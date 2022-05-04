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Asian Istanbul apartments project Uskudar

Ускюдар, Турция
от
€603,447
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30
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О комплексе

Почему это свойство؟ Это семейный проект на окраине Босфора, в одном из лучших азиатских районов Стамбула. Он находится в центре города в самом сердце старого города, в окружении престижных соединений и древних археологических памятников. Он имеет инновационный архитектурный дизайн, который сочетает в себе археологические и современные персонажи, подписанные инженером Эмре Аролат. Элегантное внутреннее убранство, с различными вариантами дизайна интерьера, пространства и подразделений. Проект строится с удобными планами оплаты более 36 месяцев, подходящими для условий турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция

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Asian Istanbul apartments project Uskudar
Ускюдар, Турция
от
€603,447
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
NSM Real Estate & Construction
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