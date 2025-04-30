Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и детской площадкой, Шиле, Турция

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Предлагаются апартаменты с видом на море и горы.
Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, игровой комнатой, кафе.
Окончание строительства …
Почему это свойство؟
Проект предоставляет жилые услуги с концепцией туристического курорта; провести бесконечное путешествие в Стамбул.
Он характеризуется социальными и спортивными удобствами и услугами, особенно площадкой для гольфа, первой в своем роде в регионе.
Это дает прекрасную возмо…
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.
Наш проект расположен в районе Шишли в одном из самых популярных районов города Стамбула.
Проект расположен на площади 6.058 м2 и включает в себя 1127 квартир, планировками от 1+1 до 4+1, а также 17 коммерческих помещений…