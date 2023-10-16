Новостройки в Эгейском регионе, Турция

  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион

Продажа новостроек в Эгейский регион

Haci Isa Mahallesi
2
Кютахья
2
16 Eyluel Mahallesi
2
Бодрум
2
Gaziemir
2
Menemen
2
Cigli
2
Menderes
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
€660,493
Площадь 204 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге .................................................................. .7,3 км Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км Яшарский университет .................................. 5,5 км Международная больница Medicana ............... 500 м Ege City Частная больница ............................. 2.0 км Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км Парк культуры ............................. 2,0 км Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км Алакати Чесме .................................................. 55 минут Urla.................................................. ...............................40 мин Маниса ............................................................................................................................................................................................................................................................. Айдын .................................................. .........................55 мин Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Библиотека - игры - Мини кинотеатр - Офис - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   Проект состоит из 3 блоков из 843 квартир с различными вариантами планировки от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 79,1 м2 брутто   2 + 1 130,3 м2 брутто   3 + 1 204,5 - 278,9 м2 брутто 4 + 1 252,7 - 339,6 м2 брутто  
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Эгейский регион, Турция
от
€313,912
Агентство: TRANIO
Проект в Измире, основном городе у Эгейского побережья Турции, представляет собой современный комплекс из 3 зданий. Расположен на первой береговой линии в спокойном районе центра города. В жилых зданиях этого комплекса насчитывается 469 квартир с просторными террасами. Третье здание - часть международной сети отелей Marriott. В проекте есть апартаменты с 1, 2, 4 спальнями. Из окон - виды на город и Измирский залив. Парковочное место входит в стоимость жилья. Также проект включает все необходимые современные удобства премиум-класса для проживания. Здесь есть открытый и закрытый бассейны, зелёные парки, фитнес-центр, сауны, детские площадки, кафе и рестораны. Подходит под гражданство. Особенности квартир В всех апартаментах есть холл, гостиная, кухня, 1, 2, 4 спальни, 1-2 ванные комнаты, 1-2 балкона. В некоторых апартаментах есть кабинет, прачечная, гардеробная. Расположение и объекты поблизости Измир - город в Турции, который считается самым современным. Он является крупным промышленным центром и городом университетов, где есть небоскрёбы, современные торговые центры, парки и широкие набережные. Средиземноморская природа добавляет региону живописности и красок. Всего в получасе езды от Измира - такие популярные турецкие курорты, как Чешме и Алачаты. Эти места привлекают туристов своими песчаными пляжами и чистой изумрудной водой. Там есть современные пляжные клубы, пристань для яхт, исторические улицы, рестораны и живописные винодельни.
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Yenikoey, Турция
от
€285,375
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы и таунхаусы с садами. Резиденция в традиционном стиле располагает торговым центром, детской площадкой, пешеходными и беговыми дорожками, садами и парками, озером, тренажерным залом и бассейнами. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Мумджулар – небольшой городок, расположенный в 29 километрах от Бодрума.
Realting.com
Перейти
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Yalikavak, Турция
от
€850,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Каждый дом имеет собственный бассейн. Резиденция располагает причалом и пляжем, рестораном и консьержем, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, услугами морского такси, развлекательными зонами и детским клубом, спа-центром. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система отопления и кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на берегу спокойноq бухты, в 5 минутах езды от гавани для яхт.
Многоквартирный жилой дом Apartment Flat İn Kuşadası
Многоквартирный жилой дом Apartment Flat İn Kuşadası
Kayapinar, Турция
от
€210,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Развитая инфраструктура Люди из разных стран живут в жилом комплексе. Квартира уникальна Неповторимый вид на море, город, природу, пейзаж, панорамный вид, который никогда не закроется. Дом малоэтажный на 4 этаже есть 2 дуплекс квартиры. Есть лифт. Дом был построен в 2015 году. Подходит для вида на жительство. Двухуровневая квартира, новая, там еще никто не жил. Брутто 330 м2 Чистая 270 м2 5 + 1 1 салон с камином и балконом и великолепным видом из окна отдельная кухня с балконом и панорамным видом 5 спален 3 большие ванные комнаты хорошо организованное укрытие В квартирах есть природный газ Квартира выглядит с 3 сторон. С 3-х сторон есть окна, балконы и огромная терраса на втором этаже. Барбекю можно установить на террасе. Вы можете бесконечно перечислять преимущества этой квартиры ) Поэтому для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, подробное видео и другие фотографии отправляются по запросу.
Жилой комплекс ОРХИДЕЯ
Жилой комплекс ОРХИДЕЯ
Kuyucak Koey, Турция
от
€89,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОРХИДЕЯ» В ИСКЕЛЕ 🌸 Проект «Орхидея» находится в Искеле на расстоянии 1 км от моря. Возле комплекса расположена вся необходимая инфраструктура для жизни, такая как магазины, рестораны, школы, банки, аптеки и другое.  РАСПОЛОЖЕНИЕ:  📍 1 км до моря  📍 3,5 км до Искеле  📍 6,5 км до г. Боаз  📍 22 км до г. Фамагуста  📍 47 км до аэропорта Ercan    🏡 Комплекс «Орхидея» включает в себя 5 отдельно стоящих вилл 4+1, 6 таунхаусов 3+1 и 36 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1).  ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:  🔘 Минимаркет  🔘 Кафетерий  🔘 Тренажерный зал  🔘 Бассейн 55 м2  🔘 Зарядная станция для Tesla  🔘 Прогулочные зоны  🔘 Детская площадка  🔘 Детский бассейн с горками  🔘 Парковка  🔘 Трансфер до моря  СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:  Квартиры-студии (40 м2 + терраса 11 м2 + сад 14 м2) – 89 900 £  Квартиры дуплекс 1+1 (60 м2 + терраса 11 м2 + терраса на крыше 35 м2) – от 119 702 £  Квартиры дуплекс 2+1 (94 м2 + терраса 10,5 м2 + терраса на крыше 55 м2) – 143 990 £  Квартиры 3+1 (125 м2 + терраса 36 м2 + сад 15,5 м2) – от 185 000 £  Квартиры дуплекс 3+1 (129 м2 + терраса 24 м2 + терраса на крыше 70 м2) – от 194 000 £  Таунхаус 3+1 (181 м2 + терраса 56,5 м2 + терраса на крыше 74 м2) – от 282 325 £  Вилла 4+1 (250 м2 + терраса 46 м2 + терраса на крыше 88 м2) – 369 947 £    💸 ПЛАН ОПЛАТЫ:  Депозит 5000 £  Первый взнос 30-35%  Остальную сумму в рассрочку на 36 месяцев, ежеквартальными платежами    Остальные платежи:  0.5% гербовый сбор   5% НДС  2000 £ Трансформаторный сбор (для апартаментов)  3000 £ Трансформаторный сбор (для танхаусов и вилл)    🏁 Завершение строительства: осень 2025 г.
Резиденция Apartment in Aydın-Kuşadası
Резиденция Apartment in Aydın-Kuşadası
Kayapinar, Турция
от
€210,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Я представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом районе, Кусадаси. 9 кварталов в жилом комплексе, бассейн, спортивный салон, автостоянка, детская площадка и многие другие. Рядом школы, магазины. Развитая инфраструктура Люди из разных стран живут в жилом комплексе. Квартира уникальна Неповторимый вид на море, город, природу, пейзаж, панорамный вид, который никогда не закроется. Дом малоэтажный на 4 этаже есть 2 квартиры. Есть лифт. Дом был построен в 2019 году. Подходит для вида на жительство. Двухуровневая квартира, новая, там еще никто не жил. Брутто 330 м2 Чистая 270 м2 5 + 1 1 салон с открытой кухней и панорамным видом 5 спален 3 большие ванные комнаты хорошо организованное укрытие В квартирах есть природный газ Квартира выглядит с 3 сторон. С 3-х сторон есть окна, балконы и огромная терраса на втором этаже. Барбекю можно установить на террасе. Вы можете перечислить преимущества этой квартиры бесконечно. Поэтому для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, подробное видео и другие фотографии отправляются по запросу.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Фетхие, Турция
Karakecililer, Турция
от
€570,749
Агентство: TRANIO
Предлагаются качественные трехэтажные виллы премиум класса со стеклянными фасадами. Каждая вилла имеет бассейн. Окончание строительства - апрель 2024 года. Особенности квартир Каждый дом включает кухню с гостиной, три или четыре спальни, три или четыре ванные комнаты, балкон, веранду и большую солнечную террасу. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с супермаркетами. Пляжи - 4 км Хисароню - 500 метров.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция
Altintas, Турция
от
€227,321
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает подземным гаражом и парковкой, открытым бассейном, сауной, фитнес-центром, зоной барбекю, детской площадкой, охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Встроенная кухня Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Аэропорт – 10 минут Море – 10 минут Торговый центр – 15 минут
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Bornova, Турция
от
€483,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в себе роскошь и комфорт и перенесет вашу жизнь на более высокие стандарты с каждой деталью, находится в Борнове, где расположены самые престижные торговые центры Измира. Проект, который имеет удачное расположение с его расположением в центре города, также расположен над всеми пунктами транспорта и соединения шоссе. Ценность региона продолжает расти день ото дня с такими важными учреждениями, как образовательные учреждения, медицинские центры, больницы и университеты. Ikon Tower, где вы будете наслаждаться жизнью с ее широкими балконами, архитектурой с высокими потолками и просторными жилыми помещениями, и там, где вы почувствуете привилегии пребывания в Измире с его уникальным видом на город, вы получите ценность для вашего жилого пространства с его социальными удобствами и местоположением. Есть 12.000 м ² закрытая парковка. В этой области предоставляются услуги камердинера и уборка автомобиля. Кроме того, для вашего 2-го автомобиля и гостевых автомобилей имеются открытые парковочные места. Безопасная и приятная жизнь для вас и вашей семьи с открытым бассейном / детским бассейном, фитнес-центром, студией йоги и тарелок, парной, сауной, детской игровой площадкой, просторным лобби и жилыми зонами, 8 лифтов, уборка, круглосуточная служба активной безопасности. предложения. Наша текущая квартира на продажу составляет 188 м2, нетто 174 м2 3 + 1 плюс квартира на 6 этаже. Высота потолка 3,30 метра. Он имеет 3 стороны и балкон с выходом из всех комнат с 3 сторон. Наша квартира продается как неиспользованная, совершенно новая мебель. 31-й этаж той же квартиры продается без мебели через Startkey Vizyon Gayrimenkul. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы увидеть нашу квартиру и назначить встречу..
Вилла Элитный проект с видом на море в Бодруме
Вилла Элитный проект с видом на море в Бодруме
Derekoey, Турция
от
€1,14 млн
Площадь 460 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: FOA INVEST
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в элитном районе Гюмюлюк региона  Бодрум. Район Гюмюшлюк — это отличное место для спокойной и комфортной жизни. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура для качественной жизни – отели различной звездности, рестораны (особенно с рыбной кухней), магазины, кафе, бары, медицинские и образовательные учреждения, торговые центры. Пляжи района имеют пологий вход в воду и по праву считаются одними из лучших в городе. FOA MARE привлекателен как для жизни, так и для инвестиций. Объекты-аналоги в данном районе уже на текущий момент стоят в среднем на 400-700 тыс.дол. дороже! Технические характеристики вилл: Каждая вилла расположена на собственном земельном участке общей площадью 7 500 кв.м., на территории этого участка расположен открытый бассейн площадью 30 кв.м., размером 10х3 м. и глубиной 1,8 м. В проекте строительства предусмотрены разные планировки вилл, в зависимости от выбранной Вами планировки/виллы площадь (брутто) варьируется от 390 до 460 кв.м. Вилла сдаётся собственнику с чистовой отделкой (под ключ) и бытовой техникой фирмы Gaggenau или Miele (вытяжка, посудомоечная машина, варочная панель и духовой шкаф). Также во всех виллах установлена система «теплый» пол. По желанию покупателя, застройщик может также предоставить 3 разных варианта меблировки. Высота потолков во всех вилах 3.10 – 3.20 метров. В проекте также предусмотрен ландшафтный дизайн: на участке уже растут оливковые деревья возрастом от 400 до 1100 лет (все деревья с документами) Каждый участок огорожен забором высотой 1,8 метров, по желанию покупателя застройщик может заменить этот забор зелёным ограждением (деревья/декоративный кустарник) Что касается документарной части: застройщик заключает с покупателем нотариальный договор купли-продажи, с которым может подаваться на гражданство. Документы по объекту (тапу) будут готовы и выданы в течение 2 месяцев. Позвольте себе насладиться роскошью и комфортном с FOA MARE уже сейчас!
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Konak, Турция
от
€250,281
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами, просторными балконами и видами на море и город. Резиденция располагает школой и спортивными площадками, парковкой и гаражом, зоной для занятий йогой и пилатесом, крытым и открытым бассейнами для взрослых и детей, кафе, и ресторанами детской площадкой, велосипедной и беговой дорожками, парком, садами и зонами отдыха. Окончание строительства - июль 2023 года. Расположение и объекты поблизости Ближайшая больница - 1,1 км Школа - 1,6 км Трамвайная остановка - 400 метров Станция метро - 1,9 км Причал - 1,9 км
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Goeltuerkbuekue, Турция
от
€542,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами, террасами и садами. Резиденция располагает двумя бассейнами. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина) Сантехника Duravit Раздвижные алюминиевые окна с электрическими жалюзи и москитными сетками Генератор Резервуар для воды Полы с подогревом Daikin Кондиционеры Daikin Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Древней Карией. Центр Бодрума - 15 минут Центр Ялыкавака - 12 минут Аэропорт Бодрума - 35 минут Море - 400 метров Гавань - 400 метров
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и спортивными площадками, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и спортивными площадками, Алтынташ, Турция
Altintas, Турция
от
€184,457
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и город. Резиденция располагает подземной парковкой, крытым и открытым бассейнами, баром у бассейна, фитнес-центром, спа-зоной, теннисным кортом, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Кондиционеры Встроенная кухня Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Аэропорт – 10 минут Море – 10 минут Торговый центр – 15 минут
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir Torbalı
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir Torbalı
Yedi Eyluel Mahallesi, Турция
от
€89,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Представляю вашему вниманию квартиры в развивающемся районе Измира Торбала. Особенности расположения объекта: • Центр города Конак 30 км • Газимир 15 км • Оптимальный торговый центр 20 км • Газимирская государственная больница 18 км • Государственная больница Торбала 16 км • Здание суда Торбали 14 км • Аэропорт Измира Аднана Мендереса 12 км • Эгейская свободная экономическая зона 20 км • Вход на шоссе Измир-Айдын 10 км • Избанский городской поезд 2 км • Кусадаси 50 км • Чесме Алакати 95 км Особенности территории: • детская площадка • пейзажи • пешеходные дорожки • стильный дизайн • парковка • уборщик • 2 лифта • 2 входа в здание Комплекс состоит из 3 блоков. Расположение рядом с главной дорогой. Особенности квартиры: • 3 + 1 • 4 этаж • 124 м ² • Отопительный газ • Восстановленный • 2 ванные комнаты / туалеты • Видеодомофон При желании его можно купить с мебелью и техникой. Цена договорная. Квартиры подходят для вида на жительство.
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Irmak Mahallesi, Турция
от
€167,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 катли бинанин 1. каты. -4 ода -1 салон ве 3 ятак одасы -эбевейн ятак одасы баньосу -kiler -2 гениш балкон -Tüm pencereler parmaklıklıdır. -Otopark -Kapıcı -Ayrıca girişte güvenlik kameraları da bulunmaktadır. Конут комплексинде ешил алан
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€1,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с бассейнами 38 м2, парковочными местами, садами. Удобства и оснащение в доме Камин Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Ялыкавак - небольшой городок в 18 км от Бодрума.
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция
Milas, Турция
от
€2,04 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные уютные виллы с бассейнами, садами и обеденными зонами на открытом воздухе, живописным видом на холмы, оливковые рощи и море, парковочными местами. Площадь сада - от 1 000 м2 до 3 700 м2. Резиденции фактически относятся к бренду Six Senses Residences Kaplankaya, и отель предлагает владельцам полный спектр услуг за дополнительную плату. Резиденция располагает 7 пляжами (4 полностью обслуживаемых, 3 уединенных), клубом, 5 ресторанами и магазинами, спортивными сооружениями, большим спа-центром на территории отеля Six Senses, круглосуточным консьерж-сервисом, фитнес-центром, крытыми и открытыми бассейнами. Удобства и оснащение в доме Дубовый паркет Мраморный пол Ванны Villeroy and Boch Бытовая техника хорошего бренда Кухонная мебель Кондиционеры Daikin и Mitsubishi Спутниковая система Wi-Fi Двойные стеклопакеты Система "умный дом" Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах от пляжа.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Урла, Турция
от
€2,04 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает детской площадкой, бассейном, залом для мероприятий, хамамом, зоной барбекю, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, зелеными зонами, круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Колледж - 6 км Центр Урлы - 8 км Автомагистраль - 9 км Аэропорт - 40 км Чемше - 55 км
Жилой комплекс Новый закрытый жилой комплекс с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый жилой комплекс с бассейнами, Олюдениз, Турция
Karakecililer, Турция
от
€304,400
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном. Апартаменты на нижних этажах имеют собственные инфинити-бассейны. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.
Многоквартирный жилой дом Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Многоквартирный жилой дом Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Kayapinar, Турция
от
€150,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
-Izmir -Борнова - Рядом с Ясаром и Университетом Эге -Новый проект Подходит для вида на жительство и гражданства
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Kemalpasa, Турция
от
€1,34 млн
Площадь 155 м²
1 объект 1
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х этажных дома с водой и электричеством, небольшой одноэтажный дом, склад и крытая крыша животных, а также хозяйственные постройки на земле. Наша ферма 140 м2 и имеет 2 спальни, 1 гостиную и открытую кухню, 2 ванные комнаты. Он имеет 3 кондиционера, один холодильник, стиральную и посудомоечную машины, водонагреватель, плиту и духовку. Наш фермерский дом продается с мебелью и бытовыми товарами. Система безопасности камеры также доступна. На нашей ферме, которая окружена оливковыми и сосновыми деревьями, вокруг нее живут соседи, а в регионе продолжают строиться виллы и бунгало. Наша земля состоит из 3 отдельных названий документов ( 6667 м2 + 3618 м2 + 20218 м2 ) в общей сложности 30503 м2 и полностью окружена проволочным забором. В нем есть оливковые, вишневые, ореховые, фруктовые деревья и сосновый лес. Есть пешеходная дорожка и автомобильная дорожка. Частичный обмен возможен. -------------------------------------------------- ---------------------------------------- Кемальпаша Орен Яка تقع مزرعتنا في منطقة  يوجد منزلين منفصلين من طابقين مزودان بالماء والكهرباء UR ومنزل صغير من طابق واحد URومستودع وسقف. تبلغ مساحة مزرعتنا 140 متردا مربعنا وتحتوي على غرفتي نوم وغرفة معيشة ومطبخ مفتوحمامين. بها 3 مكيفات وثلاجة وغسالة صحون وسخان مياه وموقد ورن. مزرعتنا معروضة للبيع بالأثاث والسلع البيضاء. يتوفر أيضدا نظام أمان لكاميرا. مزرعتنا ، المحاطة بأشجار الزيتون والصنوبر UR بها جيران يعيشون حولها ، ويستمر بناء الفيلات والناغل في المنطقة. تكون أرضنا من 3 سندات صكوك منفصلة ( 6667 م 2 + 3618 م 2 + 20218 م 2 ) بإجمنالي. هناك الزيتون والكرز والجوز وأشجار الفاكهة وغابات الصنوبر فيه. يوجد مسار للمشي ومسار لمركبة. التبادل الجزئي ممكن.   Detaylar için lütfen iletişime geçiniz. Свяжитесь для получения более подробной информации. .اتصل لحصول على مزيد من التفاصيل
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Karakecililer, Турция
от
€618,312
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы со стеклянными фасадами, большими солнечными террасами и садами. Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном. Окончание строительства - июнь 2024 года. Особенности квартир Каждая вилла включает кухню с гостиной, четыре спальни, четыре ванные комнаты, балкон и веранду. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном курортном городке, недалеко от пляжа и старого города.
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Ulukent, Турция
от
€161,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Контакт для более точных деталей.
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Yalikavak, Турция
от
€823,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются престижные апартаменты с различными планировками и панорамным видом. Жилой комплекс располагает круглосуточным консьерж-сервисом, собственным пляжем, отмеченным голубым флагом, рестораном, террасами и садами, химчисткой, детской площадкой, крытым и открытыми бассейнами, турецкой баней и спа, фитнес-центром, теннисным кортом, пешеходными дорожками, оздоровительным центром. Цена — от $ 835 000 до $ 4 100 000. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Панорамные окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 50 км от аэропорта Бодрума, в девяти километрах от гавани, в 11 км от Гёлтюкбюкю, в 25 км от центра Бодрума. Бодрум — знаменитый курорт Турции, расположенный на западе страны в 270 км к югу от Измира. Местные жители в основном занимаются рыболовством, судостроением, производством ковров и работают в сфере туризма. Тысячи людей ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Celal Bayar Mahallesi, Турция
от
€920,889
Площадь 279 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект Çeşme расположен недалеко от всемирно известных заливов Çeşme, пляжей и пристаней для яхт. Folkart Boyalık Çeşme - это место, где вы можете наслаждаться жизнью в полной мере.   Расстояние до : BOYALIK пляж ...... 300 м Марина АЛТИН ЮНУС ..... 1 км AQUA TOY CITY .... 2 км Бухта AYAYORGİ ..... 2 км Марина ЧЕМЕ ..... 3,5 км Пляж ILICA ...... 4 км Отель ШЕРАТОН ...... 4 км ALAÇATI рынок ...... 5 км PAŞALİMANI залив ...... 9 км Порт ALACATI ..... 9 км   Социальная инфраструктура: - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Крытая автостоянка - Пилатес центр, фитнес-центр, комната для йоги - Спа и сауна - Лобби и гостиный уголок - 24-часовая охрана - Система видеонаблюдения   Дополнительная инфраструктура: - Встроенные приборы - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Парковочное место на одну машину для квартир 1 + 1 - Два парковочных места для квартир 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров   Общественные услуги: - Интеллектуальная домашняя система с 10-дюймовым сенсорным экраном, IP-видео-домофоном у входов в резиденцию, а также у консьержа и обслуживания жилого комплекса. - Управление освещением, кондиционером и шторами, разработанное в соответствии с личными предпочтениями жителей - Пульт дистанционного управления системой комфорта и безопасности с использованием мобильных устройств - Передача данных на мобильные устройства с использованием почтовых услуг и push-уведомлений - Система управления кондиционером с технологией дистанционного управления - Удаленный мониторинг с помощью камер 3G через мобильные устройства, сенсорный экран и интерфейс телефонии - Folkart Boyalık Çeşme использует систему управления 4, поддерживающую IP, Wi-Fi, RF и KNX   Folkart Boyalık Çeşme состоит из 66 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 166,9 м2 брутто   2 + 1 171,3 м2 брутто   3 + 1 310,3 м2 брутто 4 + 1 316,3 м2 брутто  
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Dagbelen, Турция
от
€6,01 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые виллы четырех типов: Тип А (15 штук). Современные виллы площадью 455,60 м2 с ухоженным садом, террасами, бассейном, парковкой на две машины. Тип В (10 штук). Виллы площадью 424,93 м2 с живописным видом, бассейном, террасами, ухоженным садом, парковкой на две машины. Тип С (12 штук). Виллы площадью 433,02 м2 с бассейном, зоной отдыха и обеденной зоной на открытом воздухе, террасами, парковкой на две машины, садом с сандаловыми, лимонными и оливковыми деревьями. Тип D (8 штук). Просторные виллы площадью 540,35 м2 с высокими потолками и зимним садом, террасами, зонами отдыха, садами, бассейном, парковкой на две машины. Дома этого типа располагаются в пешей доступности от моря. Резиденция располагает собственным пляжем, фитнес-центром, спа, зоной отдыха, рестораном, зелеными зонами. Окончание строительства - конец 2023 года. Особенности квартир Тип А Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню. Тип В Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню. Тип С Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню. Тип D Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню. Удобства и оснащение в доме Камин Автономное отопление Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом престижном районе, рядом с живописным побережьем, в 18 км от города Ялыкавак, в 15 км от центра Бодрума, в 40 км от аэропорта.
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Icmeler Mahallesi, Турция
от
€2,12 млн
Площадь 374–476 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2025
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Передай привет дню с ароматом лаванды... Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того, мы хотели бы отметить, что электрические зарядные устройства не забыты на стоянках. Социальные услуги: -Два профессиональных корта для тенниса Теннисный клуб, крытый и открытый бассейны Фитнес-центр -Пилатес Холл  Детские игровые площадки    -Лавандовый сад  - сауна Набор встроенной кухни -Генераторный набор Зимний сад с биоклиматической крышей -Половая система отопления 
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Cumhuriyet Mahallesi, Турция
от
€570,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызлыкой  Территория Жилого Комплекса 7500 м2  Проект состоит из 2 блоков, у каждого блока есть свой бассейн  Площадь Виллы: Брутто :120 м2 Нетто: 85 м2 1. Этаж: - Двор - Зал - Открытая кухня - Санузел  2. этаж:  -2 спальни - ванная - задний двор  лучшая техника для кухни от швейцарского бренда FRANKE Уникальное месторасположение в сочетании с первоклассным качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит Вам комфортный образ жизни и гарантирует надёжность Ваших вложений. В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.     
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Мармарис, Турция
от
€689,656
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами. Площадь земельных участков - от 500 м2 до 800 м2. Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Море - 1,5 км Аэропорт Даламан - 113 км Центр Мармариса - 18 км
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Cesme, Турция
от
€812,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает кафе, спа-центром, фитнес-залом, подземной парковкой, бассейнами, детской площадкой, системой безопасности. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от причала для яхт, кафе и ресторанов. Причал Чешме - 2 км Пляж - 11 км Больница - 6 км Порт - 16 км
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Ovacik, Турция
от
€250,000
Площадь 140 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она под ключ. Он находится очень близко к площади, пляжу, кафе, пешеходной зоне и детскому парку и находится на оживленной дороге. Природный газ, система напольного отопления, оборудованная кухня, ванная комната Hilton и все продукты первого качества. Он также может быть спроектирован в соответствии с графиками по запросу следующим образом. Он имеет сад 3 + 1, ванную комнату и террасу. 1 этаж: гостиная и кухня, 2 этаж: 2 комнаты, ванная комната, туалет, 3-й этаж: спальня, ванная комната и большая терраса с видом на море. У нас есть 2 виллы, обе они видят море с террасы и 2-го этажа, они одинаковы. У этого есть сад и отдельный вход. Пожалуйста, свяжитесь для получения более подробной информации...
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Karakecililer, Турция
от
€750,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, просторными садами, саунами, джакузи и турецкими банями, живописными видами. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Камин ТВ
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Doerttepe, Турция
от
€365,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, парковкой, консьерж-сервисом. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 15 минутах от аэропорта Бодрума и в 30 минутах от центра города.
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Irmak Mahallesi, Турция
от
€300,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Прекрасный вид на природу и чистый воздух. -Наша вилла имеет 3 + 1 комнаты, 125 м2 нетто -Наша вилла имеет 2 этажа, ее фронт никогда не закроется, *В спальне есть ванная комната *Открытая кухня *2 км до кольцевой дороги *Оптимально 2 км *Аэропорт 10 км Пожалуйста, свяжитесь для получения дополнительной информации
Вилла Dikili Villa Project
Вилла Dikili Villa Project
Дикили, Турция
от
€272,000
Площадь 120 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Измирский район Дикили до моря и пляжа 20 метров 120 м2 брутто 100 м2 нетто 3 + 1 дуплекс 3 спальни 1 салон с камином Ванная комната 1 Ванная комната 2 Камин в доме вид на море
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Celal Bayar Mahallesi, Турция
от
€872,421
Площадь 246 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Чешме - самый красивый полуостров на побережье Эгейского моря, его ценность растет с каждым днем. Проект расположен на мысе Фенер в центре Чешме, всего в нескольких минутах ходьбы от пристани для яхт, развлечений, кафе и ресторанов. Этот проект уникален по своей архитектуре и полностью отличается от остальных, он предлагает вам и вашим близким привилегированный уровень жизни.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Месме Марина ...... 2 км Бухта АЯ ЙОРГИ ..... 5 км Ататюркская образовательная и педагогическая больница .......... 6 км ALTIN YUNUS Марина ....... 7 км Отель ШЕРАТОН ...... 10 км Пляж ILICA ....... 11 км ALAÇATI рынок ...... 12 км PAŞALİMANI залив ...... 15 км Порт ALAÇATI Марина ..... 16 км   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   ОБЩИЕ УСЛУГИ - Профессиональное обслуживание жилого комплекса - Техническое и гигиеническое обслуживание бассейнов - Очистка и обслуживание общих зон - Услуги по уборке и обслуживанию пляжа   УСЛУГИ ПРИЕМКИ И КОНЦЕРЖА - Квартира ( 10:00 - 22:00 ) - Услуги бронирования ( рестораны, концерты, авиабилеты ) - Проснись позвони - Газета / доставка хлеба - вызвать скорую помощь ( врач, медсестра ) - автомойка - Прокат автомобилей, обслуживание в аэропорту, VIP-трансфер   ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ - Бесплатный Wi-Fi - Игровая комната - Пирс - Музыкальные передачи - американский бар* - Душевые и раздевалки   Проект состоит из 70 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 104 м2 брутто   2 + 1 144 м2 брутто   3 + 1 246 м2 брутто 4 + 1 460 м2 брутто  
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Islamhaneleri, Турция
от
€370,987
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты и виллы. Каждая вилла имеет собственным большой сад. Квартиры на первом этаже также имеют сад. Элитная резиденция располагает парковкой, общими бассейнами, собственным пляжем. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится между поселками Тургутрейс и Гюмюшлюк.
Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Didim, Турция
от
€750,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Продается вилла в Акбук Дидим -3-х этажная вилла-близнец -250 м2 -3 + 1 -4 комнаты -1 салон -3 спальни -3 ванные комнаты -chic терраса с видом на море Первая линия от моря - Вид на море никогда не закроется - Перед домом, пляжем и морем, прямо через дорогу, есть дорога, проект предусматривает дальнейшую отмену дороги для автомобилей, там будет только пешеходная дорога и парк.
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Guelluek, Турция
от
€373,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с каминами и большими садами. Резиденция располагает зоной для проведения мероприятий, рестораном, бассейнами, аквапарком, спортивной площадкой, зонами барбекю, тренажерным залом, детскими площадками. Окончание строительства - май 2024 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Бодрума - 4 минуты Центр Бодрума - 30 минут Гавань - 10 минут Пляж - 8 минут езды
Жилой комплекс Unique Project
Жилой комплекс Unique Project
Catalca, Турция
от
€351,000
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Сдаться 2024 -Апартаменты 3 + 1 и 4 + 1 -134 роскошных апартаментов и вилл на территории 15000м2 -GYM, Сауна, бассейн, пешеходные дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, игровые площадки, детский бассейн Ландшафтный дизайн по всему жилому комплексу Закрытая парковка для автомобилей В квартирах: кухонная мебель встроенный набор электрические жалюзи для окон и многое другое
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€850,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами. Резиденция с видом на море располагает пляжем, причалом и морским такси, рестораном и консьерж-сервисом, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, детским клубом, спа-центром. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном живописном районе, на берегу бухты. Ялыкавак считается одним из лучших мест Бодрума. Он находится в идеальном месте для отдыха и отличный вариант инвестиций на рынке аренды для отдыха.
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Турция
от
€287,956
Площадь 83–337 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге .................................................................. .7,3 км Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км Яшарский университет .................................. 5,5 км Международная больница Medicana ............... 500 м Ege City Частная больница ............................. 2.0 км Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км Парк культуры ............................. 2,0 км Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км Алакати Чесме .................................................. 55 минут Urla.................................................. ...............................40 мин Маниса ............................................................................................................................................................................................................................................................. Айдын .................................................. .........................55 мин Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Библиотека - игры - Офис - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   Folkart Nova состоит из 1 блока из 174 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1. Все квартиры имеют вид на залив.   Квартира отснятая 1 + 1 83 м2 брутто   2 + 1 164 м2 брутто   3 + 1 214 – 337 м2 брутто 4 + 1 280 м2 брутто  
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Kazim Dirik Mahallesi, Турция
от
€750,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на участке площадью 650 м2 с великолепным видом, в непосредственной близости от Фочакёя, Район Енибагарасы продается в конце июня. Материалы 1-го класса используются в домах нашей виллы с особым видом, веранда 50м2, закрытая парковка 50м2 с электрическими жалюзи, бассейн 50м2, ванная комната 3 шт, джакузи с кроватью и камином в гостиной с открытой кухней. Наша вилла находится на 75м2 этаже на участке 650м2. ландшафтный дизайн и автоматическое орошение. Это покрыто Фосастоном. Для получения более подробной информации и просмотра нашей виллы, пожалуйста, свяжитесь с нашим номером...
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
€427,111
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Резиденция располагает зелеными зонами, зонами отдыха, крытыми и открытыми бассейнами, кафе, фитнес-центром, спа, кинотеатром, детскими площадками, конференц-залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с остановками общественного транспорта и больницей, в 720 метрах от моря.
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Урла, Турция
от
€2,12 млн
Агентство: TRANIO
В жилом комплексе 73 отдельных вилл в коммьюнити с различными удобствами. Озеленение - важная часть проекта, предусмотрено 85% зеленого пространства для каждой виллы. Кроме того, проект может похвастаться уникальной смотровой площадкой, с которой открывается панорамный вид на весь город. Каждая вилла располагает 5-7 спальнями, собственным бассейном площадью 32 м2, а общий бассейн - идеальное место для общения. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: студии пилатеса и йоги, 2 теннисных корта, пешеходные дорожки, круглосуточная охрана, сауна, система умного дома, комната для конференций, кафе. Расположение и объекты поблизости Находится в живописном районе Урла, всего в нескольких минутах ходьбы от Эгейского моря и в получасе езды от города Измир. Благодаря своей потрясающей природной красоте и богатой истории, Урла стала одним из самых востребованных направлений в Турции. Расстояние до ближайших мест: Автобусная остановка Yeşil Urla - 1,8 км. Автобусная остановка Aygün - 2,3 км Торговый центр Urla Merkez/ Urla Meydan - 4 км Торговый центр Bamboo Urla - 4 км Автобусная остановка Urla - 4.3 км Семейный медицинский центр Урлы №1 - 2.5 км Государственная больница Урлы - 7 км
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Meselik, Турция
от
€1,43 млн
Агентство: TRANIO
Роскошный и комфортабельный комплекс, построенный на участке площадью 72 тыс. м² со 194 домами. Проект сочетает в себе современную архитектуру и уникальность, каждая вилла имеет вид на море, 2 большие террасы, 4 комнаты, 3 ванные комнаты и просторную гостиную. Комплекс предлагает частный ресторан, закрытый пляж и пристань для яхт, огромный общий бассейн и аквапарк, предназначенный как для взрослых, так и для детей, кинотеатр под открытым небом, бар, СПА, спортивный клуб. Стойка регистрации и услуги консьержа доступны круглосуточно и без выходных, чтобы сделать вашу жизнь проще, есть обслуживание и уборка на уровне 5-звездочного отеля, трансфер до Бодрума и аэропорта. Расположение и объекты поблизости Бодрум — туристический курорт Турции. Он расположен на западе Турции вдоль Эгейского моря. Находится на полуострове Бодрум в 270 км к югу от Измира, во времена Геродота, который проживал здесь, назывался Галикарнас. В городе около 33 000 жителей, большинство из которых живут за счет рыболовства, судостроения, производства ковров и туризма. Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.
Вилла Villa in Muğla
Вилла Villa in Muğla
Мугла, Турция
от
€741,500
Площадь 245 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
-Кокакалис пляж 1-2 минуты -Вилла 4 + 1 с бассейном - Участок 470 м2 -Вилла площадь 245 м2 -3 этажа -Открытый салон с кухней -4 спальни -4 ванные комнаты -1 туалет -Половая система отопления -Центральное электрическое отопление и охлаждение помещений -Электрические ворота и авто полив сайта - Проводимая проводка для сигнализации и видеонаблюдения при желании вы можете установить
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Inlice, Турция
от
€2,23 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с живописным видом, террасами и французскими балконами. Малоэтажная резиденция располагает большим парком с прудами и водопадами, детскими площадками, спорткомплексом, кафе, крытыми и открытыми бассейнами. Окончание строительства - май 2024 года. Преимущества Доступна рассрочка на 12 месяцев с первым взносом 50%. Расположение и объекты поблизости Набережная Босфора с кафе, ресторанами, причалами, парком — 2 км Первый Босфорский мост - 5 км Автобусная остановка — 50 метров Станция метро — 3,7 км Аэропорт - 17 минут
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Celal Bayar Mahallesi, Турция
от
€2,30 млн
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Все двери на вилле откроются к морю Вилла на Аясаранде насыщена Эгейской душой. Вилла состоит из 3 этажей. Перед виллой есть частный бассейн, а за бассейном есть прямой доступ к пляжу и морю. Из окон открывается вид на Эгейское море и греческий остров Хиос. 1 этаж • бассейн • 2 террасы • салон • внутренний дворик • кухня • гардеробная • ванная 2 этаж • салон • 3 спальни • 3 ванные комнаты • гардеробная • 2 балкона 3 этаж • салон • гостевая спальня • ванная • тренажерный зал • комната для хобби • прачечная
Многоквартирный жилой дом Karşıyaka Apartment
Многоквартирный жилой дом Karşıyaka Apartment
Latife Hanim Mahallesi, Турция
от
€80,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Карсияка Орнеккой район Первый этаж Квартира 3 + 1 3 спальни 1 зал 1 ванная комната с душем 2 балкона кладовая Все номера солнечные В доме есть природный газ, но квартира не связана. Вокруг дома и на стоянке 7/24 камеры, Территория дома убирается 1-2 раза в неделю Ежемесячная плата за уборку 100 тл Железные прутья на окнах Расположение дома идеальное, рядом со школами, большим спортивным комплексом Arkas, очень тихой чистой зоной со всей инфраструктурой. Остановись рядом. Квартира пуста, вы можете немедленно переехать или сдать ее в аренду.
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Ildir Mahallesi, Турция
от
€9,50 млн
Площадь 160–350 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными термальными водами, историческими памятниками, оживленной ночной жизнью и прекрасными пляжами один из самых популярных туристических регионов Измира. Районы Алачаты, Ылыджа и Урла занимают место среди самых важных курортов Чешме.   Чешме предлагает уникальные и незабываемые возможности для отдыха, местность Алачаты выходит на первый план благодаря популярным местам для виндсерфинга.   Алачаты один из самых важных городков Турции и с его ухоженными каменными домами, очаровательными бутик-отелями, переполняющими улицы ресторанами и развлекательными заведениями, бухтами и пляжами, каждый из которых красивее другого, представляет собой роскошный курорт на побережье Эгейского моря.   Одна из деревень городка Чешме и сегодня известная как Ылдыр древний город Эрифры — это тихая рыбацкая деревня с впечатляющим древним театром на холме с видом на море и с самыми красочными закатами в Егейской области и с запахом мастичных и оливковых  деревьев.   Предлагаю Вам приобрести недвижимость в Жилом комплексе вилл со своим пляжем. До моря всего 300 метра. Вид на море, Красивый вид из окна, Готовность к проживанию, Балкон, Терраса, Личный сад, Личный бассейн, общий бассейн, встроенные шкафы. Подходит под ВНЖ или ГРАЖДАНСТВО. Наше агенство Полностью помогает вам сдать дом в аренду, или обосноваться, сопровождаем от встречи в аэропорту до выбора и покупки мебели, оформления документов и тд. В наличии имеются 6 виллы. Все виллы отдельные и имеют окна и балконы с 4 х сторон. 4 виллы с личными бассейнами 32 м2,  а 2 без личного бассейна но с выходом к большому общему 270м2 и детский бассейн. Площадь участков 300 м2, площадь домов 140 м2. В домах одинаковая планировка по 3 спальни со встроенными шкафами, зал и кухня с выходом на бассейн и на участок. Охраняемая территория ночью и днем. Видео наблюдение 7/24. До аэропорта 50 км До Алачаты 15 км До Чешме 25 км
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Goeltuerkbuekue, Турция
от
€1,59 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные функциональные виллы с садами и бассейнами. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина) Сантехника Duravit Камин Стальная дверь Раздвижные алюминиевые окна с электрическими жалюзи и москитными сетками Генератор Резервуар для воды Кондиционеры Daikin Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Древней Карией. Центр Бодрума - 15 минут Центр Ялыкавака - 12 минут Аэропорт Бодрума - 35 минут Море - 400 метров Гавань - 400 метров
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Konak, Турция
от
€593,677
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает кафе и рестораном, крытой парковкой, фитнес-центром, открытым бассейном и детским бассейном, детской площадкой, конференц-залом, сауной, парной и зоной для занятий йогой, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от аэропорта и автомагистрали. Больница - 500 метров Станция метро - 800 метров Паром - 2,7 км Аэропорт - 18 км Университет - 5 минут
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Celal Bayar Mahallesi, Турция
от
€1,18 млн
Площадь 170–298 м²
4 объекта 4
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вы с радостью будете говорить привет каждый день в Чешме. -Проект, который будет расположен в Чешме, будет иметь варианты вилл 3 + 1 и 5 + 1. -Каждая вилла имеет собственный открытый бассейн и открытую парковку.
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Эгейский регион, Турция
от
€332,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море и просторными террасами. Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и парной, кафе, рестораном и витаминным баром, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, круглосуточной охраной, ухоженными зелеными зонами. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с основными достопримечательностями Измира, в двух шагах от магазинов и всей необходимой инфраструктуры.
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Cesme, Турция
от
€943,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парковкой, бассейнами, садами, детскими площадками, фитнес-центром, спа. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школой, детским садом, супермаркетом, больницей. Пляж - 300 метров Больница - 6 км Порт - 9 км
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir- Çiğli
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartment in İzmir- Çiğli
Kaklic Mahallesi, Турция
от
€110,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Измир Регион Чигли Хармандалы 3 + 1 4 комнаты 3 спальни 1 салон 2 ванные комнаты 120 м2 5 этаж / 6-этажное здание Проводимый природный газ Открытая автостоянка Пожарная лестница Кладовые также предоставляются для каждой квартиры. Рядом с домом есть рынки, школы, автобусные остановки и многие другие.
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Турция
от
€528,000
Сдача в: 2025
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Новый проект жилого комплекса Begonvilla Спокойный зеленый в экологически чистой зоне 3 этажа вилла Брутто 280 м2 Нетто 256 м2 4 + 2 4 спальни 2 зала Система напольного отопления Камин Терраса с камином Открытый бассейн Открытый отопарк Зеленый частный сюжет Мависехир 19 минут Алиага 18 минут Фока 18 минут Маниса 20 минут Menemen5 минут Государственная больница 4 минуты
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Guelluek, Турция
от
€530,000
Агентство: TRANIO
В проекте несколько вилл, расположены в небольшом рыбацком городе Гюллюк. В 8 км от аэропорта Бодрум/Милас. В 40 км от города Бодрум. В каждом доме есть бассейны, парковочные места, террасы для отдыха, гостиная и кухня, 2-4 спальни, 2-3 ванные комнаты. В некоторых есть прачечная. Расположение и объекты поблизости Гюллюк - город в гавани, с красивыми видами на Эгейское море. Школа: 1.5 км Аэропорт: 8 км Пляж: 1 км Больница: 19,5 км Магазины и рынки: 1.5 км Центр города: 2 км
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
€179,358
Площадь 84–212 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? Вы увидите столичную жизнь с совершенно другого взгляда в этом проекте, где вы сможете насладиться синим цветом в полной мере с его домами и офисами, прилегающими к морю, и где качество соответствует элегантности. В проекте, который расположен в привилегированном месте, план макета, его специальное местоположение и условия окружающей среды были разработаны путем тщательного изучения. Проект состоит из 235 независимых секций. В проекте 54 1 + 1 резиденции и 36 2 + 1 резиденции; Есть 136 офисов и 9 уличных магазинов, 74 из которых 1 + 1, 42 - 2 + 1, а 20 - 3 + 1. Объединяя бизнес и повседневную жизнь, Velux привносит энергию города в ваше жизненное пространство. Станция метро: 300м Избан: 800м Форум Bornova Mall: 4,5 км Алсанчак: 4 км Университет Эге: 6 км Каршияка: 7 км Аэропорт: 20 км
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Huzur Mahallesi, Турция
от
€242,150
Площадь 130–145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
В месте Нарлидере вы окажетесь в лесах Балчовы и поверните лицо к знаменитому виду залива Измир. Одной из сторон будет торговый центр İstinye Park и Agora, а другой - популярные курорты Эгейского моря, такие как Сеферихисар, Урла и Чешме. Короче говоря, он намеревается окружить вас счастьем силой, которую он получает от своего местоположения и социальных приключений проекта.   Проект Narlıdere расположен на 11 акрах земли, 5 тысяч квадратных метров ландшафтной площади, и имеет социальные объекты, такие как крытая и открытая парковка, крытый и открытый бассейны, фитнес-центр, турецкая баня, сауна, баскетбольная площадка, теннисный корт и детские игровые площадки. И проект также близок к Экономическому университету. 
Жилой комплекс VELUX Yalıkavak
Жилой комплекс VELUX Yalıkavak
Derekoey, Турция
от
€830,000
Сдача в: 2023
Застройщик: SF Yildiz İnsaat
Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает площадь в 65000м2. В комплексе на Ваш выбор предоставлены следующие типы недвижимости 42 Резиденции 2+1 и 3+1, 33 Виллы 4+1 и 5+1 и 10 Усадьб 6+1 , все с видом на лазурное Эгейское море. Velux Yalıkavak располагается на первой береговой линии и имеет свой песчанный пляж и пирс, протяженностью 250м2.  Так же будут предоставлены места для шварта частных яхт. Предусмотрены услуги морского такси.Концепция жилого комплекса Velux Yalıkavak предполагает 2 знаменитых ресторана, Лаундж Бар, Снек бар на пляже, Открытый Олимпийский бассейн, Фитнес Центр, Спа, Детский Клуб, детская площадка,места для зарядки электромобилей. Также на территории комплекса предусмотрен бутик отель для ваших гостей. Услуги консьержа, уборки, тех.поддержка,сервис багги по периметру всего жилого комплекса. Круглосуточная охрана. Проживая в Velux Yalıkavak  вы получаете комфорт 5* отеля класса люкс. Комплекс будет полностью готов к эксплуатации к концу 2023 года. 2+1 Резиденции                                                                          от   104m2     до       151m2                  3+1 Резиденции с частным бассейном                                 от   148 m2    до      206 m2 4+1 Виллы с частным бассейном                                            от   305m2     до      400 m2 5+1 Виллы с частным бассейном                                            от   378m2     до      640 m2 6+1 Усадьбы с частным бассейном                                        от   583 m2    до      685 m2 Для комфортного круглогодичного проживания в комплексе во всех жилых объектах установлены Системы « Умный Дом», подогрев полов, автоматическое кондиционирование с позоновым климат- контролем, высококачественная кухонная встроенная мебель, вся бытовая техника марки Gaggenau , гранитное и паркетное напольное покрытие самого высокого качества,  терассы и балконы с тиковым напольным покрытием, богатый ландшафтный дизайн по всему комплексу. Компания застройщик SF Yıldız İnşaat ведёт свою профессиональную деятельность с 2010 года.За время своего существования компания успешно построила и сдала в эксплуатацию множество проектов жилых комплексов, бизнес-центров, вилл и резиденций.
Многоквартирный жилой дом Seaside Project İzmir
Многоквартирный жилой дом Seaside Project İzmir
Kayapinar, Турция
от
€210,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Жилой комплекс КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Жилой комплекс КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Kuyucak Koey, Турция
от
€115,000
КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСКЕЛЕ 📍 Новый комплекс возводится в городе Искеле на расстоянии 2 км от моря. Так как комплекс находится внутри города, здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, такая как магазины, аптеки, клиники, школа, рынок, автозаправочные станции, банки, кафе, рестораны и другое. 🏘 Проект включает 12 коммерческих и 24 жилых объектов недвижимости.    ТИПЫ ОБЪЕКТОВ: 1️⃣ Коммерческая недвижимость продовольственного назначения  2 этажа, площадь 190 м2  329 000£-359 000£    2️⃣ Квартира 1+1 с террасой на крыше  Площадь 60 м2  115 000£-135 000£    3️⃣ Квартира лофт 2+1 с бассейном  2 этажа, площадь 98 м2, частный бассейн 19 м2, сад  135 000£-160 000£    💸 ГРАФИК ОПЛАТЫ:  30% Первоначальный взнос  30% Беспроцентная рассрочка до получения ключей  40% При получении ключей    🏁 Ввод в эксплуатацию: январь 2025 г.
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Бодрум, Турция
от
€875,149
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с просторным садом, бассейном 8х 4 м с водопадом, террасами, панорамным видом, открытой парковкой на 2 машины. Удобства и оснащение в доме Современная кухня с островом Камин Светодиодное освещение Кондиционеры Встроенная бытовая техника Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Торба — район, расположенный в нескольких минутах езды от исторического центра Бодрума и 20 минутах от аэропорта. Он славится кристально чистым морем, живописными пляжами с широким спектром водных видов спорта и спокойной атмосферой. Район богат историческими местами и памятниками культуры. Автомагистраль А101 - 1 км Аптека - 1,5 км Автовокзал Бодрума - 2 км Торговый центр - 1,6 км Пляжи и море - 3 км Центр Бодрума - 6 км Гавань - 9 км Больница - 13 км
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Meselik, Турция
от
€769,751
Агентство: TRANIO
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены из качественных материалов, будет оборудована система "умный дом". Владельцы смогут через приложение на телефоне или с помощью управляющий компании заказать различные услуги - шаттл в аэропорт, уборку дома, услуги прачечной. Расположение и объекты поблизости Всего за 15 минут можно добраться в аэропорт.
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Atatuerk Mahallesi, Турция
от
€211,639
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с большими балконами, панорамным видом и высокими потолками. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Резиденция располагает шестью бассейнами и водными горками, зонами отдыха, спа-центром, баскетбольной площадкой, детской игровой комнатой, парковкой, круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжем, в 3,5 км от кольцевой автодороги.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
30 Agustos Mahallesi, Турция
от
€309,369
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, сауной, парной и турецкой баней. Окончание строительства - август 2023 года. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится рядом с остановками общественного транспорта, бизнес-центрами, образовательными и медицинскими учреждениями, в 2 минутах от автомагистрали.
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Kazim Dirik Mahallesi, Турция
от
€241,406
Площадь 120 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Алиага Шакранлар район г.Измир   3+1 триплекс 1 этаж: 1 салон с кухней 2 этаж: 2 спальни и ванная  3 этаж: 1 спальня и терраса  Общая площадь : 100 m2 Обьект будет сдан в июле 2023 года Рядом с морем пешком 1 минута Кафе, рестораны, пляж , школа серфинга и мн др  
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Torasan Mahallesi, Турция
от
€1,17 млн
Площадь 223 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
    Урла - это глобальное направление с его природой, сохранившейся исторической текстурой, береговой линией и людьми. Слушайте голос листьев, говорящих вам доброе утро. Почувствуйте, как солнце ударяет вас по лицу сквозь листья. Проект Urla - это не только сайт отдельно стоящих домов, но и мир, который добавляет комфорта естественной жизни, которую вы скучаете. Возвращение к природе - это общее желание каждого. Особенности проекта -Bocce Разные социальные мероприятия для всех возрастов. -Ботанический сад Природные пешеходные дорожки и ботанические тропы. -Теннисный суд Теннисный корт, где вы можете заниматься спортом с семьей и друзьями -Amphitheatre Особые уголки скрыты в природе. -Полу Отопление - Открытый - Крытый плавательный бассейн -24-часовая система безопасности камеры -Спа Центр -Хранить дом -Сауна
Резиденция The Project in Bayraklı Location
Резиденция The Project in Bayraklı Location
Kayapinar, Турция
от
€170,000
Сдача в: 2025
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в Измирском районе Байраклы 26 этажей 226 жилой недвижимости Для каждой квартиры есть место в закрытых квартирах типа 1 + 1 до 6 этажей с видом на город 1 салон 1 спальня 1 ванная центр города 10 минут - Рядом с метро Проект завершится в июне 2025 года
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Эгейский регион, Турция
от
€650,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Айдын Кусадаси Вилла дуплекс 200 м2 Частный бассейн 5 комнат 4 спальни 4 ванные комнаты
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Alsancak Mahallesi, Турция
Цена по запросу
Площадь 73–233 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ Измира на берегу Эгейского моря! Проект состоит из 4 корпусов, и включает более 1000 квартир с видом на Измирский залив, а также коммерческие помещения. Площадь квартир: 56 - 234 M2. Планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 На территории: открытый/крытый/детский бассейны, детские площадки, прогулочные дорожки, открытые спортивные площадки, школа, магазины, кафе, террасы для загара, футбольное поле, баскетбольная площадка, скейт-парк, теннисный корт и мн др Расположение: Измир, Конак центральный престижный район города, деловой и культурный центр Измира, с отличной транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Рядом: метро, стадион, парк, набережная, государственная больница, трамвайная станция, культурный центр, парк, университет, школы. Расстояния: Частная больница Гази: 1,1 км Медицинская больница Измира: 2,8 км Частная средняя школа Святого Иосифа в Измире: 1,6KM Аэропорт Аднан Мендерес 20 км Средняя школа Намика Кемаля: 1,9 км Эгейский университет: 1,9 км На территории ЖК также строиться государственная школа. Трамвайная остановка стадиона “Алсанджак”: 400 м Станция Алсанджак: 1,2 км Проект предлагает различные варианты квартир, варьирующиеся от 2 + 1 до 4 + 1 типов, которые могут удовлетворить потребности каждой современной семьи
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€1,96 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами, террасами, гостевыми домами, панорамными видами на море и гавань, парковочными местами. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на главной улице, в 2 минутах от гавани.
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Турция
от
€340,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Дидим Алтинкум Чамлык 4 виллы ( 2 близнеца ) на продажу Каждая вилла 4 + 1 240м2 3 этажа 5 комнат 1 салон 4 спальни Отдельная кухня 2 ванные комнаты 3 туалета Каждая вилла имеет свой собственный бассейн B-B-Q Альков Автостоянка До моря 850 метров
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
€165,000
Агентство: TRANIO
Апартаменты в современном жилом комплексе у озера. Инфраструктура комплекса: бассейн бар у бассейна парк фитнес-центр сауна игровые площадки для всех возрастов костровые зоны на открытом воздухе Особенности квартир Комплекс предлагает апартаменты с 1 или 2 спальнями. Расположение и объекты поблизости Бодрум — столица ночной жизни страны с рекордной плотностью баров, ночных клубов, ресторанов и дискотек на квадратный километр. Нынешний Бодрум стоит на месте древнего города Галикарнаса, где находился знаменитый Галикарнасский мавзолей (353 г. до н. э.), одно из 7 чудес света. Бодрум как курорт очень популярен в самой Турции среди обеспеченных местных жителей – наиболее премиальный и элитный курорт. Именно в Бодруме отдыхают политики, звезды и спортсмены Турции.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Guelluek, Турция
от
€1,34 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с большими садами, бассейнами, парковочными местами, панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает собственным пляжем, баром, студией йоги и пилатеса, охраной, парковкой. Окончание строительства - июнь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Встроенная кухонная мебель Кондиционеры Автоматические жалюзи Интернет Спутниковое ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Пляжи - 300 метров Гавань - 400 метров Рестораны - 500 метров Аэропорт - 9 км Античный город Баргилия - 19 км Центр Бодрума - 40 км
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Турция
от
€633,820
Площадь 156–313 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Все у вас под рукой в Измире; транспортные сети, торговые центры, удивительное жилое пространство... Социальные сферы жизни: Открытый бассейн и детский бассейн Фитнес, Зал Пилатес и Терраса Йоги Детская игровая площадка -Workstation Сауна и парная -Лобби и зоны отдыха -24-часовая система безопасности камеры -24/7 Безопасность -Парковка Гараж - Приемная служба -Встреча   РАССТОЯНИЯ -Медикана Международная Больница -Ясарский университет Университетская больница Эге -Докуз Эйлул университет Аэропорт Аднан Мендерес Станция метро Хилал Оборудование -Встроенный в -Отопление и охлаждение системой Vrv -Немноголовая система отопления -Smart Home с системой автоматизации -Генератор для общих зон Система автоматизации -Разработано с инфраструктурой KNX, IOT ( Интернет вещей ) совместимая система умного дома -Система и система с сенсорной панелью автоматизации на входах в квартиру управления мобильными приложениями -Общие системы безопасности: управление отключением электричества и воды, пожаротушение и работа, интегрированные с системой автоматизации от аварийных ситуаций затопления -Центральная система вызова лифта -Освещение, кондиционер, контроль штор -Sip-система IP-домофонов ( прием с облачной операционной системой ) звонки на мобильные телефоны, когда владельца квартиры нет дома. видеозвонок с вашего телефона ) 1 год бесплатной подписки -Совместимость с умными помощниками, такими как Siri, Alexa и Google Home T-hanks для интеграции IFTTT, совместимых бытовой техники, осветительных приборов и интеллектуальных роботов для очистки, много подключенных к Интернету возможностей для управления объектом из интеллектуальных домашних систем -Консьерж-система, совместимая с мобильными приложениями нового поколения ( общего пользования бронирование с мобильных телефонов, управление уведомление об объявлениях ) -Безопасная для умной домашней системы с мобильными устройствами из любой точки мира доступ к объекту -Электронная почта и услуги Push-уведомлений для мобильных устройств пользователей передача информации
Realting.com
Перейти