рядом продуктовые магазины, кафе и рестораны, двух больших парков с фонтанами и игровыми зонами для детей, банкоматы, удачная транспортная развязка.
Квартира с полной чистовой отделкой, установленным кухонным гарнитуром и полностью укомплектованными санузлами.
Окончание строительства - сдан 2024 года.
Основные характеристики:
Инфраструктура:
