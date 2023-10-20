Новостройки в Мезитлях, Турция

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Продажа новостроек в Mezitli

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Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA
Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA
Tamega e Sousa, Португалия
от
€55,000
Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: Alioğlu inşaat
Новостройка в Мерсине, Мезитли Два блока на 14 этажей Квартиры 1+1 и 2+1 Площади 1+1 - 58 м2 брутто Площади 2+1 - 70 м2 брутто Начала строительства - 30.01.2023 Окончание строительства - 30.12.2024 Расстояние до моря - 1300 метров Цена 1+1 от 55.000 евро Цена 2+1 от 80.000 евро 50% первый платеж, рассрочка 18 месяцев Комиссия агентства включена Общие характеристики: Разводка под кондиционеры Разводка под газовое отопление Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Генератор полного цикла Характеристики квартиры: Подвесной потолок Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей Шкаф в гардеробной Шкафчики для ванной Стальная наружная дверь Двойные стекла пвх Стены окрашены водостойкой краской В ванных комнатах будут душевые кабины, раковина керамическое покрытие стен Душевая кабина 1-го класса Инфраструктура комплекса: Фитнес зал Аквапарк Зона барбекю Генератор Беседки Два хамама Две сауны Охрана 24/7 Видеонаблюдение Дорожки для прогулок Открытый бассейн Открытая парковка Баскетбольная площадка Детская площадка открытая Парковка для велосипедов
Жилой комплекс PACIFIC
Жилой комплекс PACIFIC
Tamega e Sousa, Португалия
от
€186,089
Площадь 230 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI
ILKEM PACIFIC ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2023 Страна: Турция Провинция: Мерсин Город: Мерсин Район: Мезитли Микрорайон: Ени Махале Расстояние до моря: 1900 m Расстояние до пляжа: 2500 m Расстояние до трассы: 1100 m ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 1 Количество этажей: 20 Количество квартир в комплексе: 40 Все квартиры: 4+1 Количество квартир на этаже: 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ Квартира сдается с полной чистовой отделкой, частично меблирована и технически оснащена Отдельный лифт на каждую квартиру + 1 грузовой Центральная система отопления с возможностью использовать автономно Центральное спутниковое ТВ Видео домофон Пожарная сигнализация Тамбур при входе Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей и спальной комнате Межкомнатные двери Подвесной потолок из гипсокартона Окраска стен силиконовой водостойкой краской На полу плитка, многослойный ламинат, плинтуса Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом Металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками Отделка санузла керамической плиткой Шкафы и тумбы в санузле Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Площадь территории: 3205 m² Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Закрытая территория Открытая парковка Бассейн: взрослый и детский Спортивная площадки Детская площадка Беседки для отдыха Зона барбекю Генератор Основные характеристики квартиры 4+1 Брутто: 230,00 m² Нетто: 163,66 m² Количество санузлов: 3 Количество балконов: 4 Тамбур: 12,80 m² Прихожая: 19,60 m² Коридор: 5,25 m² Гостиная: 28,00 m² Кухня: 20,00 m² Детская комната 1: 10,70 m² Детская комната 2: 12,00 m² Спальная комната: 21,00 m² Хозяйский санузел в спальне: 4,10 m² Центральный санузел: 4,54 m² Гостевой санузел: 2,52 m² Балкон 1 в спальне: 4,15 m² Балкон 2 в кухне: 3,50 m² Балкон 3 в кухне: 15,15 m² Балкон 4 технический Стоимость: от 197 000 $/1 158$ за 1 m² полезной площади 🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ 🟢WhatsApp: https://wa.me/ 🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33 🟣Viber: https://viber.click/905385416639 📶Телефон + все мессенджеры: ▶️YouTube Live Канал: https://www.youtube.com/c/AlexStepane... ⏏️Telegram канал: t.me/turkeyrealestatealexstepanenko ⏹️Instagram: https://www.instagram.com/mersinregio... 🚻Facebook: https://www.facebook.com/Stepanenko33 📩E-mail: 🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com 🚹Alex
Жилой комплекс EMERALD PLATINIUM
Жилой комплекс EMERALD PLATINIUM
Tamega e Sousa, Португалия
от
€68,012
Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Emerald Platinum — новый жилой комплекс, расположенный в самом востребованном районе Соли, Мерсин. Проект создан для тех, кто хочет быть ближе к морю, но не готов отказываться от городской жизни. Расстояние до городского пляжа Соли составляет один километр, а до центра на рейсовом автобусе можно добраться за 10 минут. Проект будет располагаться рядом со строящимся комплексом «Эмеральд Премиум» и будет состоять из двух блоков по 14 этажей. Территория газифицирована, оба дома будут подключены. Квартиры будут сданы с готовым ремонтом, кухонной мебелью, оборудованными санузлами, разводкой под отопление и кондиционеры. Инфраструктура: Оба блока комплекса будут иметь по два лифта, оснащенных полноценным видеонаблюдением и собственным генератором. Вся территория комплекса разделена на комфортные зоны отдыха, с зелеными насаждениями и крытыми беседками. Для детей также была предусмотрена отдельная детская и баскетбольная площадка. Бассейн оборудован собственной водной горкой и имеет две зоны, детскую и взрослую. Комплекс будет расположен в районе Соли, поэтому недостатка в развлечениях владельцы квартир не почувствуют. Район очень богат детскими образовательными учреждениями, в шаговой доступности еженедельный фермерский рынок, торговый центр и лучший городской пляж. Расстояние до ТЦ «Форум» всего 9 км. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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Жилой комплекс EMERALD AZURİT
Жилой комплекс EMERALD AZURİT
Tamega e Sousa, Португалия
от
€68,000
Площадь 53–96 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Emerald Azurit - новый проект от известного застройщика Emerald Yapı в городском районе Мерсина с богатой внутренней инфраструктурой. Объект располагается в городском районе Мезитли и рядом есть вся городская инфраструктура: школы, детские сады, больницы, кафе, рестораны, магазины и торговые центры. В инфраструктуру комплекса входит: - Открытый плавательный бассейн; - Зоны отдыха; - Зона барбекю; - Беседки; - Баскетбольная площадка; - Детская игровая площадка; - Генератор; - Открытая парковка; - Круглосуточная охрана. Расположение: Мезитли – очень популярный центральный район Мерсина, который находится в западной части города. Район включает в себя 40 микрорайонов, самые популярные из которых Тедже, Давултепе, Соли, Вираншехир. Именно эти микрорайоны расположены вдоль моря и привлекают покупателей недвижимости своей развитой инфраструктурой и курортной атмосферой. Проект является отличной возможностью для инвестиций! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Жилой комплекс İLKEM FLORA
Жилой комплекс İLKEM FLORA
Tamega e Sousa, Португалия
от
€73,000
Площадь 62 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
ILKEM FLORA - это новый элитный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположенный в популярном курортном городе Мерсин, в 5 км от центра. Комплекс расположился на участке площадью 3370 кв.м., который состоит из одного 12-этажного блока. Все квартиры оснащены сантехникой первого класса, встроенными шкафами, а так же стальными входными дверями. Рядом расположена вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Богатая инфраструктура комплекса, а также приветливый персонал помогут Вам в полной мере насладиться жизнью в этом замечательном месте. РАССТОЯНИЯ: - Море и пляж: 2,5 км - Аэропорт: 40 км - Центр Мерсина: 5 км ИНФРАСТРУКТУРА: - Лифт - Открытая парковка - Детская площадка - Генератор электроэнергии - Беседка - Бассейн Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
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