Новостройки в Мезитлях, Турция

Tamega e Sousa, Португалия
230 м²
1
Сдача в: 2023
ILKEM PACIFIC
ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2023
Страна: Турция
Провинция: Мерсин
Город: Мерсин
Район: Мезитли
Микрорайон: Ени Махале
Расстояние до моря: 1900 m
Расстояние до пляжа: 2500 m
Расстояние до трассы: 1100 m
ПЛАНИРОВКИ
Количество блоков: 1
Количество этажей: 20
Количество квартир в комплексе: 40
Все квартиры: 4+1
Количество квартир на этаже: 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ
Квартира сдается с полной чистовой отделкой, частично меблирована и технически оснащена Отдельный лифт на каждую квартиру + 1 грузовой Центральная система отопления с возможностью использовать автономно Центральное спутниковое ТВ Видео домофон Пожарная сигнализация Тамбур при входе Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей и спальной комнате Межкомнатные двери Подвесной потолок из гипсокартона Окраска стен силиконовой водостойкой краской На полу плитка, многослойный ламинат, плинтуса Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом Металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками Отделка санузла керамической плиткой Шкафы и тумбы в санузле Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА
Площадь территории: 3205 m²
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Закрытая территория Открытая парковка Бассейн: взрослый и детский Спортивная площадки Детская площадка Беседки для отдыха Зона барбекю Генератор
Основные характеристики квартиры 4+1
Брутто: 230,00 m²
Нетто: 163,66 m²
Количество санузлов: 3
Количество балконов: 4
Тамбур: 12,80 m²
Прихожая: 19,60 m²
Коридор: 5,25 m²
Гостиная: 28,00 m²
Кухня: 20,00 m²
Детская комната 1: 10,70 m²
Детская комната 2: 12,00 m²
Спальная комната: 21,00 m²
Хозяйский санузел в спальне: 4,10 m²
Центральный санузел: 4,54 m²
Гостевой санузел: 2,52 m²
Балкон 1 в спальне: 4,15 m²
Балкон 2 в кухне: 3,50 m²
Балкон 3 в кухне: 15,15 m²
Балкон 4 технический
Стоимость: от 197 000 $/1 158$ за 1 m² полезной площади
🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ
🟢WhatsApp: https://wa.me/
🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33
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🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com
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