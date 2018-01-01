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Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция

Инжекум, Турция
от
€101,500
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14
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О комплексе

Жилой комплекс с панорамными видами на природу и море. Состоит из 25 квартир с различными планировками:

Апартаменты с 1 спальней — 20 шт

Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 5 шт

Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.

Расположение и объекты поблизости

Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Аланьи. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.

Проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Аланьи и в 2 км от пляжа Incekum. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.

Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Инжекум, Турция
от
€101,500
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от
€112,750
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Авсаллар — популярная туристическая зона, состоящая из качественных отелей, дачных поселков и курортных зон. Жизнь в Авсалларе цветет круглый год, вы будете наслаждаться запахами хвойных деревьев и чистым воздухом. Это жилье для тех, кто постоянно должен находиться в городе, но при этом хочет быть ближе к природе. Данный комплекс идеально сочетает комфорт городской жизни, роскошную инфраструктуру и живописную природу. Здесь ваша жизнь будет уютной, яркой и интересной. На территории предусмотрено всё, что нужно для комфортной жизни, уютного отдыха и яркого досуга. Жилой комплекс построен на участке площадью 4324 м², состоящий из 2-х 9-этажных блоков. Все квартиры в этом проекте имеют ни с чем не сравнимый вид на Средиземное море и сосновые леса. Открытый бассейн Фитнес-центр  Детская площадка  Крытый паркинг  Лифт Видеонаблюдение Генератор Начало строительства: 8/2021Дата окончания строительства: 10/2022
Жилой комплекс Жилой Комплекс в Паяллар
Жилой комплекс Жилой Комплекс в Паяллар
Payallar, Турция
от
€112,939
Сдача в: 2023
Наш проект расположен в Алании районе Паяллар, в центре высокоразвитой инфраструктуры. Здесь Вы можете не только насладиться шопингом и ресторанами, но и понежиться на солнышке на берегу нетронутого пляжа, любуясь гармонией бирюзового моря и зелени. Проект обеспечит все для Вашего комфортного проживания и отдыха на побережье Средиземного моря. Для разработки и реализации этого проекта были собраны ведущие турецкие специалисты в области строительства, архитектуры и дизайна интерьеров. Общие характеристики жилого комплекса: - Открытый и закрытый бассейн - Сауна - Турецкий хаммам - Фитнес и СПА центр - Бар у бассейна - Двойной лифт - Игровая зона (бильярд, настольный теннис, Детская площадка - Парковка - Спутниковая антенна - Электрогенератор - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение - Интернет Характеристики квартир : В каждой ванной комнате есть умывальник, душевая кабина, дополнительные аксессуары на выбор ванна/джакузи - По всему периметру квартир будут тёплые полы Внутренние помещения выполнены из ПВХ с тепло и шумоизоляцией Встроенные кухонные шкафы Входные двери изготовлены из первоклассной стали Проект состоит из 2 блоков, состоящих из 90 квартир и 14 пентхаусов на земельном участке общей площадью 10521 кв.м. Квартиры различаются в зависимости от общей площади и планировки. В комплексе есть несколько типов квартир: • 52 квартиры 1+1 общей площадью 74 кв.м. • 33 квартиры 2+1 общей площадью 132,7 кв.м. • 5 пентхаусов 2+1 • 2 пентхаусов 4+1 • 7 пентхауса 3+1 • 3 коммерческих магазина
Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - Махмутлар
Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€139,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 47 до 175 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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