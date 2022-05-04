Hotel apartments in Basin Express Istanbul

Почему это свойство؟
Он находится в жизненно важном и центральном районе в центре оживленной коммерческой и экономической деятельности города.
Проект находится в районе со сложной инфраструктурой вдоль дороги Bassin Express.
Он находится рядом с жизненно важной транспортной сетью, которая соединяет его со всеми районами города.
Это инвестиционная возможность в районе Гунешли с высокой прибылью и гарантией аренды.
Титулы готовы к отправке, подходят для условий получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Предлагаются трехкомнатные апартаменты площадью 75 м2 и двухуровневые пятикомнатные апартаменты площадью 155 м2.
Элитная резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, зоной барбекю, фитнес-центром, генератором, детской площадкой, парковкой, консьержем, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - конец 2022 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в 250 метрах от супермаркета и школ, в 500 метрах от больницы, в 1,5 км от центра города Оба, в двух километрах от пляжа.
Резиденция располагает садом, зоной отдыха и зоной барбекю, детской площадкой, крытым бассейном, парной, сауной и массажным кабинетом, тренажерным залом.
Окончание строительства - сентябрь 2023 года.
Особенности квартир
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Плиточный пол
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в районе Кестель, в 230 метрах от моря.
Почему это свойство؟
Квартиры на продажу в Бейликдюзю Стамбул, с характерным эстетическим и функциональным дизайном.
Здоровая жизнь в сердце зеленых садов, которые вдохновляют мир.
Он находится недалеко от торговых центров и известных образовательных, медицинских и культурных учреждений.
Он имеет социальные объекты и крытый гараж с круглосуточной охраной.
Это инвестиционная возможность рядом с проектами городского развития в городе на двух континентах.