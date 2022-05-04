Asian Istanbul apartments project Uskudar

Почему это свойство؟
Это семейный проект на окраине Босфора, в одном из лучших азиатских районов Стамбула.
Он находится в центре города в самом сердце старого города, в окружении престижных соединений и древних археологических памятников.
Он имеет инновационный архитектурный дизайн, который сочетает в себе археологические и современные персонажи, подписанные инженером Эмре Аролат.
Элегантное внутреннее убранство, с различными вариантами дизайна интерьера, пространства и подразделений.
Проект строится с удобными планами оплаты более 36 месяцев, подходящими для условий турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция
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Предлагаются светлые апартаменты с просторными балконами и живописными видами.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, спа-зоной, фитнес-центром, сауной, парной и турецкой баней, детскими площадками, небольшим кинотеатром, игровыми комнатами, парковкой, системой видеонаблюдения.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки 3,80 м
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре района Кадыкёй, рядом со станциями метро и метробуса, тоннелем Евразия и аэропортом, университетами и больницами.
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 42,5 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 250 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
Новый проект в открытом под ВНЖ районе - Демирташ. Находится в центрально части района.
Занимаемая территория резиденции составит 1640 м2. Количество квартир — 24.
Дата начала строительства — 15.12.2022
Дата окончания строительства — 31.12.2023
Планировки квартир:
Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 58 м2
Двухуровневые четырёхкомнатные пентхаусы 3+1, площадью 142 м2
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Новый комплекс в Демирташе будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
А сами квартиры имеют удобную планировку.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Детский бассейн
Джакузи
Сауна
Фитнес-центр
Детская игровая площадка
Детская площадка
Бильярд
Зона для барбекю
Консьерж
Охрана 24/7
Видеонаблюдение 24/7
Открытая парковка
Лифт
Генератор
Расстояние до моря: 1200 метров