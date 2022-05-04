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Beyoglu Istanbul Residence

Мраморноморский регион, Турция
от
€669,489
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40
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О комплексе

Почему это свойство؟ Жилой проект, характеризующийся уникальными археологическими архитектурными моделями, относящимися к османской эпохе. Торговая дорожка длиной 550 метров включает в себя различные бренды. Стратегическое расположение в районе Бейоглу в центре Стамбула, недалеко от площади Таксим. 7 офисные здания, которые предоставляют лучшие коммерческие услуги. Все преимущества «зеленой» архитектуры, выпущенные Советом по экологическому строительству
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Beyoglu Istanbul Residence
Мраморноморский регион, Турция
от
€669,489
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 164 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Застройщик
Stay Property
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Жилой комплекс Уникальный ЖК от крупного застройщика
Жилой комплекс Уникальный ЖК от крупного застройщика
Алания, Турция
от
€164,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
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Представляем вашему вниманию проект на этапе строительство с 4 -мя высокоэтажными блоками в районе Окурджалар, Алания. Уникальность данного проекта заключается в том, что с каждой точки комплекса открывается восхитительный вид на Средиземное море. Помимо богатой и развитой инфраструктуры, проект также славится своим собственными пляжем с трансфером для жителей данного ЖК. На продажу выставлены квартиры планировки 2+1,3+1 и 4+1 (108м2-230м2). За более подробной информацией, звоните нам по телефону и наши квалифицированные сотрудники, свяжутся с вами в самый ближайший срок.
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Жилой комплекс ALFIRDAUS RESIDENCE
Жилой комплекс ALFIRDAUS RESIDENCE
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€250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English
Realting.com
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