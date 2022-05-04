Beyoglu Istanbul Residence

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Al Firdaus - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в одночасье приватное, деликатное времяпрепровождение. Жилой комплекс с уникальной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Каргыджаке. Благодаря удачному выбору земельного участка, а именно один из холмов подножья Таврских гор, абсолютно из всех апартаментов, открывается потрясающий вид Средиземного моря, города и старинной крепости Аланьи. Каргыджак - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.
Основным приоритетом комплекса является халяльная концепция, особая инфраструктура и атмосфера для клиентов, исповедующих ислам. В данном проекте, учитывая правила приватности и традиции, соблюдены все условия для высококачественного, комфортного отдыха и жизни мусульманских семей.
Резиденция станет идеальным вариантом для определенного круга клиентов, которые, в силу религиозных и этических соображений, не могут разместиться в классических жилых комплексах, но располагают достаточным бюджетом, чтобы стать собственником недвижимости премиум-класса.
ИНФРАСТРУКТУРА:
- крытые бассейны;
- крытые аквапарки;
- комнаты отдыха;
- сауны;
- хамам;
- римские парные;
- массажные комнаты и приватные массажные комнаты;
- фитнес;
- игровые площадки для детей, детский сад;
- ресторан;
- кинотеатр;
- библиотека;
- залы для совещаний и бизнес встреч;
- сады с ландшафтным дизайном;
- трансфер в город и к пляжу;
- парковка;
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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