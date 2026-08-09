Новостройки в Эгейском регионе, Турция

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Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
$695,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге ...................…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и аквапарком, Кушадасы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и аквапарком, Кушадасы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и аквапарком, Кушадасы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и аквапарком, Кушадасы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и аквапарком, Кушадасы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и аквапарком, Кушадасы, Турция
Кушадасы, Турция
от
$301,216
Предлагаются функциональные комфортабельные апартаменты с балконами и видом на поле для гольфа. Резиденция располагает пешеходными дорожками, бассейнами, детской и спортивными площадками, аквапарком, баром и рестораном. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с истори…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$681,668
Предлагаются виллы с бассейнами 60 м2. Резиденция располагает двумя бассейнами, парковочными местами, детской площадкой, круглосуточной охраной. Окончание строительства - май 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кондиционеры Полы с подогревом Система полива в саду Р…
Агентство
TRANIO
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TekceTekce
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$699,147
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, террасами, саунами и турецкими банями, зонами отдыха и зонами барбекю. Особенности квартир Первый этаж: кухня, гостиная с камином и выходом на террасу у бассейна, двухместная спальня с ванной комнатой, двухместная спальня с ванной комнатой и балконом…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция
Чешме, Турция
от
$1,33 млн
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает кафе, спа-центром, фитнес-залом, подземной парковкой, бассейнами, детской площадкой, системой безопасности. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от причала для яхт, кафе и ресторано…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$1,32 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$686,727
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Бодрум, Турция
от
$718,568
Предлагаются виллы с парковочными местами и видом на город и море. Резиденция располагает общим бассейном 60 м2. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Бодрума
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и полем для мини-гольфа в 500 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$367,381
Предлагаются апартаменты и виллы с видом на море. Резиденция располагает зелеными зонами, декоративными бассейнами, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками, собственным причалом и пляжем, детскими площадками, полем для мини-гольфа, зонами дл…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$2,04 млн
Предлагаются виллы с бассейнами, зонами отдыха и парковочными местами. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Большие окна Современные кухни Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном живописном районе
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$448,431
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Показать все Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Многоквартирный жилой дом Infinity Çandarlı
Чандарлы, Турция
от
$71,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Эксклюзивная инвестиционная возможность с доступом на частный пляжГде современная архитектура встречает бесконечный синий цветИспытайте жизнь, определенную спокойствием, элегантностью и захватывающей дух природой в Infinity Çandarlı. Расположенный на мирных берегах района Чандарлы в Измире, …
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Keller Williams
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Keller Williams
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Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Dagbelen, Турция
от
$1,85 млн
Предлагаются комфортабельные функциональные виллы с садами и бассейнами. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина) Сантехника Duravit Камин Стальная дверь Раздвижные алюминиевые окна с электри…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Показать все Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$704,004
Варианты отделки С отделкой
Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме. Окружённый сосновыми лесами, у самого берега лазурного моря, этот эксклюзивный проект на площади 72.000 м2 предлагает жизнь на уровне пятизвёздочного отеля. В проекте 194 виллы, каждая из которых это воплощение роскоши…
Агентство
Smart Home
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Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Показать все Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Бодрум, Турция
от
$525,000
Вилла с двумя спальнями с панорамным видом на море в живописном районе Бодрума. Вилла расположена в 6 км от центра Ялыковака (марина, променад с кафе ресторанами, и магазинами) в комплексе с бассейном, имеется собственный пляж с пирсом. Этажность: 2 Кол-во спален: 2 Кол-во сан-узлов:…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$376,775
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Показать все Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНАЯ меблированная вилла с четырьмя спальнями в Бодруме.
Бодрум, Турция
от
$2,57 млн
Варианты отделки С отделкой
Искусство современной роскоши в самом сердце Ялыкавака | Бодрум. Виллы - эксклюзивный проект располагается на площади 10.300 м2, состоит из 10-и вилл и воплощает в себе идеальный баланс приватности, эстетики и технологического комфорта в одном из самых престижных районов Эгейского побереж…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Борнова, Турция
от
$186,035
В этой резиденции вы почувствуете себя особенным благодаря своим люкс-сюит номерам, которые поддерживают дух Radisson Red. Особенности: Ресторан Фитнес-центр Бар на крыше Бассейн Зал для совещаний Лобби и кафе Консьерж-сервис Услуги носильщика и обслуживания номеров Расположение и объекты…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$1,37 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Gulluk, Турция
от
$1,56 млн
Предлагаются виллы с большими садами, бассейнами, парковочными местами, панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает собственным пляжем, баром, студией йоги и пилатеса, охраной, парковкой. Окончание строительства - июнь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Dagbelen, Турция
от
$631,563
Предлагаются квартиры с балконами, террасами и садами. Резиденция располагает двумя бассейнами. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина) Сантехника Duravit Раздвижные алюминиевые окна с элект…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Борнова, Турция
от
$208,606
Резиденция располагает двумя бассейнами, ухоженной зеленой зоной, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1 минута Университет - 1 минута Кольцевая дорога - 2 минуты Конак - 10 минут Аэропорт - 25 минут
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$1,98 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Чешме, Турция
от
$1,35 млн
Варианты отделки С отделкой
Цена от 1.155.000 EUR Продаются роскошные, брендированные апартаменты и виллы с видом на море в Чешме на первой линии, с собственным пляжем и концепцией отеля и СПА в районе Илиджа. Апартаменты и виллы являются частью комплекса Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel на прибрежном участке …
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Smart Home
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Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
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Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Тюркбюкю, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,75 млн
Предлагаются светлые комфортабельные виллы с бассейнами и садами. Резиденция на склоне холма украшена живописной естественной речкой. Особенности квартир Каждый дом включает большую гостиную-кухню и спальню на первом этаже и 3 спальни на верхнем этаже. Расположение и объекты поблизости Нед…
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TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,69 млн
Предлагаются виллы с садами, бассейнами, парковочными местами, видом на море и природу. Резиденция располагает террасой, общим бассейном, зоной барбекю, сауной и зелеными зонами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Отопление Преимущества Ожидаемая доходность - 4-5%. Расположение и …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция
Чешме, Турция
от
$1,33 млн
Резиденция располагает парковкой, бассейнами, садами, детскими площадками, фитнес-центром, спа. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школой, детским садом, супермаркетом, больницей. Пляж - 300 метров Больница - 6 км Порт - 9 км
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$301,951
Резиденция располагает бассейнами и охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Кольцевая дорога - 700 метров Станция метро - 4 км Университет - 4 км Аэропорт - 30 км
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
Жилой комплекс Sunshine Complex
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Жилой комплекс Sunshine Complex
Didim, Турция
от
$192,555
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
4-комнатная полностью меблированная двухуровневая квартира - идеально подходит как для дома отдыха, так и для инвестиций в Дидиме, Турция.4-комнатная двухуровневая квартира в идеальном комплексе, готовая к проживанию, в Didim Efeler Mahallesi. Недвижимость с выгодным соотношением цены и каче…
Застройщик
Polat Group
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$510,915
Предлагаются квартиры с видом на море и просторными террасами. Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и парной, кафе, рестораном и витаминным баром, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, круглосуточной охраной, ухоженными зелеными зонами. Расположение и объекты поблизости …
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TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Показать все Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$1,01 млн
Предлагается вилла с садом и бассейном, террасой, зоной барбекю. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, духовка, встроенная варочная панель, электрический водонагреватель) ТВ Кондиционер Расположение и объекты поблизост…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Менёмен, Турция
от
$246,611
Предлагаются просторные апартаменты с большими балконами, панорамным видом и высокими потолками. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Резиденция располагает шестью бассейнами и водными горками, зонами отдыха, спа-центром, баскетбольной площадкой, детской игровой комнатой, парковкой, кр…
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Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Показать все Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Миляс, Турция
от
$1,49 млн
Роскошный и комфортабельный комплекс, построенный на участке площадью 72 тыс. м² со 194 домами. Проект сочетает в себе современную архитектуру и уникальность, каждая вилла имеет вид на море, 2 большие террасы, 4 комнаты, 3 ванные комнаты и просторную гостиную. Комплекс предлагает частный рес…
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TRANIO
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Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Показать все Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Konak, Турция
от
$314,616
Сочетая воедино все краски жилой, деловой, культурной, спортивной, развлекательной и торговой жизни, проект расположен в новом центре Измира, одного из самых быстро развивающихся городов мира, с уникальным расположением, которое станет центром торговли и культуры. Центр города, морское побер…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый охраняемый жилой комплекс в Измире, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый жилой комплекс в Измире, Турция
Konak, Турция
от
$250,326
Резиденция состоит из квартир и офисов и располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - февраль 2026 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре района Байраклы, в 5 минутах ходьбы от здания суда, рестора…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$716,283
Резиденция располагает кафе и рестораном, крытой парковкой, фитнес-центром, открытым бассейном и детским бассейном, детской площадкой, конференц-залом, сауной, парной и зоной для занятий йогой, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства …
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция
Gumusluk, Турция
от
$629,232
Предлагаются новые квартиры двух типов: квартиры с собственными садами и бассейнами квартиры с террасами на верхнем этаже. Резиденция располагает открытым бассейном и парковкой. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Бытовая техника Siemens, Franke Санте…
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Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейном, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейном, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейном, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейном, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$309,518
Предлагаются высококачественные квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает общим бассейном 120 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе на берегу моря
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Миляс, Турция
от
$805,023
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены …
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TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Torba, Турция
от
$915,251
Предлагаются виллы с просторным садом, бассейном 8х 4 м с водопадом, террасами, панорамным видом, открытой парковкой на 2 машины. Удобства и оснащение в доме Современная кухня с островом Камин Светодиодное освещение Кондиционеры Встроенная бытовая техника Алюминиевые окна Расположение и …
Агентство
TRANIO
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Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Показать все Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Вилла Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$700,490
Варианты отделки С отделкой
Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме. Окружённый сосновыми лесами, у самого берега лазурного моря, этот эксклюзивный проект на площади 72.000 м2 предлагает жизнь на уровне пятизвёздочного отеля. В проекте 194 виллы, каждая из которых это воплощение роскоши…
Агентство
Smart Home
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Резиденция Fener Villa
Резиденция Fener Villa
Резиденция Fener Villa
Резиденция Fener Villa
Резиденция Fener Villa
Показать все Резиденция Fener Villa
Резиденция Fener Villa
Didim, Турция
от
$169,095
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Традиционная вилла с 4 спальнями и двумя отдельными домами на продажу в Дидиме - 2-й дом в ДидимеЭта традиционная вилла с 4 спальнями и двумя отдельными домами в Дидиме на продажу, расположена в тихом месте недалеко от традиционного города Дидим и популярного пляжного курорта Алтынкум на юго…
Застройщик
Polat Group
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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$512,917
Предлагаются виллы с бассейнами, большими садами, видами на лес и озеро, парковкой. Резиденция располагает собственным пляжем, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (вытяжка, варочная пан…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$316,358
Жилой комплекс представляет собой 50-этажное здание высотой 173 метра, включающее различные апартаменты с 1-4 спальнями. От знакового архитектурного понимания жилых помещений, от качества используемых материалов до элегантных деталей, отражающих тщательность разработки комплекса, все это обе…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Чешме, Турция
от
$927,198
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Квартиры с панорамным видом на море в комплексе в Чешме, Измир Чешме, расположенный в западной части Турции, известен как популярное место для отдыха, славящееся своим чистым воздухом и пляжами, удостоенными голубого флага. Благодаря своей природной красоте, многочисленным ресторанам, уникал…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садом рядом с морем, Торба, Турция
Torba, Турция
от
$718,568
Предлагаются комфортабельные виллы, квартиры и двухуровневые апартаменты с террасами. Резиденция располагает бассейном, сауной, парковкой, садом. Особенности квартир Виллы: 2 спальни, основная ванная комната, гостиная, кухня и общая ванная комната. Преимущества Ожидаемая доходность - 4-5%.…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Bogazici, Турция
от
$213,628
Предлагаются апартаменты и виллы с панорамным видом на море, озеро и сады. Резиденция состоит из 132 квартир и 35 вилл и располагает бассейнами, ухоженными зелеными зонами, парковочными местами, торговым центром, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится с …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с 4 бассейнами, Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
от
$413,662
Предлагаются меблированные апартаменты с террасами и видом на горы. Резиденция располагает 4 большими бассейнами, рестораном и баром. Окончание строительства - май 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Преимущества Гарантированный высокий арендный доход. Расположение и объ…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$463,595
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Резиденция располагает зелеными зонами, зонами отдыха, крытыми и открытыми бассейнами, кафе, фитнес-центром, спа, кинотеатром, детскими площадками, конференц-залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с остановками…
Агентство
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Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Показать все Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, Милас, Турция
Gulluk, Турция
от
$617,580
В проекте несколько вилл, расположены в небольшом рыбацком городе Гюллюк. В 8 км от аэропорта Бодрум/Милас. В 40 км от города Бодрум. В каждом доме есть бассейны, парковочные места, террасы для отдыха, гостиная и кухня, 2-4 спальни, 2-3 ванные комнаты. В некоторых есть прачечная. Расположен…
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Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Konak, Турция
от
$328,296
Проект в Измире, основном городе у Эгейского побережья Турции, представляет собой современный комплекс из 3 зданий. Расположен на первой береговой линии в спокойном районе центра города. В жилых зданиях этого комплекса насчитывается 469 квартир с просторными террасами. Третье здание - часть …
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$553,491
Предлагаются виллы с террасой 15 м2, садом и видом на город. Резиденция располагает общим бассейном, детской площадкой, парковкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с древним городом Педеса, который является одним из значительных археолог…
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Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$308,790
Новый инвестиционный проект — уникальный жилой комплекс, расположенный в Бодруме всего в 300 метрах от моря. Особенности комплекса: полностью меблированные квартиры 300 метров до побережья бассейн гараж солнечные панели генератор Wi-Fi Преимущества Этот проект идеально подходит для сезонн…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Менёмен, Турция
от
$360,491
Предлагаются квартиры с балконами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, сауной, парной и турецкой баней. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится рядом с остановками общественного транспорта, бизнес-центрами, образовательными и медицинскими учрежд…
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Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция
Gulluk, Турция
от
$541,839
Предлагаются виллы с каминами и большими садами. Резиденция располагает зоной для проведения мероприятий, рестораном, бассейнами, аквапарком, спортивной площадкой, зонами барбекю, тренажерным залом, детскими площадками. Окончание строительства - май 2024 года. Расположение и объекты поблизо…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$295,444
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает тренажерным залом и бассейном. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города, в 300 метрах от станции метро, в 4 км от порта, в 6 км от университета…
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в комплексе на побережье в Чешме
Чешме, Турция
от
$673,802
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Квартиры с панорамным видом на море в комплексе в Чешме, Измир Чешме, расположенный в западной части Турции, известен как популярное место для отдыха, славящееся своим чистым воздухом и пляжами, удостоенными голубого флага. Благодаря своей природной красоте, многочисленным ресторанам, уникал…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Показать все Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Жилой комплекс Роскошные апартаменты и Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Бодрум, Турция
от
$264,001
Варианты отделки С отделкой
Апартаменты и Виллы с тремя спальнями (3+1) площадью 131,4 м2 в комплексе Neva Valeron Adabuku. Комплекс состоит из 198 резиденций, расположенных на участке площадью 44,578 м2 рядом с сосновым лесом в районе Адабуку | Бодруме. Частный пирс для жителей комплекса, трансфер до пляжа, услу…
Агентство
Smart Home
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Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Показать все Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Вилла Роскошные Виллы с тремя спальнями в сосновом лесу.
Бодрум, Турция
от
$469,336
Варианты отделки С отделкой
Виллы с тремя спальнями (3+1) площадью 131,4 м2 в комплексе Neva Valeron Adabuku. Комплекс состоит из 198 резиденций, расположенных на участке площадью 44,578 м2 рядом с сосновым лесом в районе Адабуку | Бодруме. Частный пирс для жителей комплекса, трансфер до пляжа, услуги багги на те…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,84 млн
Эксклюзивный проект, в котором можно наслаждаться как покоем, так и развлечениями одновременно. В то время как окружающая зелень предлагает проблеск природы, инновационная архитектура сочетает современную фактуру с региональной аутентичностью. Проект разработан так, чтобы вы чувствовали себя…
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Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$298,452
Предлагаются виллы и таунхаусы с садами. Резиденция в традиционном стиле располагает торговым центром, детской площадкой, пешеходными и беговыми дорожками, садами и парками, озером, тренажерным залом и бассейнами. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизост…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Konak, Турция
от
$428,620
Предлагаются квартиры с парковочными местами, просторными балконами и видами на море и город. Резиденция располагает школой и спортивными площадками, парковкой и гаражом, зоной для занятий йогой и пилатесом, крытым и открытым бассейнами для взрослых и детей, кафе, и ресторанами детской площа…
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TRANIO
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Жилой комплекс Mutlu Apartments
Жилой комплекс Mutlu Apartments
Жилой комплекс Mutlu Apartments
Жилой комплекс Mutlu Apartments
Жилой комплекс Mutlu Apartments
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Жилой комплекс Mutlu Apartments
Didim, Турция
от
$118,528
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
2-комнатная современная квартира на продажу в Алтынкуме - готовая к заселению в дом отдыха в ТурцииДидим - один из курортных центров, расположенных на длинной береговой линии Эгейского региона, известный своими многочисленными отмеченными наградами пляжами и сочетающий в себе множество приро…
Застройщик
Polat Group
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Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$248,710
Резиденция располагает бассейном с баром, фитнес-центром, охраной. Окончание строительства - май 2025 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Пляж Олюдениз - 10 км Набережная Фетхие - 3 км Аэропорта Даламан - 60 км
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
от
$873,933
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, просторными садами, саунами, джакузи и турецкими банями, живописными видами. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Камин ТВ
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$457,625
Предлагаются виллы с садами и панорамным видом на озеро. Резиденция располагает двумя бассейнами и песчаным пляжем, детским бассейном, ресторанами и магазинами, фитнес-центром, ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками. Окончание…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$345,770
Предлагаются апартаменты и виллы с видом на горы, оливковые рощи и леса. Резиденция располагает двумя бассейнами и зонами отдыха, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (вытяжка, варочная …
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Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Gundogan, Турция
от
$1,69 млн
Предлагаются престижные апартаменты с различными планировками и панорамным видом. Жилой комплекс располагает круглосуточным консьерж-сервисом, собственным пляжем, отмеченным голубым флагом, рестораном, террасами и садами, химчисткой, детской площадкой, крытым и открытыми бассейнами, турецкой…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$2,28 млн
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами, террасами, гостевыми домами, панорамными видами на море и гавань, парковочными местами. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на главной улице, в 2 минутах от гавани
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Бодрума, Турция
Бодрум, Турция
от
$349,573
Предлагаются квартиры с видом на море и природу, парковочными местами, террасами или садами. Каждая квартира имеет отдельный вход. Резиденция располагает бассейном 60 м2. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города, в…
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Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Gumusluk, Турция
от
$1,24 млн
Каждая вилла расположена на собственном земельном участке с открытым бассейном площадью 30 м2, размером 10х3 м и глубиной 1,8 м. В проекте строительства предусмотрены разные планировки вилл, площадь варьируется от 390 до 460 м2. В проекте также предусмотрен ландшафтный дизайн - уже растут ол…
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Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$990,458
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Каждый дом имеет собственный бассейн. Резиденция располагает причалом и пляжем, рестораном и консьержем, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, услугами морского такси, развлекательными зонами и детским клубом, спа-центром. Окончание ст…
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Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Показать все Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Жилой комплекс Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция
Олюдениз, Турция
от
$746,128
Предлагаются виллы со стеклянными фасадами, большими солнечными террасами и садами. Резиденция располагает состоит из современных вилл премиум класса и апартаментов и располагает открытым бассейном. Окончание строительства - июнь 2024 года. Особенности квартир Каждая вилла включает кухню с …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с парками, озером и торговым центром, Мумджулар, Турция
Бодрум, Турция
от
$291,311
Предлагаются светлые виллы с панорамными видами и садами. Резиденция располагает торговым центром, детскими площадками, пешеходными и беговыми дорожками, озером, бассейном и тренажерным залом, парками и садами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в курортном городке Мум…
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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$932,196
Предлагаются стильные высококачественные виллы с крытыми и открытыми бассейнами, большими садами, саунами и хамамами, большими террасами и зонами барбекю, видами на море. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, терраса с бассейном. Второй этаж: двухместная спальня с ванной комнато…
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном в 150 метрах от пляжа, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$427,257
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция располагает общим бассейном 270 м2. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 150 метрах от пляжа
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Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Gocek, Турция
от
$2,59 млн
Предлагаются просторные апартаменты с живописным видом, террасами и французскими балконами. Малоэтажная резиденция располагает большим парком с прудами и водопадами, детскими площадками, спорткомплексом, кафе, крытыми и открытыми бассейнами. Окончание строительства - май 2024 года. Преимуще…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в престижном районе, рядом с гаванью и набережной, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$873,933
Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на залив. Резиденция располагает гаражом, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом, бассейнами для взрослых и детей, тренажерным залом, сауной и баром у бассейна. Окончание строительства - март 2024 года. Удобства и оснащение в доме …
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Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Dagbelen, Турция
от
$6,29 млн
Предлагаются новые виллы четырех типов: Тип А (15 штук). Современные виллы площадью 455,60 м2 с ухоженным садом, террасами, бассейном, парковкой на две машины. Тип В (10 штук). Виллы площадью 424,93 м2 с живописным видом, бассейном, террасами, ухоженным садом, парковкой на две машины. Тип С …
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Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Показать все Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,40 млн
Предлагаются элитные виллы с бассейнами 38 м2, парковочными местами, садами. Удобства и оснащение в доме Камин Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Ялыкавак - небольшой городок в 18 км от Бодрума
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Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Чешме, Турция
от
$603,455
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Квартиры у моря в Чешме с развитой инфраструктурой Чешме — престижный курорт на западе Измира, известный своими чистыми пляжами с Голубым флагом, свежим воздухом и живописной природой. Здесь вы найдете знаменитые рестораны, уникальную эгейскую кухню, пристань для яхт, уютные улочки с историч…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$192,265
Апартаменты в современном жилом комплексе у озера. Инфраструктура комплекса: бассейн бар у бассейна парк фитнес-центр сауна игровые площадки для всех возрастов костровые зоны на открытом воздухе Особенности квартир Комплекс предлагает апартаменты с 1 или 2 спальнями. Расположение и объек…
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Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Миляс, Турция
от
$425,314
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, парковкой, консьерж-сервисом. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 15 минутах от аэропорта Бодрума и в 30 минутах от центра города
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Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Урла, Турция
от
$2,22 млн
В жилом комплексе 73 отдельных вилл в коммьюнити с различными удобствами. Озеленение - важная часть проекта, предусмотрено 85% зеленого пространства для каждой виллы. Кроме того, проект может похвастаться уникальной смотровой площадкой, с которой открывается панорамный вид на весь город. Каж…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Gumusluk, Турция
от
$1,49 млн
Предлагаются виллы премиум класса с бассейнами, садами, парковочными местами и видом на море. Имеется круглосуточная охрана. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кухонная мебель Полы с подогревом Кондиционеры Автоматическая система по…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и подземной парковкой рядом с центром города, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$524,360
Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом. Некоторые квартиры имеют собственные бассейны. Резиденция располагает бассейнами и баром у бассейна, крытым бассейном с подогревом, тренажерным залом, сауной, круглосуточной охраной, подземным гаражом и гостевой парковкой. Окончание ст…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Чешме, Турция
от
$2,04 млн
Проект состоит из 77 отдельных комфортабельных вилл и 45 апартаментов с различными планировками. Каждая вилла имеет бассейн 35 м2 и сад. Особенности проекта: парк спортивные площадки зеленые зоны тренажерный зал открытый бассейн клуб зона для мероприятий зоны отдыха детская площадка беговые…
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$277,466
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$641,982
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой линии у моря
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Turgutreis, Турция
от
$387,987
Предлагаются новые апартаменты и виллы. Каждая вилла имеет собственным большой сад. Квартиры на первом этаже также имеют сад. Элитная резиденция располагает парковкой, общими бассейнами, собственным пляжем. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвиж…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Урла, Турция
от
$2,38 млн
Резиденция располагает детской площадкой, бассейном, залом для мероприятий, хамамом, зоной барбекю, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, зелеными зонами, круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Полы с подогревом Расположение и объект…
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Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$273,913
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$821,992
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Чешме, Турция
от
$408,492
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Квартиры у моря в Чешме с развитой инфраструктурой Чешме — престижный курорт на западе Измира, известный своими чистыми пляжами с Голубым флагом, свежим воздухом и живописной природой. Здесь вы найдете знаменитые рестораны, уникальную эгейскую кухню, пристань для яхт, уютные улочки с историч…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бодрума, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,75 млн
Предлагаются виллы с садами и бассейнами, дополнительными постройками, гаражами и парковочными местами. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Встроенная кухня с плитой, духовкой и вытяжкой Franke Кухонная мебель Расположение и объе…
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TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Peksimet, Турция
от
$699,147
Предлагаются виллы с парковочными местами. Резиденция располагает общим бассейном 220 м2 и собственным пляжем. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа
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TRANIO
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Жилой комплекс Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Жилой комплекс Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Жилой комплекс Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Жилой комплекс Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Жилой комплекс Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Жилой комплекс Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Жилой комплекс Виллы с личными садами и парковками, с панорамным видом на Бодрум и бухту Гюмбет, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,20 млн
Современный проект, состоящий из 20 частных вилл с личными садами, расположенный на участке площадью 11 000 квадратных метров, обеспечивающий высококомфортную среду благодаря уникальной локации. Подходят для круглогодичного проживания. Каждая вилла имеет открытую автостоянку на 1 машину. Ра…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$196,219
Проект состоит из двух 4-этажных зданий с 121 квартирой с 1-2 спальнями. Особенности: открытый бассейн ландшафтные зоны круглосуточная охрана крытая и открытая парковка Окончание строительства - октябрь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Проект расположен в окружении парков и пы…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Чешме, Турция
от
$812,343
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Квартиры у моря в Чешме с развитой инфраструктурой Чешме — престижный курорт на западе Измира, известный своими чистыми пляжами с Голубым флагом, свежим воздухом и живописной природой. Здесь вы найдете знаменитые рестораны, уникальную эгейскую кухню, пристань для яхт, уютные улочки с историч…
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TEKCE Real Estate
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Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Показать все Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Naldoken Mahallesi, Турция
от
$152,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
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Smart Home
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