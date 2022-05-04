Beyoglu Istanbul Residence

Махмутлар центр, Турция

Недвижимость в Турции по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Al Firdaus - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в одночасье приватное, деликатное времяпрепровождение. Жилой комплекс с уникальной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Каргыджаке. Благодаря удачному выбору земельного участка, а именно один из холмов подножья Таврских гор, абсолютно из всех апартаментов, открывается потрясающий вид Средиземного моря, города и старинной крепости Аланьи. Каргыджак - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем. Основным приоритетом комплекса является халяльная концепция, особая инфраструктура и атмосфера для клиентов, исповедующих ислам. В данном проекте, учитывая правила приватности и традиции, соблюдены все условия для высококачественного, комфортного отдыха и жизни мусульманских семей. Резиденция станет идеальным вариантом для определенного круга клиентов, которые, в силу религиозных и этических соображений, не могут разместиться в классических жилых комплексах, но располагают достаточным бюджетом, чтобы стать собственником недвижимости премиум-класса. ИНФРАСТРУКТУРА: - крытые бассейны; - крытые аквапарки; - комнаты отдыха; - сауны; - хамам; - римские парные; - массажные комнаты и приватные массажные комнаты; - фитнес; - игровые площадки для детей, детский сад; - ресторан; - кинотеатр; - библиотека; - залы для совещаний и бизнес встреч; - сады с ландшафтным дизайном; - трансфер в город и к пляжу; - парковка; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!