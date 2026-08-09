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Новостройки в Дёшемеалты, Турция

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Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$226,823
Жилой комплекс расположен на участке 9 504 м2, на котором большая часть (6 400 м2) - зеленые зоны. В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями. На каждую квартиру предусмотрено парковочное место. У здания сейсмоусточивость согласно европейским стандартам. Расположение и объекты поблизости Расст…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$159,174
Проект на участке площадью 17 989 м2, из которого большая часть (8 900 м2) - зеленые зоны, бассейны - 3 940 м2. В комплексе есть квартиры с 1-2 спальнями, несколько бассейнов, спортзал, детская площадка, беседки, парковочное место для каждой квартиры. У зданий сейсмоустойчивость согласно евр…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$1,46 млн
Предлагаются двухэтажные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами на 2 машины. Особенности квартир Каждая спальня имеет гардеробную и ванную комнату. Также имеется прачечная на втором этаже. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника Встроенная кухня Тепловой…
Агентство
TRANIO
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TekceTekce
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$1,59 млн
Проект состоит из 7 отдельных вилл в активно развивающемся районе Анталии - Дёшемеалты. Трехэтажные виллы площадью 600 м2 у каждой имеют собственный бассейн, сауну и джакузи. Также в инфраструктуру входят система охраны и парковочные места. Расположение и объекты поблизости Рядом с проектом…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$1,57 млн
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами и террасами. Резиденция располагает ухоженными садами и пешеходными дорожками, беседками, детскими площадками, фитнес-центром, спа-зоной, турецкой баней, кафе, круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$215,984
Комплекс был построен для спокойной, тихой жизни в городе, вдали от шума и суеты. В нем 488 квартир, расположенных в 11 жилых зданиях. Общая площадь проекта составляет 45 210 м2, при этом озеленение занимает 80% этой площади. На территории также есть пруд и разные места для отдыха. В проекте…
Агентство
TRANIO
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Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Показать все Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Дёшемеалты, Турция
от
$1,36 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 350 м²
1 объект недвижимости 1
LARES VILLAS - это два отдельных проекта, состоящих из 10 и 24 роскошных вилл в Анталии. Он осуществляется по гарантии GEYLAN COMPANY. Это виллы с высокой степенью безопасности. Каждая вилла имеет частный бассейн. Есть 5 спален и гостиная. во всех спальнях есть ванная комната и гардеробная..…
Застройщик
geylan company ( lares villas )
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Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Показать все Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Дёшемеалты, Турция
от
$1,62 млн
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
LARES VILLAS - это два отдельных проекта, состоящих из 10 и 24 роскошных вилл в Анталии. Он осуществляется по гарантии GEYLAN COMPANY. Это виллы с высокой степенью безопасности. Каждая вилла имеет частный бассейн. Есть 5 спален и гостиная. во всех спальнях есть ванная комната и гардеробная..…
Застройщик
geylan company ( lares villas )
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Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Показать все Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Дёшемеалты, Турция
от
$714,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 365 м²
1 объект недвижимости 1
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Дёшемалты, с его пышными зелеными лесами, возвышающимися холмами и чистым воздухом — это рай для любителей природы и тех, кто ищет мирное и спокойное место для жизни. Особенно район Дёшемеалты предл…
Агентство
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