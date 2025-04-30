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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция

Шиле, Турция
от
$411,568
;
17
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ID: 26290
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In CRM: 2458003
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Дата обновления: 05.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Шиле

О комплексе

Особенности проекта:

  • ухоженные зеленые зоны
  • крытый бассейн
  • открытая фитнес-зона
  • волейбольная и баскетбольная площадка
  • детская площадка
  • парковка
  • пешеходные и велосипедные дорожки
Расположение и объекты поблизости

В районе Шиле вы найдете замки и песчаные пляжи. Расстояние до аэропорта Стамбула составляет 71 км.

Местонахождение на карте

Шиле, Турция

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция
Шиле, Турция
от
$411,568
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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