Новостройки в Эгейском регионе, Турция

Milas, Турция

от €2,04 млн

Предлагаются просторные уютные виллы с бассейнами, садами и обеденными зонами на открытом воздухе, живописным видом на холмы, оливковые рощи и море, парковочными местами. Площадь сада - от 1 000 м2 до 3 700 м2. Резиденции фактически относятся к бренду Six Senses Residences Kaplankaya, и отель предлагает владельцам полный спектр услуг за дополнительную плату. Резиденция располагает 7 пляжами (4 полностью обслуживаемых, 3 уединенных), клубом, 5 ресторанами и магазинами, спортивными сооружениями, большим спа-центром на территории отеля Six Senses, круглосуточным консьерж-сервисом, фитнес-центром, крытыми и открытыми бассейнами. Удобства и оснащение в доме Дубовый паркет Мраморный пол Ванны Villeroy and Boch Бытовая техника хорошего бренда Кухонная мебель Кондиционеры Daikin и Mitsubishi Спутниковая система Wi-Fi Двойные стеклопакеты Система "умный дом" Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах от пляжа.