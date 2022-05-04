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Hotel apartments in Basin Express Istanbul

Мраморноморский регион, Турция
от
€357,426
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15
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О комплексе

Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном и центральном районе в центре оживленной коммерческой и экономической деятельности города. Проект находится в районе со сложной инфраструктурой вдоль дороги Bassin Express. Он находится рядом с жизненно важной транспортной сетью, которая соединяет его со всеми районами города. Это инвестиционная возможность в районе Гунешли с высокой прибылью и гарантией аренды. Титулы готовы к отправке, подходят для условий получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€357,426
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Binaa Investment
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Агентство
Binaa Investment
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