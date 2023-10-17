Новостройки в Дёшемеалты, Турция

Doesemealti, Турция

от €676,963

365 м² 1

Сдача в: 2024

Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Дёшемалты, с его пышными зелеными лесами, возвышающимися холмами и чистым воздухом — это рай для любителей природы и тех, кто ищет мирное и спокойное место для жизни. Особенно район Дёшемеалты предлагает идеальное сочетание спокойствия и удобства. Здесь есть торговые центры, кафе, рестораны и спортивные объекты, что делает его очень востребованным для семей. Проект в Дёшемеалты идеально отражает очарование и красоту этого района. Эти роскошные виллы предлагают идеальное размещение для тех, кто ищет высококачественный уровень жизни в спокойной обстановке. С акцентом на современный дизайн и материалы премиум-класса, эти виллы являются воплощением роскошной жизни. Будь то постоянное место жительства, дом для отдыха или выгодная инвестиционная возможность, виллы в Дёшемеалты — это идеальный выбор. Не упустите возможность стать владельцем кусочка рая в одном из самых востребованных мест Антальи. Инфраструктура комплекса: • Спортзал • Комната для игр и развлечений • Детский клуб • Сауна • Крытый паркинг на 68 машин • Камеры наблюдения • Система внутренней связи • Высокоскоростной интернет • Генератор • Система пожарной сигнализации и обнаружения дыма • Система очистки и умягчения воды • Система водяного пожаротушения • Система молниезащиты • Инфраструктура природного газа Оптоволоконная интернет- инфраструктура ВИЛЛЫ: Количество: 34 Площадь виллы: 188,50 - 251 m² Площадь сада: 67,62 - 191,68 m² • Система «умный дом» • Пол с подогревом • Система кондиционирования воздуха VRF SAMSUNG во всех комнатах и на кухне • Наружные двери из высокопрочной стали • ПВХ марки REHAU • Встраиваемая техника марки FRANKE (варочная плита, посудомоечная машина, вытяжка, духовка) • Чистая высота потолка 3,10-3,20 м2 Лакированные межкомнатные двери Расстояния: • Конная ферма Orfe - 500 м • Государственная больница - 7 км • Общественный колледж - 8 км • Университет Билим - 12 км • Торговый центр 5M Migros - 19 км • Пляжи Коньяалты - 20 км • Калеичи - 22 км • Торговый центр Mall of Antalya и ИКЕА - 25 км • Торговый центр TerraCity - 26 км • Аэропорт - 28 км Сдача объекта - Август 2024 Варианты оплаты - %50 взнос / 15 месяцев рассрочки